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பாலியல் தொல்லை புகார்கள் - யார் தவறு செய்தாலும் நடவடிக்கை உறுதி என அமைச்சர் பதில்

ஆலந்தூர் அருகே பெண் ஒருவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில், தவெக நிர்வாகி வேம்புலி என்பவரை போலீசார் கைது செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

அமைச்சர் சரத்குமார்
அமைச்சர் சரத்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 10:40 AM IST

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சென்னை: ஆலந்தூர் தவெக நிர்வாகியால் பெண் பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து, எந்த நிர்வாகி தவறு செய்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் சரத்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள அண்ணா நிர்வாக பயிற்சி மையத்தில், மனித வள மேலாண்மை துறை அமைச்சர் சரத்குமார் ஆய்வு செய்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் சரத்குமார், ”மனிதவள மேம்பாட்டு துறையில் இருக்கும் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்று வரும் பயிற்சிகள் தொடர்பாகவும், தற்போது ஏஐ காலகட்டத்தில், அரசு பணியாளர்களுக்கு எந்த மாதிரியான பயிற்சிகளை கொடுக்க வேண்டும். அதன் மூலம் அரசின் திட்டங்களை எளிமையான முறையில் கொண்டு சேர்ப்பது என்பது குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டோம்.

இனி வரும் காலங்களில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் நாங்கள் அறிக்கையாக வெளியிடுவோம். முதலமைச்சரின் திட்டங்களை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தொடர்ந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்” என்று தெரிவித்தார்.

ஆலந்தூர் தவெக நிர்வாகியால் பெண் பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, அங்கிருந்து பதில் சொல்லாமல் அமைச்சர் சரத்குமார் செல்ல முயன்றார். அப்போது தொடர்ந்து சென்ற செய்தியாளர்கள், முதலமைச்சர் தான் செய்தியாளர்களை சந்திக்கவில்லை என்றால், நீங்களும் பேச மறுக்கிறீர்கள் என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

அப்போது பதிலளித்த அமைச்சர் சரத்குமார், “தவெக நிர்வாகி மீது காவல்துறை கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுக்கும். எந்த நிர்வாகி தவறு செய்தாலும், அது தவறு தான்” என்றார்.

தொடர்ந்து சேலத்தில் தவெக நிர்வாகியால் பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டது குறித்த கேள்விக்கு, ”தலைவரின் அரசில் யார் தவறு செய்தாலும் அவர்கள் பதவியில் இருந்தும் நீக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் மீது அரசு கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

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கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் ஆலந்தூர் மாதவபுரம் பகுதியை சேர்ந்த பெண்ணுக்கு தவெக ஆலந்தூர் வடக்கு பகுதி செயலாளராக இருந்த வேம்புலி என்பவர் செல்போன் மூலம் தொடர்ந்து ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அப்பெண்ணுக்கு பல்வேறு வகையில் தொல்லை கொடுத்து வந்ததாகவும் தெரிகிறது.

இது குறித்து அப்பெண் ஆலந்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்த நிலையில், அதன்பேரில் தவெக நிர்வாகி வேம்புலியை கைது செய்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும் தவெகவிற்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டதாகக் கூறி, ஆலந்தூர் வடக்கு பகுதிச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகள் மற்றும் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவிகளில் இருந்து வேம்புலி நீக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

MINISTER SARATHKUMAR
ஆலந்தூர் தவெக நிர்வாகி
ஆலந்தூர் பாலியல் வழக்கு
அமைச்சர் சரத்குமார்
TVK MEMBER SEXUAL HARASSMENT CASE

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