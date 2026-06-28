பவுடரை பொடி செய்வது போன்று வைரலாகும் வீடியோ; அமைச்சர் சரத்குமார் விளக்கம் அளிக்க தமிழிசை வலியுறுத்தல்
திமுகவையும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தையும் பாஜக ஒரே மாதிரியாகத்தான் எதிர்க்கும் என்று தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.
Published : June 28, 2026 at 4:55 PM IST
சென்னை: பவுடரை பொடி செய்வது போன்று வைரலாகும் வீடியோ குறித்து, அமைச்சர் சரத்குமார் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்; இல்லையெனில் அவர் பதவி விலக வேண்டும் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் "மனதின் குரல்" நிகழ்ச்சியை மயிலாப்பூரில் பாஜக நிர்வாகிகளுடன் கேட்டறிந்த பின்னர், செய்தியாளர்களுக்கு தமிழிசை சௌந்தரராஜன் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர், "20 ரூபாய் விபத்து காப்பீட்டுத் திட்டம், நெகிழிக்கு மாற்றான காகித பாட்டில்களின் பயன்பாடு ஆகியவை குறித்து பிரதமர் மோடி பாராட்டினார். தமிழகத்தில் இன்று நடைபெறும் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்ததற்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
ஒரு பக்கம் முதலமைச்சர் விஜய் போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு ஓட்டத்தை ஓடுகிறார்; ஆனால் அமைச்சர்களோ ஆட்டத்தைக் காட்டுகிறார்கள். பொடி வைத்துப் போதையை ஏற்படுத்திவிட்டு, அதை மருத்துவத்தோடு ஒப்பிட்டுப் பேசியுள்ளதை உலகமே உற்று நோக்குகிறது. இதனால், உலக அளவில் குழந்தை நல மருத்துவர்களே இதனால் ஆராய்ச்சியில் இறங்கியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
முதலமைச்சர் இதனைச் சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளாமல், அது மருந்தா அல்லது போதை மருந்தா, இதற்குப் பின்னால் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதைத் தீவிரமாக விசாரிக்க வேண்டும். அமைச்சர் சரத்குமார் இதற்கு முறையான விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும், இல்லையெனில் அவர் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும். இளைஞர்களைப் பாழாக்கும் போதை விவகாரத்தில் தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்.
அரசு மருத்துவமனைகளில் பூட்டிக்கிடக்கும் இதயநோய் பிரிவுகளைக் கருணையோடு அரசு உடனடியாகத் திறக்க வேண்டும். மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், அரசு மருத்துவமனையில் பணியாளர்கள் லஞ்சம் வாங்கினால் புகார் தெரிவிக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளார். தற்போது ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் நேரடியாகப் பணம் பெறாமல் டிஜிட்டல் முறையில் லஞ்சம் பெறப்படுகிறது. டிஜிட்டல் இந்தியா என்பது தமிழ்நாட்டில் டிஜிட்டல் கரப்ஷன் ஆக மாறியுள்ளது. நேரடி ஊழலை எதிர்ப்பது போலவே இந்த டிஜிட்டல் ஊழலையும் அரசு ஒடுக்க வேண்டும்.
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, திமுகவை எதிர்த்து வெளியே வந்தபோது பல தொண்டர்கள் தீக்குளித்த வரலாற்றைக் கண்டு வளர்ந்தவள் நான். ஆனால், இன்று அதே திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்துக்கொண்டுதான் துரை வைகோ எம்.பி. ஆகியுள்ளார். மதிமுக மகன் திமுகவாகவே மாறிவிட்டது என்று இணையத்தில் பேசப்படுகிறது.
இதனால்தான் மல்லை சத்யா போன்றவர்கள் கட்சியிலிருந்து வெளியேறினர். சொந்த நலனுக்காகக் கூட்டணி வைப்பதும், விலகுவதுமாக இருக்கிறார்கள். வைகோவின் சுயநல முடிவுகளுக்கு பாஜகவை அநாவசியமாகக் குற்றம் சாட்டுவதை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன். அதேபோல், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனுக்குக் கூட்டணி ஆட்சியில் விருப்பமில்லை என்றால், புலம்பிக் கொண்டிருக்காமல் தைரியமாக கூட்டணியை விட்டு வெளியேற வேண்டியதுதானே?
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திமுகவையும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தையும் எங்கள் கட்சி ஒரே மாதிரியாகத்தான் எதிர்க்கும். திருப்பரங்குன்றம் மலையில் விளக்கேற்றுவது என்பது ஒட்டுமொத்த இந்துக்களின் உணர்வுப்பூர்வமான விஷயம். உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்று அதை எதிர்த்து இந்துக்களின் உணர்வுகளைத் தமிழக வெற்றிக் கழகம் புண்படுத்தக் கூடாது. திமுக செய்யும் அதே தவறுகளை தவெகவும் செய்யக் கூடாது" என்று தெரிவித்தார்.