இருளில் மூழ்கிய அரசு மருத்துவமனை: மொபைல் டார்ச் வெளிச்சத்தில் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவித்த அமைச்சர்
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார், கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் உட்பட உயர் அதிகாரிகள் பலர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் கொண்டனர்.
Published : September 29, 2026 at 1:48 PM IST
கோயம்புத்தூர்: திடீரென மின் வெட்டு ஏற்பட்டதால், மொபைல் டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தில் குழந்தைகளுக்கு அமைச்சர் சம்பத்குமார் தாய்மாமன் தங்க மோதிரத்தை குழந்தைகளுக்கு அணிவித்தார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார மையங்களில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின்கீழ் அரசு சார்பில் ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த திட்டத்தின் தொடக்க விழா மதுரை அரசு ராசாசி மருத்துவமனையில் நேற்று (செப்டம்பர் 28) நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய், அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரத்தை அணிவித்து திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தார். இதனைத்தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டின் பிற மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளிலும் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.
அந்தவகையில், கோவை அரசு மருத்துவமனையிலும் இந் நிகழ்வு நேற்று நடைபெற்றது. இதில், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் கலந்து கொண்டு, அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மோதிரத்தை அணிவித்தார். அப்போது, கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் உட்பட உயர் அதிகாரிகள் பலரும் உடன் இருந்தனர்.
அவ்வாறு அமைச்சர் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரத்தை அணிவித்துக் கொண்டிருந்தபோது, திடீரென அங்கு மின்வெட்டு ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மொபைலில் டார்ச் லைட் அடிக்க, அந்த வெளிச்சத்தில் குழந்தைகளின் பெற்றோர்களிடம் அமைச்சர் சம்பத்குமார் தங்க மோதிரங்களை வழங்கினார்.
இருட்டில் , மொபைல் டார்ச் வெளிச்சத்தில் தங்க மோதிரத்தை அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகள் வழங்கும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி தற்போது அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எதிர்கட்சிகள் விமர்சனம்
சமீப சில நாட்களாக மின் வெட்டு மற்றும் மின் கட்டண உயர்வு ஆகியவை பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
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மேலும், எதிர்கட்சிகளின் விமர்சனத்திற்கும் இது வழிவகுத்துள்ளது. முன்னதாக, எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு மற்றும் அரிவாள் வெட்டு அதிக அளவில் அரங்கேறுவதாக விமர்சித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.
அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் மின்வெட்டு
கடந்த செப்டம்பர் 26 அன்று மதுரை தமுக்கம் மைதான அரங்கில் மதுரை சட்டக் கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது.
இதில், அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர். இந்த நிகழ்ச்சியின் போதும் திடீரென மின் வெட்டு ஏற்பட்டது. இதனால், அரங்கில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.