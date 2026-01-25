தமிழர்கள் பண்பாடு மீது மத்திய அரசு தாக்குதல் நடத்துகிறது - அமைச்சர் சாமிநாதன் குற்றச்சாட்டு
மகாத்மா காந்தி கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் பெயரை மாற்றி மத்திய அரசு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாக அமைச்சர் சாமிநாதன் குற்றம்சாட்டினார்.
Published : January 25, 2026 at 7:50 PM IST
சென்னை: தமிழ் மீதும் தமிழர்கள் மீதும் தமிழர்களின் பண்பாடு மீதும் மத்திய அரசு கலாச்சார ரீதியாக தாக்குதல் நடத்திக்கொண்டிருப்பதாக தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சர் மு.பெ.சாமிநாதன் தெரிவித்தார்.
இன்று தமிழ்மொழி தியாகிகள் நினைவு நாளையொட்டி, கிண்டி காந்தி மண்டபம் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள மொழிப்போர் தியாகிகள் மணிமண்டபத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள தியாகிகளின் திருவுருவப் படங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் மு.பெ.சாமிநாதன் மாலை அணிவித்து, மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “முன்பு தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீது இந்தி திணிப்பு நடைபெற்றபோது, உயிர் தியாகம் செய்த தியாகிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் மரியாதை செய்து வருகிறோம். அந்த வகையில், தியாகிகள் தாளமுத்து மற்றும் நடராசன் ஆகியோர் அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள சென்னை மூலக்கொத்தளம் மைதானத்தில் அவர்களுக்கென நினைவு அரங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு அதனை முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் திறந்து வைத்து, இரண்டு ஆண்டுகளாக அவர்களுடைய சிலைகளுக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தி வருகிறார். அதேபோல் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமம் அலுவலகத்தில் தாளமுத்து, நடராஜன் ஆகியோரின் மார்பளவு சிலையை இன்று காலை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்துள்ளார்.
ஒன்றிய அரசு நமது தாய்மொழி தமிழ் மீதும், தமிழர்கள்மீதும் தாக்குதல் நடத்துவதை அறிஞர் அண்ணா காலம் துவங்கி முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் என திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் தொடர்ந்து எதிர்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். இங்கு இந்தி உள்ளிட்ட மற்ற மொழிகளை விரும்பி பயில்வதற்கு எந்தவித எதிர்ப்பு மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. அதை திணிக்கக்கூடாது என்பதுதான் நமது போராட்டமாக இருக்கிறது” என்று மொழி குறித்து பேசினார்.
தொடர்ந்து மத்திய அரசு தமிழகத்தை வஞ்சிப்பதாக கூறிய அவர், “மாநில அரசுக்கு வழங்க வேண்டிய நிதிகளை மத்திய அரசு வழங்கவில்லை. மகாத்மா காந்தி பெயரிலான வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டமானது 80% தாய்மார்கள் பணியாற்றக்கூடிய, கிராமப்புற பெண்களின் பொருளாதாரத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திட்டமாக இருந்தது.
மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் வேண்டுகோளை ஏற்று மன்மோகன்சிங் தலைமையிலான அரசு அத்திட்டத்தை கொண்டுவந்தது. ஆனால் அதன் பெயரை மாற்றி இன்றைக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர். அந்த திட்டத்தின் நாட்களை பெயரளவில் அதிகரித்திருக்கிறதே தவிர, அதற்கான நிதியை மத்திய மாநில அரசுகள் பகிரவேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்றனர். அதனால்தான் சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் சிறப்பு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி பிரதமருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இப்படி எப்போதும் தமிழ் மீதும், தமிழர் மீதும், தமிழ் பண்பாடு மீதும் கலாச்சார ரீதியாக தாக்குதல் நடத்திக்கொண்டிருப்பதை தொடர்ந்து வன்மையாக கண்டித்து வருகிறோம்” என்று அமைச்சர் சாமிநாதன் தெரிவித்தார்.