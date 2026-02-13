மகளிர் உரிமைத் தொகையை முடக்கி வைக்க பாஜக, அதிமுக சதி - அமைச்சர் ரகுபதி குற்றச்சாட்டு
தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் உதவித் தொகையை யாரும் டாஸ்மாக்கிற்கு எடுத்துச் செல்லவில்லை என்று தமிழ்நாடு அமைச்சர் ரகுபதி கூறினார்.
Published : February 13, 2026 at 7:16 PM IST
சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலை சாக்காக வைத்து மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை முடக்க பாஜகவும், அதிமுகவும் இணைந்து நீதிமன்ற வழக்குகள் மூலம் திட்டம் போட்டன என அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் 1.31 கோடி கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டப் பயனாளிகளுக்கு பிப்ரவரி, மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் ஆகிய 3 மாதங்களுக்கான முன்பணம் ரூ.3 ஆயிரம் மற்றும் கோடை கால சிறப்பு தொகுப்பாக ரூ.2 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.5 ஆயிரம் பணம் இன்று காலை அவர்களது வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் சென்னை, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் ஏராளமான பெண்கள் கூடி மேளதாளம் முழங்க நடனமாடி திமுக அரசுக்கான ஆதரவு பதாகைகளை ஏந்தியபடி உற்சாகமாக கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். மேலும் தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்பட்ட ரூ.5000 ரொக்க பணத்தை காண்பித்து மகிழ்ந்தனர். மேலும் அண்ணா அறிவாலயத்திற்கு வருகை தந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை ஏராளமான பெண்கள் கூடி வரவேற்று மகிழ்ந்தனர்.
இதையடுத்து அமைச்சர் ரகுபதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, ''பாஜக, அதிமுக எத்தனை கூட்டு சதிகளை செய்தாலும் திராவிட மாடல் ஆட்சி மீண்டும் அமைவதையோ அதன் மூலம் மக்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகளையோ தடுத்து நிறுத்த முடியாது.
சொல் அல்ல செயல் தான் என்பது ஸ்டாலினின் அதிரடி. இந்தியாவே உயர்ந்து பார்க்கின்ற அளவுக்கு இன்றைக்கு அதிரடியான திட்டங்களை தந்து, ஒன்றிய அரசு கொண்டு வருகிற மக்கள் விரோதத் திட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு குரலை முதலிலே கொடுக்கும் தலைவராக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.
இரண்டு வாரத்திற்குள் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு தலா 9 ஆயிரம் ரூபாய் கிடைத்துள்ளது. வறுமையை ஒழிக்கும் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் சமூக நல திட்டங்களை, கொச்சைப்படுத்தியவர் மோடி. இலவச திட்டங்களை வழங்குவது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு ஆபத்தானது. இதனால் வரிப் பணம் வீணாகின்றது என்று வசைப்பாடிய மோடி, மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலாக சேமிப்பு தருகிற, விடியல் பயணத்திட்டத்தையும் விட்டு வைக்கவில்லை. ஆனால் இது மக்களை வாழவைக்கும் திட்டம்.
தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படும் மகளிருக்கு இலவச பயணத்திட்டத்தின் மூலம் மெட்ரோ ரயில் வருவாய் பாதிப்பதாக மோடி கூறுகின்றார். தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்படும் உதவித்தொகையை யாரும் டாஸ்மாக்கிற்கு எடுத்துச் செல்லவில்லை. மத்திய அரசின் நிதி நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் திட்டங்களை நிறைவேற்றியவர் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.
தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீது எவ்வளவு அன்பும் பாசமும் முதல்வர் கொண்டுள்ளார் என்பதற்கு இதுவே எடுத்துக்காட்டு. இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டை உதாரணமாக வைத்து 12 மாநிலங்கள் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டங்களை அறிவித்தன. மகளிர் உரிமைத் தொகையை முடக்கி வைக்க பாஜக, அதிமுக சதி செய்கிறது. சட்டமன்றத் தேர்தலை சாக்காக வைத்து இந்த திட்டத்தை முடக்க பாஜகவும், அதிமுகவும் இணைந்து நீதிமன்ற வழக்குகள் மூலம் திட்டம் போட்டன.
இதை முன்னரே அறிந்து கொண்டு 3 மாதங்களுக்கான தொகையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தற்போது அறிவித்துள்ளார். வெறும் அறிவிப்பு மட்டுமே எடப்பாடி பழனிச்சாமி வெளியிடுவார். அதை நிறைவேற்ற மாட்டார். பெண்களுக்கான விடியல் பயணத்தை கொச்சைப்படுத்தியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.
|இதையும் படிங்க: ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்தால் வாங்கிக் கொண்டு அவர்கள் காதில் விசில் ஊதி அனுப்புங்கள் - சேலத்தில் விஜய் பேச்சு
எடப்பாடி பழனிசாமி கொடுத்த திட்டங்களை எல்லாம் நிறுத்தி விட்டார். கரோனாவை காரணம் காட்டி அந்தரத்தில் விட்டுவிட்டு சென்றவர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி. அந்த கடனையும் தீர்த்தவர் முதல்வர். கோடை காலத்திற்காக 2000 ரூபாய் கொடுப்பதில் தவறில்லை.'' என்று அமைச்சர் ரகுபதி கூறினார்.