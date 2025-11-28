ETV Bharat / state

செங்கோட்டையன் பாஜக-வின் ஸ்லீப்பர்செல் - அமைச்சர் ரகுபதி 'பகீர்' தகவல்

செங்கோட்டையனை பாஜக ஏமாற்றியிருந்தால், அவர் தவெகவிற்கு சென்றிருக்க மாட்டார் என அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ரகுபதி
அமைச்சர் ரகுபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
November 28, 2025

புதுக்கோட்டை: தவெகவை பாஜக-விற்கு அழைத்து வரும் அசைன்மென்டிற்காக செங்கோட்டையன் அனுப்பப்பட்டுள்ளார் என அமைச்சர் ரகுபதி கூறினார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் முன்னிட்டு, புதுக்கோட்டை ராணியார் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் பிறந்த 20 குழந்தைகளுக்கு அமைச்சர் ரகுபதி தங்க மோதிரம் வழங்கினார்.

பின்னர் அமைச்சர் ரகுபதி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, எம்ஜிஆரை வைத்து அரசியல் செய்ய முயற்சிக்கிறார்களா? என செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “யாரை வைத்து யார் எந்த அரசியல் செய்தாலும், மக்களுக்கு செய்கின்ற களப்பணிகள் மக்கள் மனதில் நிற்கும். முதலமைச்சரின் நான்கரை ஆண்டு கால களப்பணிகள், திமுக கூட்டணியின் வெற்றிக்கு துணை நிற்கும். தற்போது புனிதமான ஆட்சி நடக்கிறது. எதிர்காலத்திலும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் புனிதமான ஆட்சி தான் அமையும்” என்றார்.

ரெட் ஜெயண்ட்க்கு அமலாக்கத் துறை வந்ததும் கர்ச்சிப் கூட எடுக்காமல் முதலமைச்சர் டெல்லிக்குச் சென்றதாக எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் செய்தது குறித்த கேள்விக்கு, “கர்ச்சிப்பை போர்த்தி செல்லும் பழக்கம் எங்களுக்கு கிடையாது. நாட்டிலேயே அதற்கு தகுதியுடைய ஒரே அரசியல் தலைவர் எடப்பாடி தான். மு.க.ஸ்டாலின் போன்று தைரியமிக்க முதலமைச்சர் இந்தியாவிலேயே கிடையாது. அமலாக்கத் துறையை வைத்து மத்திய அரசு மிரட்டினாலும் நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம்” என பதில் அளித்தார்.

செங்கோட்டையன் பாஜக-வின் ஸ்லீப்பர்செல்

மேலும், செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்தது குறித்த கேள்விக்கு, “செங்கோட்டையன் பாஜக-வின் ஸ்லீப்பர்செல். அது உண்மையா? இல்லையா? என்பதை மிக விரைவில் நிரூபிப்போம். செங்கோட்டையனை பாஜக ஏமாற்றியிருந்தால், அவர் தவெகவிற்கு சென்றிருக்க மாட்டார். அமித்ஷா அழைத்தால் இன்றும் செங்கோட்டையன் செல்வார். ரிமோட் கண்ட்ரோலில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார். தவெகவை வேண்டுமென்றால் பாஜக-விற்கு இழுத்துக் கொண்டு வர முடியும். அதற்கான அசைன்மென்டிற்கு தான் செங்கோட்டையன் அனுப்பப்பட்டுள்ளார் என்பது எங்கள் கருத்து” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, அமைச்சர் சேகர்பாபு மூலமாக செங்கோட்டையனை திமுக அழைத்து வர முயற்சி செய்ததாக வெளியான தகவல் குறித்து கேட்டதற்கு, “கட்சியிலிருந்து யாராவது வெளியே வரும் போது அவர்களை அழைப்பது இயற்கை. எம்எல்ஏ பதவியை செங்கோட்டையன் ராஜிநாமா செய்கின்ற முடிவுக்கு வந்த பிறகு, நட்புரீதியாக அமைச்சர் சேகர்பாபு அவரை திமுக-விற்கு அழைத்திருக்கலாம். ஆனால், பாஜகவின் ஸ்லீப்பர் செல்லாக இருப்பதால் அவர் வரவில்லை” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “திமுகவின் உழைக்கும் தொண்டன் எந்த பதவியையும் எதிர்பார்க்க மாட்டான். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோரை பதவியில் அமர்த்தி அழகு பார்க்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் தான் திமுகவின் உண்மையான தொண்டர்கள். அனைவருமே களத்தில் போட்டி தான். ஆனால், வெற்றி எங்களுக்கு தான். மூன்றாவது அணி என்று முதலில் உருவாகட்டும். அதன் பிறகு அது பலமானதா? பலவீனமானதா? என்பதை பார்க்கலாம். அதிமுகவை நாங்கள் ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. அதிமுக பலவீனம் அடைந்து விட்டது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில், அதிமுக தொடர் தோல்விகளை சந்தித்த இயக்கமாக உள்ளது.

சினிமாவில் நடிப்பவர்கள் ஊழல் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. கருப்பு பணம் தான் சினிமாவில் முதல் முதலீடு. கருப்பு பணம் வாங்காமல் எந்த ஒரு சினிமா நடிகரும் இருக்க முடியாது. 100 கோடி 200 கோடி ரூபாய் வாங்கினால் கணக்கில் காட்டுவது 80 கோடி ரூபாயைதான். மற்ற பணத்திற்கு வரி கட்ட மாட்டார்கள். ஊழலை எதிர்க்கிறோம் என்று சொல்பவர்கள் முதலில் அவர்கள் சுத்தமானவர்களாக இருக்க வேண்டும்” என்றார்.

