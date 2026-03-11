அமித் ஷாவின் ஸ்லீப்பர் செல் விஜய்; பாஜகவின் 'C' டீம் தவெக: அமைச்சர் கடும் விமர்சனம்

ETV Bharat / state

புதுக்கோட்டை: பாஜகவின் C டீம் தான் தவெக என்றும், அமித் ஷாவின் ஸ்லீப்பர் செல் விஜய் எனவும் அமைச்சர் ரகுபதி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்ட இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் ரகுபதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், சிலிண்டர் தட்டுப்பாடுகளை நீக்குவதற்கான மாற்று வழிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு நிச்சயமாக செய்து தரும் என்றும், திருச்சியில் நடைபெற்ற கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டமே மாநில மாநாட்டை மிஞ்சுகிற அளவு சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது எனவும் கூறினார்.

அவரிடம் மூன்றாவது அணியை (தவெக), பாஜக பக்கம் இழுப்பதற்கு பவன் கல்யாண் பேசி வருவதாக வெளியாகும் தகவல்கள் குறித்து கேட்டதற்கு, “யார் பேசினாலும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை. எத்தனை அணிகள் வந்தாலும் திமுக பலம் பொருந்திய அணியாகவும், மற்றவர்களுக்கு நல்லது செய்கிற அணியாகவும், மக்கள் வரவேற்கிற அணியாகவும் இருக்கும்.

விஜயை நாங்கள் ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. அவர் முட்டாள்தனமாக பேசி வருகிறார். ஒரு படத்திற்கு 200 கோடி ரூபாய் வாங்குகிறார் என்றால், அதை பிளாக் டிக்கெட் மூலமாகத்தான் அவர் சம்பாதிக்கிறார். ஒரிஜினல் டிக்கெட் 80 ரூபாய். ஆனால் பிளாக் டிக்கெட் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. இப்படி கருப்பு பணத்தை வாங்கித்தான் அவருக்கு சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. இதையெல்லாம் வைத்து பேசினால் விஜய் மாட்டிக்கொள்வார். ஆனால் அறியாமலும் புரியாமலும் தெரியாமலும் அவர் பேசி வருகிறார்” என்றார்.

திமுக ஆட்சி குறித்து ஈபிஎஸ் விமர்சித்து வருவது குறித்து கேட்டதற்கு, “எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் நடக்காத கொடுமைகளா இப்போது நடக்கிறது. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மாநிலங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். நாங்கள் குற்றவாளியை காப்பாற்றவில்லை. அவர்களை கைது செய்கிறோம், விரைந்து தண்டனையும் வாங்கித் தருகிறோம்.

மக்களுக்கு வழங்கப்படும் திட்டங்கள் இலவசம் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை. அதை அவர்களின் உரிமை என்று சொல்கிறோம். அதேபோன்றுதான் மகளிர் உரிமைத் தொகையும். மகளிருக்கு 2,000 ரூபாய் எங்களால் முடியும். ஆனால் அது எடப்பாடியால் முடியாது.

காவல்துறையை சேர்ந்தவர்கள் தங்கள் பணிகளை செய்துகொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அதில் ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்துவிட்டால், அதற்கு முழுக்க காவல்துறை தான் காரணம் என்று சொல்ல முடியாது. அசம்பாவிதங்கள் காரணமாகவும் லாக்கப் மரணங்கள் அதிகம் நடக்கிறது. அதேசமயத்தில் காவல்துறைக்கு ஆதரவாகவும் நான் பேசவில்லை.

ஆனால் எடப்பாடி ஆட்சியில் நடந்தது போல அடித்துக்கொள்வது போன்றெல்லாம் காவல்துறையினர் செய்யவில்லை. லாக்கப் மரணங்கள் தொடர்பான பிரச்சனைக்கு முடிவு கொண்டு வரப்படும்” என்றார்.

