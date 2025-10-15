'விஜயுடன் கூட்டணி வைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி துடிக்கிறார்' அமைச்சர் ரகுபதி பேச்சு!

ETV Bharat / state

எத்தனை பேர் கூட்டணி சேர்ந்து எதிர்த்தாலும், திமுகவின் வெற்றியை 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தடுக்க முடியாது என அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

October 15, 2025

சென்னை: கரூர் விவகாரத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி தவெக உடன் கூட்டணி அமைப்பதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் இன்று காலை தொடங்கியதும், கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. இதில் ஆளும் மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் காரசாரமான கருத்துக்களை முன்வைத்தனர். கரூர் விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் அலட்சியமே உயிரிழப்புக்கு முக்கிய காரணம் என அதிமுக, பாஜக உறுப்பினர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர். தொடர்ந்து, அவையில் இருந்து எதிர்க்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர். இந்நிலையில் சட்டமன்ற வளாகத்தில் இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் ரகுபதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "இன்றைக்கு சட்டசபையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பொய்யை மட்டுமே பேசி இருக்கிறார். அவர் கரூர் சம்பவத்தை வைத்து அரசியல் செய்யலாம் என நினைக்கிறார். இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கூட்டணிக்கு ஆள் சேர்க்க பார்க்கிறார்.

திருச்சி, நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற தவெக கூட்டத்தில் யாருக்கும் எதுவும் ஏற்படவில்லை என எடப்பாடி கூறுகிறார். ஆனால் உண்மையில் திருச்சியிலும், நாமக்கலிலும் பலர் மயக்கம் அடைந்துள்ளனர். அதற்கு ஆதாரம் உள்ளது. கூட்ட நெரிசல் எதனால் வந்தது என அனைவரும் நன்றாக சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். சினிமா சீன் போல் லைட்டை போட்டு போட்டு ஆப் செய்து வந்தனர். அவரை பார்ப்பதற்காக மக்கள் ஒரே இடத்தை நோக்கி நகர்ந்ததால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது.

அந்த துயர சம்பவம் குறித்து செய்தி கேட்டவுடன் பதறியடித்து கொண்டு சம்பவ இடத்துக்கு சென்றவர்கள் நாங்கள். விஜய் சம்பவம் நடந்த அன்று அந்த இடத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அங்கிருந்து சென்று விட்டார். காயப்பட்டவர்களுக்கு பல உதவிகளை செய்து உறுதுணையாக இருந்தது தமிழக அரசு. இரவோடு இரவாக அரசு எடுத்த துணிச்சலான நடவடிக்கையை அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர். எங்களால் பல உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டது.

ஊர்க்காவல் படையை சேர்த்து 660 பேர் அன்று காவல் பணியில் இருந்தார்கள். இதுவரை எந்த கட்சிக்கும் கொடுக்காத அளவிற்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. தவெக உடன் கூட்டணி அமைப்பதற்காக எடப்பாடி இது போன்று பேசி வருகிறார். எப்படி சேர்ந்து வந்தாலும் திமுகவை தோற்கடிக்க முடியாது. திமுக அரசின் இரண்டாம் பாகம் மக்கள் ஆதரவுடன் தொடரும். கரூரில் நடந்த சம்பவத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

