செல்போனை பார்த்து குறிப்புகளை வாசித்த அமைச்சர் - எச்சரித்த சபாநாயகர்
செல்போனை வைத்து படிப்பதும், அதனைப் பயன்படுத்துவதும் பேரவையின் விதிகளுக்கு முரணானது என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு சபாநாயகர் அறிவுறுத்தினார்.
Published : August 10, 2026 at 1:59 PM IST
சென்னை: சட்டப்பேரவையில் செல்போனைப் பார்த்து குறிப்புகளை வாசித்த அமைச்சர் ஷாஜகானை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் எச்சரித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் அனைத்து விதமான அரசு விழாக்களில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் பாடுவதை உறுதிச் செய்யும் வகையில், சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் இன்று (ஆக.10) தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தொடர்பான தனித்தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் பேரவையில் கொண்டு வந்தார்.
தொடர்ந்து, தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்று தங்களது ஆதரவை தெரிவித்திருந்தனர். அந்த வகையில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் உறுப்பினரும், அமைச்சருமான ஷாஜகான், தனது தொலைபேசியில் பதிவுச் செய்யப்பட்டிருந்த குறிப்புகளைப் பார்த்து வாசித்தார்.
சட்டப்பேரவையில் செல்போன் பார்த்து பேசிய அமைச்சர்- சபாநாயகர் வார்னிங்#ministershahjahan | #TNAssembly | #AssemblySpeaker | #phoneusingduringassembly | #assemblywarning | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/8o5qDl2lon— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 10, 2026
அதாவது, "இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சார்பில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தீர்மானத்திற்கு ஆதரவை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பல்வேறு கட்சிகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், புதிய அமைப்புகளின் நிகழ்ச்சிகள் தொடங்குவதற்கு முன்பு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயம் முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என்ற இந்த தீர்மானத்தை, நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இயக்கத்தின் சார்பில் மனமார வரவேற்கிறேன்.
அரசியல் நிர்ணய சபையில் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை உருவாக்கியபோது, இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக எந்த மொழியை உறுதிச் செய்யலாம் என்ற விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் மகத்தான தலைவர் கண்ணியமிகு காயிதே மில்லத், இந்தியாவின் ஆட்சி மொழியாக தமிழ்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தினார்.
அந்த அடிப்படையில், காயிதே மில்லத் வழிவந்த இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் சார்பில் நாங்களும் இந்த தீர்மானத்தை வழிமொழிகிறோம்.
உலகின் தொன்மையான மொழிகளாகக் கருதப்படும் கிரேக்கம், லத்தீன், ஹீப்ரு, சீனம், சமஸ்கிருதம், தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் தொன்மையான மொழியாக தமிழ் சிறப்பிக்கப்படுகிறது. உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழியாக தமிழை போற்றும் பெருமை நமக்கு உண்டு.
மொழி உணர்வைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், 'வேற்றுமையில் ஒற்றுமை' என்ற அடிப்படையில் பல்வேறு மொழிகளை பேசக்கூடிய மக்களும், பல்வேறு மதங்களைப் பின்பற்றக்கூடிய மக்களும் வாழும் இந்த நாட்டில், அவர்களின் உணர்வுகளை மதிக்கும் வகையில் ஒன்றிய அரசு அனுப்பிய சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை நிகழ்ச்சிகளின் தொடக்கத்தில் முதலில் பாட வேண்டும் என்ற முதலமைச்சர் கொண்டு வந்துள்ள இந்த தீர்மானத்தை ஆதரித்து வழிமொழிகிறேன்" எனத் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தின்போது, சட்டப்பேரவை விதிகளின்படி செல்போனை உள்ளே கொண்டு வரக்கூடாது என உறுப்பினர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், “சம்மந்தப்பட்ட உறுப்பினருக்கு மட்டுமல்லாமல், மற்ற உறுப்பினர்களுக்கும் தெரிவிக்கிறேன். சட்டப்பேரவைக்குள் செல்போனை கொண்டு வரக்கூடாது என்று விதி உள்ளது. செல்போனை வைத்து படிப்பதும், அதனைப் பயன்படுத்துவதும் சட்டப்பேரவை விதிகளுக்கு முரணானது. எனவே, இனி சட்டப்பேரவைக்கு வரும்போது இந்த விதியை அனைவரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்றார்.