முதலமைச்சர் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்காதது ஏன்? - வனத்துறை அமைச்சரின் பதில்

கடந்த திமுக ஆட்சியில் விட்டுச் செல்லப்பட்ட 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனை முடிக்க, முதலமைச்சர் முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருவதாகவும், அதற்கு வட்டி கட்டுவதற்கே சரியாக இருக்கிறது என்றும் அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் கூறினார்.

Published : May 30, 2026 at 7:53 AM IST

சென்னை: முதலமைச்சர் ஏன் செய்தியாளர்களை சந்திக்கவில்லை என அமைச்சர் ரஞ்சித் குமாரிடம் கேள்வி எழுப்பியபோது, முதலமைச்சருக்கு பல்வேறு அரசுப் பணிகள் இருக்கிறது. அவரை பற்றி என்னிடம் கேட்கக்கூடாது என பதிலளித்தார்.

வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் அதிகாரிகளுடன் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது பூங்காவில் உள்ள கழிவறைகளுக்குச் சென்று தூய்மைப் பணிகளை ஆய்வு செய்து, அங்கு வந்திருந்த பார்வையாளர்களிடம் கலந்துரையாடி, அவர்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து, பூங்காவில் தயாரிக்கப்படும் இயற்கை உரங்களின் தரம் மற்றும் விலங்குகள் பராமரிப்பு குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தவர், அங்குள்ள வெள்ளைப்புலி ஒன்றை 'நிலவன்' என்று பேர் சொல்லி அழைத்து பார்வையிட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார், “இந்தியாவிலேயே முதன்மையான மற்றும் மிகப்பெரிய பூங்காவான வண்டலூருக்கு ஆண்டுதோறும் சுமார் 13.78 லட்சம் மக்கள் வந்து செல்கின்றனர். இதனால் இப்பூங்கா நஷ்டமின்றி, அரசுக்கு லாபகரமானதாகவே இயங்கி வருகிறது. மேலும் ஊழியர்களின் போராட்டத்தால் பூங்காவின் அன்றாடப் பணிகள் எதுவும் முடக்கப்படவில்லை. புதிய அரசு பொறுப்பேற்று இன்னும் ஒரு மாதமே முடியாத நிலையில், ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும்” என்றார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் ஏன் பத்திரிகையாளர்களைச் சந்திப்பதில்லை என்ற கேள்விக்கு, “முதலமைச்சருக்கு பல்வேறு அரசுப் பணிகள் இருக்கிறது. அவரைப் பற்றிய கேள்வியை என்னிடம் கேட்கக் கூடாது. மேலும், கடந்த திமுக ஆட்சியில் விட்டுச் செல்லப்பட்ட 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் சூழலை முதலமைச்சர் திறம்படக் கையாண்டு வருகிறார். தற்போது அதற்கு வட்டி கட்டுவதற்கே சரியாக இருக்கிறது” என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசுகையில், பூங்காவில் விலங்குகள் காணாமல் போனால், அதுகுறித்து அதிகாரிகள் முறையாகத் தெரிவிப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார். மேலும் ஈரோடு அருகே யானை மிதித்து ஒருவர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு 10 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்த அமைச்சர், காப்புக்காட்டுப் பகுதிகளில் பொதுமக்கள் நுழைவதைத் தடுக்கத் தவறி மெத்தனப்போக்காக செயல்பட்ட வனத்துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.

அமைச்சரிடம், வனப்பகுதிக்குள் பொதுமக்கள் செல்வதைத் தடுக்க முறையான வேலிகள் அமைக்கப்படாதது குறித்துக் கேள்வி எழுப்பியபோது, “பொதுமக்களுக்கு எவ்வளவு விழிப்புணர்வு கொடுத்தாலும் காட்டுக்குள்ளே போகிறார்கள். மனிதனாகப் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் ஒன்னும் செய்ய முடியாது” என்று எம்.ஜி.ஆர் பாடலைக் பாடி பதிலளித்தார்.

