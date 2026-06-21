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வண்டலூர் பூங்கா டிக்கெட் முன்பதிவில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகள் - வனத்துறை அமைச்சர் விளக்கம்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் இலவச அனுமதி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா
வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 3:50 PM IST

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சென்னை: வண்டலூர் பூங்காவில் ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த சிலருக்கு ஏற்பட்ட தாமதம் மற்றும் குளறுபடிகள் இனி நிகழாத வண்ணம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் தெரிவித்தார்.

இலவச அனுமதி

தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தவெக தலைவருமான ஜோசப் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் ஜூன் 21, 22 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் பொதுமக்கள் இலவசமாக பார்வையிடலாம் என பூங்கா நிர்வாகம் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதற்கான முழு கட்டணத்தையும் வனத்துறை அமைச்சராக உள்ள ஆர்.வி.ரஞ்சித் குமாரின் குடும்பத்தினர் நடத்தி வரும் அறக்கட்டளை சார்பாக வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த 2 நாட்களிலும் வண்டலூர் பூங்காவில் 40 ஆயிரம் பேர் வரை அனுமதிக்கப்படுவார்கள் எனவும், அதன்படி 21 ஆம் தேதி 20 ஆயிரம் நபர்களும், 22 ஆம் தேதி 20 ஆயிரம் நபர்களும் என அனுமதிக்கப்படுவார்கள் எனவும் பூங்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

பூங்காவில் குவிந்த மக்கள்
பூங்காவில் குவிந்த மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாதுகாப்பு நடவடிக்கை

இதனால் வழக்கத்தைவிட அதிகளவு மக்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், பொதுமக்கள் மற்றும் விலங்குகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பூங்கா நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ளது.

முன்கூட்டியே இணையதளம் வாயிலாகப் பதிவு செய்து நுழைவுச்சீட்டு பெற்றவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என்றும், இந்த இரு நாட்களுக்கான இணையவழி முன்பதிவு நிறைவடைந்துவிட்டதாகவும் பூங்கா நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

8 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலர்களின் தொலைபேசி எண் உள்ளிட்ட விவரங்களுடன் கூடிய அடையாள கைக்கட்டுகள் வழங்கப்படுகின்றன. பார்வையாளர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், கூடுதலாக 10 சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் மையங்கள் 20 கழிப்பறைகள் மற்றும் கூடுதல் குப்பைத்தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அவசர நிலைகளை சமாளிக்கும் வகையில் ஆம்புலன்ஸ் வசதியுடன் கூடிய 4 மருத்துவ உதவி மையங்கள், 4 தகவல் உதவி மையங்கள் மற்றும் தீயணைப்பு வாகனம் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. வாகன நெரிசலை கட்டுப்படுத்த கூடுதல் வாகன நிறுத்துமிடங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. பூங்காவின் நுழைவு வாயிலுக்கு பார்வையாளர்கள் எளிதாக சென்றுவர இலவச வாகன வசதியும், மாநகர பேருந்து நிறுத்தத்தை எளிதில் அடைய தனி நடைப்பாதையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பூங்கா வளாகம் முழுவதும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், பாதுகாப்புப் பணியில் 100 வனத்துறை பணியாளர்களும், 150 சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினரும், 50 தன்னார்வலர்களும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பூங்காவில் குவிந்த மக்கள்
பூங்காவில் குவிந்த மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முன்பதிவில் குளறுபடி

இந்நிலையில், இன்று காலை முதலே அதிகப்படியான மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக குழந்தைகளுடன் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவிற்கு வருகை தந்த வண்ணம் உள்ளனர். அவர்களின் ஆன்லைன் நுழைவுச்சீட்டு சரி பார்க்கப்பட்டு, அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையே முன்பதிவு செய்யாமல் வந்த சிலர் நேரடியாக டிக்கெட் வழங்குமாறு கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.

அவர்களிடம் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என காவல்துறையினர் மற்றும் பூங்கா ஊழியர்கள் விளக்கமளித்து சமாதானப்படுத்தினர். இதற்கிடையே, பூங்காவிற்கு வருகை தந்த அமைச்சர்கள் ரஞ்சித் குமார், சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் பாதுகாப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதி குறித்தும் கேட்டறிந்தனர்.

அப்போது, சுற்றுலாப் பயணிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதை கண்ட அமைச்சர், வெளியூரிலிருந்து குடும்பத்தோடு வந்ததால் அவர்களை திருப்பி அனுப்பாமல் பூங்காவிற்குள் அனுமதிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். இதனால் முன்பதிவு செய்யாமல் வந்த நபர்களும், கட்டணம் எதுவும் இல்லாமல் பூங்காவிற்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். முதலமைச்சரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, பூங்காவில் இருந்த மக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.

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மக்கள் பணம் அல்ல

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார், “இந்த 2 நாட்களுக்கும் ஒரு நபருக்கு நுழைவுக் கட்டணம் ரூ.200 வீதம் மொத்தம் 40 ஆயிரம் பேர் ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்து, அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதற்கான மொத்த கட்டண தொகையான ரூ.80 லட்சம் தனது குடும்ப அறக்கட்டளை சார்பில், காசோலையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மக்களின் வரிப்பணமோ, அரசின் பணமோ ஒரு ரூபாய் கூட பயன்படுத்தப்படவில்லை.

மேலும், சேலம் குருவம்பட்டி ஊரில் பூங்கா மற்றும் அமிர்தி உயிரியல் பூங்காக்களில் நேரடி டிக்கெட் வழங்கப்படுவதால், அங்குள்ள பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் கட்டண விவரங்கள் வரும் 23ம் தேதி தெரியவரும். அந்த கட்டண தொகையையும் எனது குடும்ப அறக்கட்டளை ஏற்கும்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “இன்று காலையில் ஆன்லைன் டிக்கெட்டில் சிலருக்கு ஏற்பட்ட தாமதம் மற்றும் குளறுபடிகள் இனி ஏற்படாத வண்ணம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பள்ளி விடுமுறையை முன்னிட்டு ஏராளமானோர் குழந்தைகளுடன் வந்துள்ளதால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா
அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார்
MINISTER RANJITHKUMAR
ARIGNAR ANNA ZOOLOGICAL PARK
VANDALUR ZOO FREE ENTRY

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