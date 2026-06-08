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அரசு விழா பதாகையில் அதிமுக எம்எல்ஏவின் பெயர் மிஸ்ஸிங்; வருத்தம் தெரிவித்த அமைச்சர் ரமேஷ்

திண்டுக்கல்லில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாவட்டச் செயலாளரை மாற்றக்கோரி தொண்டர்கள் கோஷமிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அதிமுக எம்எல்ஏவிடம் வருத்தம் தெரிவித்த அமைச்சர் ரமேஷ்
அதிமுக எம்எல்ஏவிடம் வருத்தம் தெரிவித்த அமைச்சர் ரமேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 5:39 PM IST

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திண்டுக்கல்: அரசு விழாவில் அதிமுக எம்எல்ஏவின் பெயர் இடம்பெறாத நிலையில், அவரிடம் நேரில் சென்று அமைச்சர் ரமேஷ் வருத்தம் தெரிவித்துக் கொண்டார். அத்துடன், அரசு அதிகாரிகளையும் அவர் கண்டித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி முருகன் திருக்கோயிலில் பெருந்திட்டப் பணிகளின் திறப்பு விழா இன்று (ஜூன் 08) நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொண்ட இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், பணிகளைத் தொடங்கி வைத்தார். இந்த அரசு நிகழ்ச்சியில் பழனி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரவி மனோகரன் மற்றும் கோயில் அறங்காவலர் குழுவினர், துறைச் சார்ந்த அரசு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இதனிடையே, நிகழ்ச்சிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பதாகையை அதிமுக எம்எல்ஏவின் பெயர் இடம்பெறவில்லை. இதனால் அதிமுக எம்எல்ஏ நிகழ்ச்சியில் ஓரமாக இருந்தார். இதுகுறித்து அமைச்சர் ரமேஷின் கவனத்திற்கு சென்றது. இதையடுத்து அதிமுக எம்எல்ஏவை நேரில் சந்தித்து அமைச்சர் தனது வருத்தத்தைத் தெரிவித்துக் கொண்டார்.

அத்துடன், திருக்கோயில் அறங்காவலர் குழு மற்றும் அரசு அதிகாரிகளை நேரில் அழைத்து அவரும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரிதிநிதி தான் ஏன் அவர் பெயர் பதாகையில் இடம் பெறவில்லை? என்று கேள்வி எழுப்பினார். இனி வரும் காலங்களில் இதுப்போன்ற தவறுகள் நடைபெறாத வண்ணம் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அதிகாரிகளை கண்டித்தார்.

பதாகையில் அதிமுக எம்எல்ஏ பெயர் தவிர்ப்பு
பதாகையில் அதிமுக எம்எல்ஏ பெயர் தவிர்ப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

மா.செ.வை மாற்றக் கோரிக்கை: இதனிடையே, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக வருகை தந்திருந்த மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ், தனியார் நட்சத்திர ஹோட்டலில் தங்கினார். அவரை நேரில் சந்திப்பதற்காக 100-க்கும் மேற்பட்ட தவெக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் அங்கு வந்திருந்தனர்.

அப்போது திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளர் தர்மா, தனக்கு வேண்டியவர்களை மட்டும் அமைச்சரைப் பார்க்க அனுமதிப்பதாகக் கூறி அவருடன் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அத்துடன், 'மாவட்டச் செயலாளரை மாற்றுக' என்று கோஷமும் எழுப்பினர். இதையடுத்து விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், தவெகவினருடன் சமாதானப் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தினர்.

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அமைச்சரைப் பார்க்க ஏற்பாடு செய்வதாகக் காவல்துறையினர் கூறியதைத் தொடர்ந்து தவெகவினர் ஹோட்டலுக்கு முன்பு காத்திருந்தனர். தவெகவினரின் முழக்கத்தால் ஹோட்டலில் சிறுது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

TAGGED:

TVK MINISTER RAMESH
அதிமுக எம்எல்ஏ
திண்டுக்கல்
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