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ஆபாசமாக பேசுவது தான் திமுகவின் அரசியல் - அமைச்சர் ரமேஷ்

திமுகவினரைப் போன்று பேசுவதற்கு எங்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை. ஆனால் முதலமைச்சர் எங்களை அவ்வாறு வளர்க்கவில்லை என அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ரமேஷ்
அமைச்சர் ரமேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 9:15 AM IST

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சென்னை: அரசியல் என்ற பெயரில் ஆபாசத்தையும், அவதூறையும் பேசுவதையே திமுகவினர் வேலையாக வைத்துள்ளதாக அமைச்சர் ரமேஷ் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை திருவொற்றியூர் மண்டலம் 1 மற்றும் 2 ஆகிய பகுதிகளில், மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வடகிழக்கு பருவமழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் குறித்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், சனிக்கிழமை நேரில் பார்வையிட்டு, ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

திருவொற்றியூர் பகுதியில் வெள்ள பாதிப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கான பொறுப்பு அமைச்சராக அமைச்சர் ரமேஷ் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மண்டலம் 1 மற்றும் 2 ஆகிய பகுதிகளில் மழை பாதிப்புகளுக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினார்.

அதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ரமேஷ், “ஆபாசமாகவும், அவதூறாகவும் கீழ்த்தரமாகவும், கேவலமாகவும் பேசுவதுதான் திமுகவின் அரசியல். திமுகவிற்கு வேறு அரசியல் தெரியாது. திமுகவில் கருத்தியல் ரீதியாக பேசுவதற்கு இன்று ஆட்களை கிடையாது.

முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மிகக் கேவலமாக பேசியுள்ளார். ஒரு அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருந்து ஆன்மீக ஸ்தலங்களை நிர்வகிக்கக்கூடிய அமைச்சராக இருந்த சேகர்பாபு மிகக் கேவலமாக வார்த்தைகளை மேடையில் பேசி வருகிறார்.

அரசியல் நாகரிகம் என்பது திமுகவில் அழிந்துவிட்டது. அரசியல் நாகரிகம் என்றால் என்னவென்று திமுகவிற்கு தெரியாது. மூன்றாம் தரப் பேச்சாளர்கள் போன்று திமுகவினர் பேசி வருகிறார்கள். சேகர்பாபு பேசிய பேச்சை அவரது வீட்டில் இருக்கும் பேரப்பிள்ளைகள் பெண்களுக்கு போட்டு காண்பிப்பாரா? இதற்கு பெயர் அரசியலா? இப்படிப்பட்ட செயல்கள் வன்மையாக கண்டிக்கக்கூடியது.

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கீழ்த்தரமான அரசியலை செய்யச் சொல்லி எங்களுடைய முதல்வர் எங்களுக்கு கற்றுத் தரவில்லை. எங்களை பொறுத்தவரை டீசன்டாக'தான் பேச வேண்டும், நேர்மையாக பேச வேண்டும் என்பதைதான் முதலமைச்சர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துள்ளார். இவர்களை போன்று பேசுவதற்கு எங்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை. ஆனால் எங்கள் முதலமைச்சர் எங்களை அவ்வாறு வளர்க்கவில்லை.

ஆனால், மு.க ஸ்டாலின் தனது கட்சி நிர்வாகிகளை எவ்வாறு வளர்த்திருக்கிறார் என்பதற்கு இது உதாரணம். அண்ணாவின் திமுகவை போன்று தற்பொழுதைய திமுக இல்லை. அரசியல் என்ற பெயரில் ஆபாசத்தையும், அவதூறையும் பேசுவதையே வேலையாக வைத்துள்ளார்கள் திமுகவினர்” என்றார்.

மேலும், சீமான் முதலில் கவுன்சிலர் ஆகட்டும். கவுன்சிலர் ஆவதற்கான வழியை சீமான் பார்க்க வேண்டும். அதன் பிறகு ஜெயித்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை பற்றி பேசுவதற்கான வேலையை அவர் பார்க்கட்டும்” எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

நேற்று சென்னையில் நடந்த திமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, முதலமைச்சரை ஒருமையில் விமர்சித்திருந்தார். தற்போது அவருக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக அமைச்சர் ரமேஷ் பேசியுள்ளார்.

TAGGED:

அமைச்சர் ரமேஷ்
MINISTER RAMESH
சேகர் பாபு
திமுக
MINISTER RAMESH CONDEMN DMK

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