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கோயில்களில் கேமரா இல்லாத செல்போன்களுக்கு அனுமதி - அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம்

பக்தர்களின் செல்போனை பாதுகாக்க டோக்கன் முறையில் செல்போன் பாதுகாப்பு பெட்டகங்கள் கோயில்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நெல்லை நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்மன் கோயில் நுழைவாயிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள பலகை
நெல்லை நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்மன் கோயில் நுழைவாயிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள பலகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 2:57 PM IST

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சென்னை: கேமரா இல்லாத செல்போன்களுக்கு கோயில்களில் வழக்கம்போல் அனுமதி அளிக்கப்படும் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து கோயில்களிலும் செல்போன் எடுத்து செல்ல தமிழ்நாடு அரசு தடை விதித்தது. இந்த நடைமுறை இன்று (செப்.1) முதல் அமலுக்கு வரும் நிலையில், முதற்கட்டமாக 52 கோயில்களில் செல்போன் எடுத்து செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

கேமரா இல்லாத செல்போன்களுக்கு அனுமதி

இதுகுறித்து விளக்கமளித்த இந்து சமய அறநிலையத்துறை ரமேஷ், கேமரா உடன் இருக்கும் செல்போன்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி கிடையாது. அவை இல்லாத சாதாரண செல்போன்களுக்கு எந்தவித தடையும் இல்லை என விளக்கமளித்தார். அதன்படி, கேமரா அம்சம் இல்லாத செல்போன்களுக்கு வழக்கம்போல் அனுமதி அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

செல்போன் பாதுகாப்பு பெட்டகம் அமைப்பு

பக்தர்களின் செல்போனை பாதுகாக்க டோக்கன் முறையில் செல்போன் பாதுகாப்பு பெட்டகம் இந்த 52 கோயில்களிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கோயில் உள்ளே பக்தர்கள் செல்வதற்கு முன்பு அவர்களின் செல்போன்களை பெட்டகத்தில் வைத்து விட்டு செல்ல வேண்டும். இதற்கு கட்டணமாக ரூ. 5 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பெரிய கோயில்களில் சுமார் 20,000 செல்போன்கள் வைக்கும் வகையில் பெட்டகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், பண்டிகை காலங்களில் சுமார் 50 ஆயிரம் பக்தர்கள் வரை கோயிலுக்கு வருகை தருவார்கள். அந்த நேரங்களில் பெட்டகங்களின் எண்ணிக்கை போதுமானதாக இருக்காது என கோயில் நிர்வாகத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.

கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் முடிந்தவரை செல்போன்களை வீட்டிலோ அல்லது விடுதி அறைகளிலோ அல்லது வாகனத்திலோ வைத்து விட்டு வர கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். புதிய விதிமுறைகள் குறித்து பக்தர்கள் அறிந்துகொள்ளும் வகையில் கோயில் நுழைவாயிலில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

ஒரு வேளை கோயில் உள்ளே பக்தர்கள் தடையை மீறி செல்போன்களின் புகைப்படம் அல்லது வீடியோ எடுத்து இணையத்தில் பதிவிட்டது கண்டறியப்பட்டால், அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தடை என்பது திருச்செந்தூர், பழனி, திருப்பரங்குன்றம், திருவண்ணாமலை, சமயபுரம், ஸ்ரீரங்கம், ராமேஸ்வரம், நெல்லையப்பர் கோயில், மதுரை அழகர் கோயில், கோவை கோனியம்மன் கோயில், சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோயில் உள்ளிட்ட 52 இடங்களில் அமலுக்கு வந்துள்ளது.

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குறிப்பாக காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள காமாட்சி அம்மன் கோயில், வரதராஜப் பெருமாள் கோயில், ஏகாம்பரேஸ்வரர் சன்னதிகள் கோயில், திருவள்ளூரில் உள்ள வீரராகவப் பெருமாள் கோயில், திருத்தணியில் உள்ள முருகன் கோயில் ஆகியவற்றிலும் செல்போன் தடை அமலுக்கு வந்துள்ளது.

சென்னையை பொறுத்தவரை, பிரபல வடபழனி முருகன் கோயில், மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில், திருவல்லிக்கோணி பார்த்தசாரதி கோயில், திருவொற்றியூர் வடிவுடை அம்மன் கோயில், திருவேற்காடு தேவி கருமாரியம்மன் கோயில், குன்றத்தூர் முருகன் கோயில், மாங்காடு காமாட்சி அம்மன் கோயில் ஆகிய இடங்களில் இந்த நடைமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளது.

திருக்கோயில்களின் புனித தன்மை மற்றும் ஆன்மிகச் சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில், கோயில்களுக்குள் செல்போன் பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தடை ஏற்கனவே உள்ள நிலையில், அவை முழு வீச்சில் செயல்படுத்தப்படாததால், சில கோயில்களில் புகைப்படம், வீடியோ, செல்ஃபி மற்றும் ரீல்ஸ் உள்ளிட்டவற்றை பக்தர்கள் பதிவு செய்வதாக புகார்கள் எழுந்தன. இதனையடுத்து, இன்று முதல் இந்த நடைமுறை கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளது.

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MOBILE PHONE BAN IN TEMPLES
MOBILE PHONE WITHOUT CAMERA
கோயில்களில் செல்போன்களுக்கு தடை
இந்து சமய அறநிலையத்துறை
NON CAMERA PHONE ALLOWED IN TEMPLE

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