அனைத்து டெண்டர்களும் இனி ஆன்லைனில் வெளியிடப்படும் - அமைச்சர் ரமேஷ் அறிவிப்பு
ரூ.2 கோடி இருந்தால் சென்னையில் வீடு வாங்காமல் நான் ஏன் பழனியில் வீடு வாங்க போறேன். ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி பெயர், புகழை கெடுக்க நினைக்கிறார்கள் என அமைச்சர் ரமேஷ் கூறினார்.
Published : July 30, 2026 at 1:00 PM IST
சென்னை: இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் அனைத்து டெண்டர்களும் (ஒப்பந்தபுள்ளி) இனி ஆன்லைனில் நடைபெறும் என அமைச்சர் ரமேஷ் அறிவித்துள்ளார்.
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இந்து சமய ஆணையரக அலுவலகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், “அனைத்து கோயில்களுக்கும் முறையான உறுதிமொழி படிவங்கள் ஒப்பந்தத்திற்கான விண்ணப்பங்கள் ஆகியவை ஒரே மாதிரியான வடிவங்களாக தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலங்களில் கொண்டு வந்துள்ளோம். இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் அனைத்து டெண்டர்களும் இனி ஆன்லைனில் நடைபெறும்.
ஆன்லைனிலேயே டெண்டருக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் பணிகளும் நடைபெறும் அதற்கான ஏலமும் ஆன்லைனில் நடக்கும். அந்த வகையில் பார்க்கிங், மொட்டை போடுதல், கடைகள் அமைப்பது உள்ளிட்டவற்றுக்கு பொதுவான டெண்டர் முறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
பல கோயில்களில் EMD எனப்படும் வைப்புத் தொகையும், செக்யூரிட்டி தொகையும், கோயில்களுக்கு கோயில் இதுவரை மாறுபட்டு இருந்தது. இனிமேல் வைப்புத் தொகை ஒரு சதவிகிதமாகவும், செக்யூரிட்டி தொகை 5% ஆகவும், டெண்டர் தொகையிலிருந்து பெறப்படும் என நிர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜிஎஸ்டி, பான் அனைத்து டெண்டர்களுக்கும் கட்டாயம். ஜிஎஸ்டி, பான் இல்லாமல் எந்த டெண்டருக்கும் அனுமதி கிடையாது.
ஏலத்தில் குறைந்த விலையில் டெண்டர் கோருபவர்களுக்கே இதுவரை டெண்டர் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த நடைமுறையை மாற்றி, குறைவான மதிப்பில் யார் டெண்டர் கோருகிறார்களோ, அவர்களுக்கு மேலும் நேரம் வழங்கி, மேற்கொண்டு குறைந்த மதிப்பில் யார் டெண்டர் கோருகிறார்களோ, அவர்களுக்கு டெண்டர் வழங்கப்படும் முறை அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதன் மூலம் மிகக்குறைந்த விலைக்கு கோயில்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கொள்முதல் செய்ய முடியும். மேலும் ஒருத்தருக்கே டெண்டர்களை வழங்காமல் இரண்டு மூன்று பேர்களுக்கு டெண்டர்களை பிரித்து கொடுப்பதற்கான வழிமுறைகளும் பின்பற்றப்பட உள்ளது.
டெண்டர்களில் காலதாமதம் செய்வது, தரம் இல்லாத பொருட்களை வழங்குவது அளவு குறைபாடு, வினியோகம் செய்ய முடியாமல் போவது போன்ற சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டால் அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோயில்களில் பணியாட்கள் நியமனம் செய்வதற்கான டெண்டர் கோருபவர்கள் பணியாட்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை பூர்த்தி செய்வது அவசியம். கோயில்களில் காண்டிராக்ட் அடிப்படையில் வேலை செய்யும் பணியாளர்களுக்கு சேலரி ஸ்லிப் வழங்கப்படும். பெருமுதலாளிகள் மட்டுமல்லாது சிறு சிறு நபர்களும் டெண்டர்களில் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் வழங்கும் வகையில் டெண்டர் கோருதலில் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
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கோயிலில் நான் காலணி அணிந்து சென்றதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ளது. எங்கள் மீது சர்ச்சை இல்லை என்றால் தான் ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஸ்ரீரங்கத்தில் கோபுர பணியை ஆய்வு செய்ய சென்ற போது, கோபுரம் முழுவதுமாக இடிக்கப்பட்டு கல்லும், மண்ணும், ஆணியுமாக இருந்தது. பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவே நான் காலணி அணிந்து சென்றேன். நான் காலணி அணிந்ததால் கோயிலின் புண்ணியம் கெட்டுபோவதாக அரசியல் செய்கிறார்கள். அரசியல் செய்பவர்களுக்கு எப்படி பகுத்தறிவு இருக்கும்.
பழனி விவகாரம் குறித்த விசாரணை தீவிரமாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது. விசாரணையில் தெரியவந்ததன் அடிப்படையில் நிலத்தை விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர், சம்பந்தப்பட்ட பதிவுத்துறை அதிகாரிகள் மீதும் வழக்கு போடப்பட்டுள்ளது. நிச்சயமாக யாராக இருந்தாலும் பாரபட்சம் பார்க்காமல் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். பழனி விவகாரத்தில் என் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்கவில்லை. பொய் பரப்பினார்கள். அது குற்றச்சாட்டே கிடையாது. அரசியல் ரீதியான, கருத்துக்கள் ரீதியான குற்றச்சாட்டை வைத்தால் பதில் கூறலாம்.
அதிமுக ஐ.டி விங்-கில் இருப்பவர்கள் அமைச்சர் ரமேஷின் உறவினர் தான் பழனியில் நிலத்தை வாங்கினார் என கூறுகிறார்கள். என் குடும்பத்தில் இருக்கும் யாரிடமும் இரண்டு கோடி ரூபாய் பணமே கிடையாது. இதுதான் உண்மை. நாங்களே வாடகை வீட்டில் தான் வாழ்ந்து வருகிறோம். இரண்டு கோடி ரூபாய் பணம் இருந்தால் சென்னையில் வீடு வாங்காமல் நான் ஏன் பழனியில் வீடு வாங்க போறேன். ஏதாவது ஒரு காரணத்தை கூறி என் பெயர், புகழை கெடுக்க நினைக்கிறார்கள். சீப்பு திருடும் வேலையை விட்டு விட்டு மக்களுக்காக யோசித்து இருந்தால் நல்ல விஷயங்களை செய்யலாம்” இவ்வாறு அவர் கூறினார்.