ETV Bharat / state

ஓசூர் விமான நிலையம் தாமதம் ஏன்? - மத்திய அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு விளக்கம்

பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துவிட்ட நிலையில் மாநில அரசு நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு
செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 20, 2026 at 11:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: ஓசூர் விமான நிலையத்திற்கு பாதுகாப்புத் துறை இன்னும் அனுமதி வழங்கவில்லை என்று மத்திய அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு கூறினார்.

கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் நாள்தோறும் 30 விமானங்கள் இயக்கப்படுகிறது. கோவையில் இருந்து டெல்லி, சென்னை, பெங்களூரு, சார்ஜா, சிங்கப்பூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் பயணிகளுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்தும் விதமாக விமான நிலைய வளாகத்தில் புதிய வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதன் ஒரு பகுதியாக, Udan Yatra Cafe எனும் குறைந்த விலையிலான சிற்றுண்டி உணவகம், மகளிர் சுய உதவி குழுவின் சார்பில் புவிசார் குறியீடு பெற்ற கோவை கோரா காட்டன் ஆடை விற்பனை அங்காடி, பயணிகளின் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கான சிறிய விளையாட்டு பகுதி மற்றும் பயணிகளுக்கான நூலகம் வசதி ஆகியவற்றை மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு, மத்திய இணை அமைச்சர் முரளிதர் மோகல், மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் இன்று துவக்கி வைத்தனர்.

நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட மத்திய அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு
நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட மத்திய அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிகழ்வில் பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவரும், கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் மற்றும் விமான போக்குவரத்து துறை உயர் அதிகாரிகள் முன்னிலை வகித்தனர். முன்னதாக, கோவை விமான நிலையம் வந்த மத்திய அமைச்சரை கோவையைச் சேர்ந்த தொழில்துறையினர் நேரடியாக சந்தித்து விமான நிலைய விரிவாக்க பணிகளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற துவக்க விழாவில் வானதி சீனிவாசன் பேசும்போது, ''கோயம்புத்தூரின் வளர்ச்சிக்கு விமான நிலைய விரிவாக்கப் பணிகள் முக்கியமானது. இதனைத் தொடர்ந்து தொழில்துறையினர் மத்திய அமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்து வந்தனர். இதனை ஏற்று விமான விரிவாக்க பணிகளை சிறப்பாக முன்னெடுத்து வரும் மத்திய அமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்''. என்றார்.

நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட மத்திய அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு
நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட மத்திய அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் பேசும்போது, ''பிரதமரின் எண்ணங்களை விமான போக்குவரத்து துறையில் சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்காக இரண்டு இளைஞர்களை மத்திய அமைச்சர்களாக நியமித்து, இத்துறையை சிறப்பாக வழிநடத்திச் செல்கின்றனர். கோயம்புத்தூரின் வளர்ச்சியில் மிக முக்கியமானதாக விமான நிலைய விரிவாக்கம் இருக்கும். பல சர்வதேச நாடுகளுக்கு கோவையிலிருந்து விமான சேவை வழங்குவது தொழில்துறையினருக்கும், பயணிகளுக்கும் பெரிதும் உதவும்'' என்று பேசினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு பேசும்போது, ''நாட்டின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் விதமாக விமான நிலையங்கள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதிக எண்ணிக்கையில் புதிய விமான நிலையங்கள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம் உட்பட நாட்டின் பல்வேறு பகுதியில் உள்ள விமான நிலையங்களில் குறைந்த விலையில் சிற்றுண்டி உணவகம், சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு பகுதி, சுய உதவி குழுக்களின் விற்பனை அங்காடி, நூலகம் துவங்கப்பட்டுள்ளது. சர்வதேச நாடுகளுக்கு கூடுதல் விமான சேவைகள் இயக்க எல்லா விமான நிலையங்களிலும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது'' என்று தெரிவித்தார்.

இதன் பிறகு அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''கோவை இந்தியாவில் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஒரு மாவட்டமாக உள்ளது. இதன் வளர்ச்சியில் பிரதமர் மோடி மிகுந்த கவனம் செலுத்தி வருகிறார். கோவை விமான நிலைய விரிவாக்கத்திற்காக மாநில அரசு தற்போது நிலம் கையகப்படுத்திக் கொடுத்து வருகிறது. நிலம் முழுமையாகக் கையகப்படுத்தப்பட்டவுடன் விரிவாக்கப் பணிகள் தொடங்கும்.

தற்போதுள்ள முனையம் 18000 சதுர மீட்டர் மட்டுமே உள்ள நிலையில் புதிதாக அமையவுள்ள முனையம் 75,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் ஆண்டுக்கு ஒன்றரை கோடி பயணிகள் பயணிக்கும் வகையில் இது அமையும். இதற்காக மத்திய அரசு சார்பில் 2,100 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கோவையில் ஐ.டி, ஜவுளி மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் தயாரிப்பு என பல்வேறு துறைகள் வளர்ந்துள்ளதை கருத்தில் கொண்டு மிகப்பெரிய முனையம் கட்டப்படவுள்ளது. புதிய முனையக் கட்டடம் நாட்டின் கலாச்சாரத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமையும். கோவையில் சர்வதேச விமான சேவைகளை அதிகரிக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். இண்டிகோ நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்பப் பிரச்சனைகள் சரி செய்யப்பட்டுப் போதுமான விமானிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதை அமைச்சகம் கண்காணித்து வருகிறது. வரும் 2028 ஆம் ஆண்டிற்குள் கோவை விமான நிலைய விரிவாக்கப் பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடையும்.

இதையும் படிங்க: ''திருவண்ணாமலை அருகே சுடுகாடு ஆக்கிரமிப்பு'' - சடலங்களை புதைக்க முடியாமல் மக்கள் அவதி

நெய்வேலியில் பணிகள் முடிந்து உரிமத்திற்காக காத்திருக்கிறோம். வேலூர் விமான நிலைய பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. ஓசூர் விமான நிலையத்திற்கு பாதுகாப்புத் துறை இன்னும் அனுமதி வழங்கவில்லை. பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துவிட்ட நிலையில் மாநில அரசு நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். விமான போக்குவரத்து துறையை மேம்படுத்தத் தற்போது 3 புதிய தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது'' என்று அவர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

DEFENSE DEPARTMENT
HOSUR AIRPORT
பாதுகாப்புத் துறை
ராம்மோகன் நாயுடு
RAM MOHAN NAIDU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.