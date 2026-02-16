ETV Bharat / state

ஈஷா மஹா சிவராத்திரி விழா ஒரு சர்வதேச ஆன்மீக கொண்டாட்டம் - மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்

ஈஷா மஹா சிவராத்திரி விழாவில் மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், மகாராஷ்டிரா முதல்வர் தேவேந்திர பட்னவிஸ், நடிகைகள் தமன்னா, நடிகை சாரா, நடிகை ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பங்கேற்றனர்.

ஈஷா மஹா சிவராத்திரி விழாவில் ‘பவ்ய பாரத் பூஷண்’ விருது வழங்கிய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 16, 2026 at 10:27 AM IST

2 Min Read
கோயம்புத்தூர்: ஈஷாவில் நடைபெறும் மஹா சிவராத்திரி விழா பாரத பண்பாட்டின் மறுமலர்ச்சி என மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார்.

ஈஷாவில் மஹா சிவராத்திரி விழா நேற்று (பிப்.15) இரவு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. சத்குரு ஜக்கிவாசுதேவ் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உட்பட பல முக்கியப் பிரமுகர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். மாலை 6 மணி அளவில் ஈஷா ’மஹா சிவராத்திரி விழா’ தியானலிங்கத்தில் சத்குரு ஜக்கிவாசுதேவ் வழிநடத்திய ‘பஞ்ச பூத க்ரியாவுடன்’ தொடங்கியது. முன்னதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், தியானலிங்கம், லிங்கபைரவி சன்னதிகளில் தரிசனம் செய்தார்.

இவ்விழாவில் சத்குரு ஜக்கிவாசுதேவ் பேசுகையில், “யோகாவின் முழு முயற்சியும், எனது முயற்சியும், ஆதியோகியின் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டு கால முயற்சியும், மக்கள் யாரும் தங்களுக்குத் தாங்களே ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேரழிவாக மாறிவிடக்கூடாது என்பதே. ஆனால் மிக முக்கியமான விஷயம், உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது. உங்கள் சொந்த மனம், எண்ணம், உணர்ச்சி மற்றும் ஆற்றல்கள் உங்களுக்கே ஒரு தடையாக மாறாமல் இருப்பதை ஒவ்வொருவரும் உறுதி செய்ய வேண்டும். இதை எளிதாக்குவது தான் யோகக் கலை.

‘பவ்ய பாரத் பூஷண்’ விருது வழங்கிய மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் (ETV Bharat Tamil Nadu)

‘பவ்ய பாரத் பூஷண்’ விருதுகள்

ஈஷா மஹா சிவராத்திரி விழாவில் இந்தாண்டு முதல் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பங்களித்த சாதனையாளர்களை அங்கீகரிக்கும் வகையில் பவ்ய பாரத் பூஷண் என்ற பெயரில் விருதுகள் வழங்கப்படும் என சத்குரு அறிவித்தார்.

அதன்படி இந்தாண்டு விருதுகள் வயலின் கலைஞர் டாக்டர் என்.ராஜம், பரதநாட்டிய கலைஞர் அலர்மேல்வள்ளி, விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் நம்பி நாராயணன், கிரண் குமார், வரலாற்று ஆசிரியர் விக்ரம் சம்பத், பேட்மிட்டன் வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, ஆபரேஷன் சிந்தூரில் பங்காற்றிய ராணுவ வீரர்களை அங்கீகரிக்கும் வகையில் ஏர் மார்ஷல் ஜித்தேந்திர மிஷ்ரா, கடற்படை தலைமை அதிகாரி ராகுல் விலாஸ், ராணுவ அதிகாரி ராத்தே உள்ளிட்டோருக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. அவர்களுக்கு ஆதியோகி திருவுருவம் பதித்த விருது, பதக்கங்களை மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வழங்கினார்.

‘பவ்ய பாரத் பூஷண்’ விருது வழங்கிய மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் விழாவில் ராஜ்நாத் சிங் பேசுகையில், “நான் காசியில் இருந்து வருகிறேன். காசிக்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் இருக்கும் தொடர்பு மிகவும் பழமையானது. காசி உலகின் மிகப் பழமையான நகரங்களில் ஒன்று என்றால், தமிழ் பண்பாடோ உலகின் மிகப் பழமையானது. மொழி, பண்பாடு, சமையல் கலை போன்ற பற்பல அம்சங்களில் தமிழ்நாடு நம் வரலாற்றில் வளமான இடத்தை வகிக்கிறது.

சத்குருவின் வழிகாட்டுதலில் ஈஷாவில் நிகழும் மஹா சிவராத்திரி விழா இன்று சர்வதேச அளவிலான ஆன்மீக கொண்டாட்டமாகவும், பாரத தேசத்தின் பண்பாட்டு மறுமலர்ச்சியின் புதிய பிரகடனமாகவும் விளங்குகிறது. பாதுகாப்பு என்பது வெறும் வெளிச்சக்திகள் சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது வலிமைமிக்க தேசிய உணர்விலிருந்து வருவது. அச்சம் இல்லாத சமுதாயத்தால் தான் வலிமையான தேசத்தை உருவாக்க முடியும்.

இந்த அச்சமின்மை ஆன்மீக அடிப்படையில் இருந்து தான் வரும். பாதுகாப்புக்கும், அழிவுக்கும் அடையாளமாக விளங்கும் சிவபெருமானைப் போலவே, நம்முடைய படை வீரர்களும் தங்களுக்குள் அச்சமற்ற தன்மையையும், பொறுமையையும் கொண்டு தேசத்தை பாதுகாக்கின்றனர். ஈஷா ஹோம் ஸ்கூல் குழந்தைகளை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆன்மீகத்திலும், விஞ்ஞானத்திலும் இளம் இதயங்களை ஈஷா எப்படி வடிவமைக்கிறது என்பதை பார்த்து மிகவும் மகிழ்ந்தேன்” எனக் கூறினார்.

மஹா சிவராத்திரி விழாவில் பங்கேற்ற சிறப்பு விருந்தினர்கள்

இவ்விழாவில் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், மகாராஷ்டிரா முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ், மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி, பிரேமலதா விஜயகாந்த், எம்.பி சுரேஷ் கோபி, முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் வெங்கடேஷ் பிரசாத், நடிகை தமன்னா, துரந்தர் பட நடிகை சாரா, நடிகை ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர். அனைவருக்கும் மஹா அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

