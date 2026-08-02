நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம்; மாணவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் ரத்து - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது தமிழகத்தில் மாணவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த வழக்குகளை தமிழக அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று மாணவர் சங்கங்கள் சார்பில் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வந்தது.
Published : August 2, 2026 at 1:36 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வை எதிர்த்து போராடிய தமிழக மாணவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும், நீட் தேர்வு முறைகேடு மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி உயிரிழந்த சுமார் 20 மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா 1 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி டெல்லியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தினர்.
30 நாட்களுக்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்த தொடர் போராட்டத்தில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினருடன் மாணவர்களும் கலந்துகொண்டனர். ஆனால், அமைதியான போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது டெல்லி காவல்துறை கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது.
அதன் எதிரொலியாக, டெல்லியில் நடைபெற்ற மாணவர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் வெடித்தது. அதன் ஒரு பகுதியாக தமிழகத்திலும் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்தன.
குறிப்பாக, சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜரத்தினம் அரங்கம், தி.நகர் பாலன் இல்லம் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
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மாணவர்களின் போராட்ட நெருக்கடியை அடுத்து, மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான், நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் தேர்வு முறைகேடு தொடர்பான புகார்களுக்கு பொறுப்பேற்று தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். மாணவர்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, டெல்லியில் நடைபெற்ற மாணவர்கள் போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது.
இந்த சூழலில், நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் போது தமிழகத்தில் மாணவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த வழக்குகளை தமிழக அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று மாணவர் சங்கங்கள் சார்பில் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், மாணவர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் உத்தரவின்படி, நீட் தேர்வை எதிர்த்து போராடிய மாணவர்கள் மீது பதிவுசெய்யப்பட்ட அனைத்து வழக்குகளும் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. இதர விவரங்கள் விரைவில் வெளியிடப்படும். தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு மனமார்ந்த நன்றி” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.