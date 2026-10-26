பத்திரிகையாளர்களுக்கு வீடு உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க நடவடிக்கை - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த அரசு செயல்பட்டு வருகிறது என்று அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 26, 2026 at 8:51 AM IST
சென்னை: பத்திரிகையாளர்களுக்கு வீடு உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் தென்னிந்திய யூனியன் பத்திரிகையாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில், பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜய் வசந்த் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பததிரிகையாளர்களுக்கு நல திட்டங்கள்
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “சினிமா பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர்களைக் கூட சட்டமன்றத்தை பார்க்க வைத்தவர் முதலமைச்சர் விஜய். நாங்கள் செல்லும் ஒவ்வொரு இடத்திலும், எங்களுக்கு கிடைக்கும் கைத்தட்டல்கள் அனைத்தும் முதலமைச்சர் விஜய்க்கானதுதான்.
நேர்மையான, ஊழலற்ற நிதிநிலையை தமிழ்நாட்டில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் உருவாக்கியுள்ளார். அவர் நிதி ஒதுக்கி கொடுத்தால் மக்களுக்கு தேவையான மேலும் பல திட்டங்களைச் செயல்படுத்த நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். பத்திரிகையாளர்களுக்கு வீடு உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பத்திரிகையாளர்களை பொறுத்தவரை அவர்களுக்குள் அரசியல் வேறுபாடு கிடையாது. அனைவரும் எங்களுடைய பத்திரிகையாளர்கள்தான். மேலும், பத்திரிகையாளர்களுக்கு மருத்துவக் காப்பீடு வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது” என்று கூறினார்.
முதலமைச்சரிடம் ஆலோசித்து முடிவு
தொடர்ந்து பேசிய நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், “பத்திரிகையாளர்களுக்கு மருத்துவக் காப்பீடு, போக்குவரத்து உதவி, வீடு உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குவது தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய்யின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று, அவற்றை நிறைவேற்ற முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
கல்வியால் தான் சமூகத்தில் மாற்றத்தைக் கொண்டு வரமுடியும். எனவே பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை கிடைப்பதற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் தமிழ்நாடு அரசால் செய்து தரப்படும். பத்திரிகையாளர்கள் சங்கத்தினர், மாணவர்களுக்கான விளையாட்டுப் போட்டியை நடத்த வேண்டும்.
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சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும். அதுபோல, மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கு கல்வியும், விளையாட்டும் மிகவும் முக்கியமானது. கல்வி மற்றும் விளையாட்டு தொடர்பாக மாணவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த அரசு செயல்பட்டு வருகிறது” என்றுத் தெரிவித்தார்.