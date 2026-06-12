இனிவரும் காலங்களில் பள்ளி மாணவர்களுக்கென தனி பேருந்து வசதி ஏற்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி
ஒவ்வொரு மாணவரின் உயிரும் விலை மதிப்பற்றது. எனவே மாணவர்களின் மீது கவனம் செலுத்தும் பொருட்டு, பல்வேறு பகுதிகளில் சிற்றுந்துகளை தாங்களே அறிமுகப்படுத்தி இருப்பதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
Published : June 12, 2026 at 8:12 AM IST
கோயம்புத்தூர்: இனிவரும் காலங்களில் பள்ளி மாணவர்களுக்கென தனி பேருந்து வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் என பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
கோவை வ.உ.சி மைதானத்தில் செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள அரசு பொருட்காட்சியை நேற்று (ஜூன் 11) அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தொடங்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்வில் அமைச்சர் சம்பத்குமார் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் பலர் பங்கேற்றனர். பொருட்காட்சியை தொடங்கி வைத்த அமைச்சர்கள் அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள 32 அரசுத்துறை அரங்குகளையும் பார்வையிட்டனர்.
இந்த நிகழ்வில் உரையாற்றிய அமைச்சர் ராஜமோகன், சிறுவயதில் தன் அப்பா பல்வேறு சட்டதிட்டங்களை கடைபிடிக்கும்படி வலியுறுத்தியது குறித்து நகைச்சுவையாக பகிர்ந்துகொண்டார். தொடர்ந்து, இந்த நிகழ்வில் 4 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கியிருப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும் இந்த பொருட்காட்சிக்கு குழந்தைகளையும் மாணவர்களையும் அழைத்துவந்து காண்பிக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ராஜமோகன், கோவையில் அரசு பொருட்காட்சி வெற்றிகரமாக துவக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் அரசு செயல் திட்டங்கள் சிறப்பு திட்டங்கள் என்று 32 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்ட விவரங்கள் இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
அவரிடம், சென்னையில் நடைபெற்ற ‘சிங்கப்பெண்’ திட்ட தொடக்க விழாவில் வெளியிடப்பட்ட ஏஐ வீடியோவில் தமிழ்மொழியில் பல்வேறு பிழைகள் இருப்பது தொடர்பாக கேட்டதற்கு, “அது ஏஐ செய்த ஒரு தவறு. மனித தவறு அல்ல. இனிவரும் காலத்தில் ஏஐ பயன்படுத்தி காணொளி கேட்பொலி வரைபடங்கள் ஆகியவற்றை செய்தாலும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறையுடன் ஆலோசித்த பிறகே அதனை வெளியிட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தி இருக்கிறோம். இனி இதுபோன்று நடக்காமல் இருப்பதாக பார்த்துக் கொள்வோம்” என்று தெரிவித்தார்.
மன்னார்குடியில் கார் மோதி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் இறந்தது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “அந்த செய்தியை அறிந்து நானும் நெஞ்சம் உடைந்து போனேன். பொதுவாகவே பள்ளியை சுற்றிய இடங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்கக்கூடாது. தன்னார்வலர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து காவலர்கள் இணைந்து செயல்படுவதை தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறோம்.
|இதையும் படிங்க: நீட் வேண்டாம் - திருக்குறள் தேசிய இலக்கியம்: நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தல்
ஒவ்வொரு மாணவரின் உயிரும் விலை மதிப்பற்றது. எனவே மாணவர்களின் மீது கவனம் செலுத்தும் பொருட்டு, பல்வேறு பகுதிகளில் சிற்றுந்துகளை நாங்களே அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம். தோணிகள் மூலமாக கூட மாணவர்களை அழைத்து வரக்கூடிய சிறப்பு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறோம். இனிவரும் காலங்களில் மாணவர்களுக்கென்று தனி பேருந்து வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.
தனியார் பள்ளி கட்டணங்கள் தொடர்பான கேள்விக்கு, “பள்ளிக்கூடம் நடத்துவது சிரமம் தான். கடந்த காலங்களில் யாருக்கோ எதற்கோ லஞ்சம் கொடுத்து ஏதேனும் லீக்கேஜ் இருந்திருக்கும். ஆனால் இனி அது போன்று இருக்காது. யாருக்கும் எதற்காகவும் காசு கொடுக்க வேண்டாம். அதற்கு பதிலாக எவ்வளவு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது என்பதை வெளிப்படையாக தெரிவிக்க வேண்டும். தற்போது சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. எனவே எந்த வகையிலும் செலவினம் கிடையாது” என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தமிழ்நாட்டில் மாடல் பள்ளிகள் சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கு தேவையான நிதி உதவிகளை தந்தாலே போதுமானது. இருமொழிக் கொள்கையை தான் பின்பற்ற வேண்டும். அதில் எந்தவொரு மாற்றுக்கருத்தும் எங்களுக்கு இல்லை” என்றார். மேலும், குழந்தைகள் விஷயத்தில் யார் தவறு செய்தாலும் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரித்தார்.