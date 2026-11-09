'டிஜிட்டல் கரையான்கள்' என விளாசிய ராஜ்மோகன் - கன்னிமாராவில் 500-க்கும் மேற்பட்ட போலி நூல்கள், கொள்முதல் உத்தரவுகள் ரத்து
தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நூலகங்களில் உள்ள புத்தகங்களை ஆய்வு செய்ய உள்ளதையடுத்து, புத்தகக் கொள்முதலுக்காக போடப்பட்ட உத்தரவுகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படுவதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 9, 2026 at 7:34 PM IST
சென்னை: கன்னிமாரா நூலகத்தில் 500-க்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் போலியானது என கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் புத்தக கொள்முதலில் ஊழல் நடைபெற்றதாக எழுந்த சர்ச்சை குறித்து இன்று (நவ.9) சென்னை எழும்பூரில் உள்ள கன்னிமாரா நூலகத்தில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
விஞ்ஞான ஊழல்
அப்போது பேசிய அவர், “பிரபல ஆய்வாளர் ஜீன் டெரிஸ், நான் எழுதாத ஒரு புத்தகத்தை 2023 ஆம் ஆண்டு எழுதியதாக நூலகத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். இதன் மூலம் இது மிகப் பெரிய விஞ்ஞான ஊழல் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சென்னை எழும்பூரில் உள்ள கன்னிமாரா நூலகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டதில் 500-க்கும் மேற்பட்ட குப்பைகள் 2025 ஆம் ஆண்டு வைத்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அகல்விளக்கு என்ற பதிப்பகம் போலி புத்தகத்தை வெளியிட்டு வந்திருக்கிறார்கள்.
நிவேதா பால்ராஜ் என்ற பெயரில் ஒரு எழுத்தாளர் புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டு இருக்கிறார். மேலும், கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் பெயரிலும், விஜய், கலைஞர் என்ற எழுத்தாளர்கள் பெயரிலும் போலி புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
நிவேதா பால்ராஜ், நிவேதா அன்பழகன், நிவேதா மோகன் என்ற எழுத்தாளர் பெயரில் சட்டம், பொருளாதாரம் பாலின சமத்துவம், தொழில்நுட்பம், முதியோர் நலன், பெண்கள் பாதுகாப்பு போன்றவற்றில் புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்த புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது.
பல ஆண்டுகளாக நடிகர், நடிகைகளின் பெயரை திரித்து மாற்றி இது போன்ற எழுத்தாளர்கள் பெயரில் புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. விஜய் என்ற பெயரில் முடியும் எழுத்தாளர்களை கொண்ட புத்தகங்கள் தவெக ஆட்சியில் வெளியிடப்பட்டதாக கூறுகிறார்கள். இவையெல்லாம் 2025 ஆம் ஆண்டு சீல் இடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு நூலகங்களில் டிஜிட்டல் கரையான்கள்
ஸ்காட்லாந்து போலீசார்களால் கூட இந்த எழுத்தாளர்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது. காலம் காலமாக இது போன்று போலி குப்பைகளை அச்சடித்து, அவை தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள நூலகங்களில் டிஜிட்டல் கரையான்களாக அரித்துள்ளன.
523 நூல்கள் 2025ஆம் ஆண்டில் மட்டும் அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் சார்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு பதிப்பாளர் சங்கம் சார்பில் விரிவான ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. பபாசி சங்கம், அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தை யார் என்று தெரியவில்லை என்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் சிண்டிகேட் அமைத்து காலங்காலமாக ஏமாற்றி வருகிறார்கள்.
அறிவு வலிமை கொண்ட சிலரின் உதவி இல்லாமல் இதை செய்திருக்க முடியாது. அரசு அதிகாரிகள் உதவியின் மூலமாகவே இந்த ஏமாற்றத்தை செய்து வந்திருக்கிறார்கள். ஆட்சி மாற்றம் வரப் போவதில்லை, இதை தொடர்ந்து செய்வோம் என்று நினைத்து இருக்கிறார்கள். அரசியல் பலமும், அரசியல் பின்புலமும் அறிவு வலிமையும் கொண்டவர்களின் மிகப் பெரிய கூட்டு சதியை நாம் வெளிப்படுத்தி உள்ளோம்” எனக் கூறினார்.
புத்தக கொள்முதலுக்கான உத்தரவுகள் ரத்து
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஏஐ தொழில்நுட்பம் சார்ந்த குப்பைகளை எல்லாம் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நூலகங்களில் அடையாளம் கண்டு அதனை அகற்றி சீல் இட உள்ளோம். இதனையடுத்து, நூலகங்களில் புத்தகக் கொள்முதலுக்காக போடப்பட்ட உத்தரவுகள் அனைத்தையும் ரத்து செய்ய உள்ளோம்.
புத்தக வாசிப்பு மற்றும் புத்தக நலன் சார்ந்த சங்கங்களை அழைத்து இனிவரும் காலங்களில் இது போன்ற மோசடிகளை வெளிப்படுத்தவும், அதனை தடுக்கவும் ஒரு கூட்டு முயற்சியாக எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம் என ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது.
புத்தக மோசடி குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இடம் புகார் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணையை தொடங்கியுள்ளார்கள். மேலும், அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் உரிமையாளரை விசாரணை செய்வதற்கான நடவடிக்கையை துவங்கி உள்ளார்கள்.
விசாரணை மூலம் சம்பந்தப்பட்டவர்களை விசாரித்து நீதியின் முன்னால் குற்றவாளிகளை அடையாளம் கண்டு சர்வதேச அளவில் தலைகுனிவு ஏற்படுத்தி உள்ள நூலக ஊழலில் இருந்து தப்பிக்க முடியாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
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கன்னிமாராவில் 523 புத்தகங்கள்
கோயம்புத்தூரில் 3000 புத்தகங்கள் இருப்பதாக தெரிவிக்கிறார்கள். அவை அனைத்தும் சீல் செய்யப்பட்டுள்ளன. கன்னிமாரா நூலகத்தில் விரிவாக அலசி 523 நூல்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. புதிதாக திறக்க உள்ள நூலகங்களின் புத்தக ஆர்டர்கள் கேன்சல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
விர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ் வளர்ந்துள்ள இந்த காலகட்டத்தில் எங்கள் மீது பழி போட்டு தப்பிக்க நினைத்தால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பெரியாரின் பெயரை வைத்துக் கொண்டு பெரியாருக்கே விபூதி அடித்ததை மக்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள்.
அகல்விளக்கு பதிபகத்தை போன்று பீனிக்ஸ், சிக்மா போன்ற ஒரே பதிப்பகத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட பதிப்பகங்கள் இருப்பதாக தெரிய வருகிறது. வெளியே தெரியும் பதிப்பகம் அகல்விளக்கு மட்டும்தான். இருட்டுக்குள் இருக்கும் பதிப்பகம் அனைத்தையும் கண்டுபிடிப்போம்.
வரும் நாட்களில் நூலக துறையில் வெளிப்படை தன்மை கொண்டுவரப்படும். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணையின் அடிப்படையில் கருப்பு ஆடுகள் அடையாளம் காணப்பட்டு, புத்தக கொள்முதலுக்காக அமைக்கப்பட்ட குழுவில் மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்படும். அதற்கான நடவடிக்கைகளை தற்போது துவங்கி உள்ளோம்.
இந்த ஊழல்கள் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சருக்கு தெரியாமல் நடந்திருக்காது. விசாரணையில் உண்மைகள் வெளிவரும்” எனத் தெரிவித்தார்.