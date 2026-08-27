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நேபாளத்திற்கு தமிழர்கள் 103 பேர் பயணம் செய்துள்ளனர் - பேரவையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தகவல்

முதலமைச்சர் தலைமையில் இன்று நேபாளம் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களை மீட்பது குறித்து ஒரு ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (SS Tamilnadu Assembly YT)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 2:24 PM IST

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சென்னை: சட்டப்பேரவையில் நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எழுப்பிய கேள்விக்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதிலளித்தார். அப்போது, தமிழ்நாட்டில் இருந்து மொத்தம் 103 பேர் நேபாளத்திற்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று (ஆகஸ்ட் 27) சட்டப்பேரவையில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார். அதில், "நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் 160 பேர் இறந்துள்ளதாக செய்திகள் வந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 40-க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் சிக்கியிருப்பதாகவும் செய்திகள் வருகிறது.

உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி

நேபாளம் சென்றுள்ள குடும்பத்தினரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர். தமிழ் மக்கள் எத்தனை பேர் அங்கு சிக்கியிருக்கிறார்கள்? எத்தனை பேரை நாம் மீட்டு உள்ளோம்? தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக அவசர உதவி எண் வழங்கப்பட்டுள்ளதா? இந்த எண்கள் மூலமாக எத்தனை அழைப்புகள் வந்துள்ளது? இந்த அழைப்புகளின் அடிப்படையில் என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது? என பல்வேறு அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை அவர் முன் வைத்தார்.

எதிர்கட்சித் தலைவரைத் தொடர்ந்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் போஜராஜன் உள்ளிட்டோரும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தனர்.

இதற்கு பதிலளித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜமோகன், "நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் 384 பயணிகள் காணாமல் போய் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 291 பேர் வெளிநாட்டவர்கள் 91 பேர் நேபாளத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். இவர்களில் 75 பேருக்கு தீவிர காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அத்துடன், இதுவரை 209 பேர் மொத்தமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

தரை வழியாக குழுக்களை அனுப்பி 93 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். ஹெலிகாப்டர்கள் வாயிலாக 116 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். 35 வாகனங்கள் செல்லக்கூடிய பாலங்களும், 45 தொங்கு பாலங்களும் ஒரே நொடியில் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளது. 40 கிமீ சாலைகள் முழுமையாக சேதம் அடைந்துள்ளது. அதேசமயம், இந்த எண்களின் துல்லியமான விபரம் தெரிய வரவில்லை. அவ்வப்போது கூடவும், குறையவுமாக உள்ளது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நேபாளத்தின் ராணுவம், காவல் படை, ஆயுத காவல் படை மற்றும் தனியார் அமைப்பினர் சேர்ந்து ஹெலிகாப்டர் வாயிலாக தேடுதல், நிவாரண பணி மற்றும் மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தற்காலிகமான தங்கும் இடங்கள், உணவு, குடிநீர், மருத்துவம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பணிகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

பல்வேறு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆன்மீக சுற்றுலாப் பயணிகள்

இதில், தமிழ்நாட்டில் இருந்து நேபாளத்துக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட குழுக்கள் சென்றுள்ளன. மொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து 103 பேர் சென்றுள்ளனர். அந்தவகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் இயங்கி வரும் சூப்பர் யாத்ரா டூரிஸ்ட் சர்வீஸ் என்ற நிறுவனம் நேபாளத்தில் உள்ள சாம்ராட் டூர்ஸ் என்ற நிறுவனத்துடன் இணைந்து தமிழர்களை சுற்றுலா அழைத்துச் சென்றுள்ளது.

இந்த குழுவில் கடலூர் மாவட்டத்திலிருந்து 11 பேரும், கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து 5 பேரும், தஞ்சாவூரில் இருந்து 16 பேரும், மயிலாடுதுறையில் இருந்து 7 பேரும், சென்னையில் இருந்து 6 பேரும், திருச்சியில் இருந்து 4 பேரும், திருவாரூரில் இருந்து 2 பேரும் மற்றும் தர்மபுரி, திருவண்ணாமலை, நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து தலா ஒருவரும் என தமிழகத்தின் 10 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் நேபாளம் சென்றுள்ளனர். இதேபோல் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த 3 நபர்கள் என மொத்தமாக 57 நபர்கள் கைலாஷ் யாத்திரைக்காக நேபாளம் அழைத்துச் சென்றிருக்கின்றனர்.

இவர்கள் அனைவரும் ஒரே குழுவாக மூன்று பேருந்தில் சென்றிருக்கின்றனர். அப்போது, போட்டே கோசி ஆற்றின் பாலத்தின் மீது சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது திடீரென வெள்ளப்பெருக்க ஏற்பட்டது. ஆகையால், பேருந்தில் இருந்த அனைவரும் அவர்களின் உடைமை விட்டுவிட்டு தப்பியிருக்கின்றனர்.

இதில் 20 தமிழர்கள் திம்ரே ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் பகுதியில் தஞ்சம் அடைந்துள்ளனர். அவர்களை காத்மாண்டு தரை வழியாக அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இவ்வாறு வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்கள் குறித்து தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். ஒவ்வொறு மணி நேரத்திற்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மாறி மாறி வருகிறது. இப்படிப்பட்ட சூழலில் 34 பேரின் தகவல்களை பெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. வேகமாக 54 தமிழர்களை விரைவில் தாயகம் மீட்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், சென்னையில் இருந்து மகாதேவ் கைலாஷ் யாத்ரா என்ற நிறுவனம் மூலம் 49 பேர் சுற்றுலாவுக்கு சென்று உள்ளனர். இவர்களை கண்டறிந்து மீட்பதற்கான நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் அயலக தமிழர் நலத்துறை சார்பில் 24 மணிநேர கட்டணமில்லா சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அவசர கால சேவை மையம்

பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விவரத்தை கண்டறிய பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தார்கள் இந்தியாவினுள் இருந்து தொடர்புகொள்ள 18003093793 என்ற எண்ணும், வெளிநாட்டில் இருந்து தொடர்பு கொள்ள +91 80690 09900, +91 80690 09901 ஆகிய கட்டணம் இல்லா உதவி எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும் டெல்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்லத்தில் ஒரு கட்டுப்பாட்டு அறையை துவங்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்த கட்டுப்பாட்டு அறையை 92895 16712 என்ற எண் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த அவசர உதவி எண்கள் மூலமாக மூலம் 937 அழைப்புகள் வந்துள்ளது. இதன் மூலம் அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், முதலமைச்சர் தலைமையில் இன்று நேபாளம் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களை மீட்பது குறித்து ஒரு ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

நேபாளம் வெள்ளம்
NEPAL FLOOD
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UDHAYANIDHI STALIN

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