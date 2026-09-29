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எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி, இபிஎஸ் மோசமாக பேசுகின்றனர் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வருத்தம்

ஒருவரின் தனிப்பட்ட விருப்பு, வெறுப்பு குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுவது தவறு என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 3:25 PM IST

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சென்னை: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மோசமாக பேசுகிறார் என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சியின் முன்னாள் மேயர் மற்றும் சமூகநீதிப் போராளியான சிவராஜின் 135வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சென்னை தங்கசாலையில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன், வெங்கட்ரமணன் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியபோது, “எஸ்.ஐ.ஆர். விவகாரத்தில் ஆரம்பம் முதலே தவெக அரசு அதனை எதிர்த்து வருகிறது. கூட்டணி கட்சிகளின் நிலைபாடுதான் தவெகவின் நிலைபாடாகவும் உள்ளது. தவெக அரசு எஸ்.ஐ.ஆர்.-ஐ எதிர்கிறது. ஆனால், இதற்காக தேர்தல் ஆணையரை மாற்ற கோருவது திசை மாற்றும் அரசியல்” என்று தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, காங்கிரஸ் தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் மோகன் குமாரமங்கலம் சமூகவலைதளப் பதிவில், “வாயைத் திறந்து உங்கள் அறியாமையை வெளிப்படுத்துவதை விட, சில சமயங்களில் அமைதியாக இருப்பதே சிறந்தது” என்று தெரிவித்த கருத்திற்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதிலளித்தார்.

இதுகுறித்து அவர் கூறும்போது, “காங்கிரஸ் கட்சியும், தவெகவும் இரட்டைக் குழல் துப்பாக்கிகள். எஸ்.ஐ.ஆர். மட்டும் இல்லை என்றால், நடந்து முடிந்த தேர்தலில் தவெக இன்னும் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கும்.

அமைச்சரவை மாற்றம் குறித்து தேவையற்ற விவாதங்கள் பரப்பட்டு வருகின்றன. அதுபோன்ற எந்தவொரு மாற்றமும் அமைச்சரவையில் இல்லை. இடைத்தேர்தலை பொறுத்தவரை, மதுராந்தகத்தில் தவெகவிற்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது. அந்த தொகுதியின் மக்களை நம்பிதான் நாங்கள் களத்தில் இருக்கிறோம். வெற்றி பெறுவது உறுதி.

இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி அரசியல் ஆதாயத்திற்காக பேசி வருகிறார். தவெக எப்போதும் தெளிவாக உள்ளது. மதுராந்தகம் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் மரகதம் குமரவேல், தவெகவில் சேரும்போது, ஏன் இந்த கட்சியில் சேர்ந்தார் என்பதற்கான காரணத்தையும் கூறினார். அவர் கூறிய காரணம், உலகத்தில் யாரும் எதிர்பார்க்காத, நினைத்துப் பார்க்க முடியாத வகையில் அதிமுக - திமுக கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தை நடந்ததுதான்” என்று கூறினார்.

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தொடர்ந்து, எடப்பாடி பழனிசாமி இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் மனைவி குழந்தைகளுடன் வாழவது தான் நல்ல தலைவருக்கு அழகு என கூறியது தொடர்பான கேள்விக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மோசமாகப் பேசுகிறார். முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமியும் அவ்வாறே பேசுகிறார்.

ஒரு நபரின் தனிப்பட்ட விருப்பு, வெறுப்பு குறித்து பேசுவது சரியல்ல. பதிலுக்குப் பதில் பேசுவது அரசியல் அல்ல. எங்களது அரசியல், நாகரிக அரசியல் ஆகும்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MINISTER RAJMOHAN
DMK UDHAYANIDHI STALIN
EDAPPADI PALANISWAMI
அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
MINISTER RAJMOHAN TO UDHAYANITHI

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