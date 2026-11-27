திமுக எம்.எல்.ஏ மீது பெண் அதிகாரி புகார்; திமுக எடுத்த நடவடிக்கை என்ன? அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கேள்வி
நூலக புத்தக கொள்முதலில் மிகப்பெரிய அளவிலான ஊழல் அரங்கேறியுள்ளது. இதில் விசாரணையில் யாரெல்லாம் சம்மந்தப்பட்டுள்ளனர் என தெரியவரும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 27, 2026 at 8:53 AM IST
சென்னை: திமுக எம்.எல்.ஏ வசந்தம் கார்த்திகேயன் மீது பெண் அதிகாரி ஒருவர் புகார் அளித்துள்ளார் என்றும், அவர் மீது திமுக என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது என்பதை சொல்ல வேண்டும் என்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
தவெகவின் இரண்டாம் கட்டம் கல்வி விருது வழங்கும் விழா தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நேற்று (நவ.26) நடைபெற்றது. இதில் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்த மாணக்கர்களுக்கு கல்வி விருது மற்றும் ஊக்கத்தொகை ஆகியவற்றை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கி கெளரவித்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், கடந்த ஆட்சியில் பள்ளிக் கல்வித்துறை, நூலகங்களுக்கான புத்தக கொள்முதலில் ஊழல் நடத்திருப்பதாக பேசினார்.
இதன் தொடர்ச்சியாக இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “தவெகவின் சார்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் கல்வி விழா நடத்தப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களுக்கு தலைவர் பரிசு வழங்குவது வழக்கமாக உள்ளது. அதன்படி, அவர் மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கி கெளரவித்தார். நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது” என்றார்.
கல்வித்துறையை ஊழல்துறையாக மாற்றிய திமுக
தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசியது குறிப்பிட்டு பேசிய அவர், “கடந்த ஆட்சியில் எங்கு பார்த்தாலும் ஊழல் இருந்தது. குறிப்பாக உலகத்திலேயே பள்ளிக் கல்வித்துறையில் இத்தனை பெரிய ஊழல் நடந்திருக்க முடியுமா என சொல்லக்கூடிய அளவிலான மோசமான ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஊழல் நடைபெற்றதுள்ளது. இதுகுறித்து பல பள்ளிகள் புகார் அளித்துள்ளனர். அது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் இன்னும் வெளியில் வரமுடியாமல் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி விசாரணையில் உள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஒரு கும்பகோணம் நிகழ்வை ஏற்படுத்த ஒரு வாய்ப்பை திமுக ஆட்சி ஏற்படுத்திருந்தது. நம்முடைய குழந்தைகளை திமுக அடகு வைத்தனர். நம்முடைய பள்ளிக் கல்வித்துறையை அடகு வைத்தனர். குறிப்பாக கல்வித்துறையை ஊழல் துறையாக மாற்றி இருந்தனர்.
பெரியார் அறிவுலக கொள்முதல் மோசடி விவகாரத்தில் மிகப்பெரிய அளவிலான ஊழல் அரங்கேறியுள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் புத்தகங்கள் கொண்டு நூலங்களில் திமுக செய்த ஊழல் குறித்து வெளிப்படைத்தன்மையுடன் விசாரணை நடைபெறுகிறது” எனக் கூறினார்.
அவரிடம் கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆளுநரை சந்தித்தது குறித்து செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், ”எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி முன்பு ஆளுநரை பார்த்து போஸ்ட்மேன் என்று விமர்சித்தார். இன்று ஆளுநர் மாளிகையை சுற்றி வருகிறார். இந்த விவகாரத்தில் கட்சி ரீதியாக உரிய விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது” என்றார்.
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புத்தக ஊழலில் இன்னும் யாருக்கெல்லாம் தொடர்புள்ளது என கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, “மாவட்ட அளவிலான நீதிமன்றத்திலும் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக புத்தக கொள்முதல் உத்தரவுகளை பிறப்பித்து, போலி பதிப்பகங்களின் மூலம் ஏஐ நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. வரலாற்றில் முதன்முறையாக கள்ள புத்தகங்களை கண்டுபிடித்துள்ளோம். இந்தளவிலான ஊழல் என்றால் நிச்சயம் முக்கிய நபர்களின் ஈடுபாடு இருந்திருக்கக்கூடும். அது குறித்து விசாரணையில் தெரியவரும்” என்றார்.
திமுக எம்.எல்.ஏ மீது பெண் அதிகாரி புகார்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், திமுக எம்.எல்.ஏ வசந்தம் கார்த்திகேயன் மீது பெண் அதிகாரி ஒருவர் புகார் அளித்துள்ளார். எம்.எல்.ஏ வசந்தம் கார்த்திகேயன் தன்னை மிரட்டுவதாக அவர் கூறியுள்ளார். அவர் மீது திமுக என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்று சொல்ல வேண்டும்? அதே போன்று, பாட்சா என்கிற திமுக நிர்வாகி, ஏழை பெண்ணை ஏமாற்றி உள்ளார். இது குறித்தும் பேசுங்கள்” எனக் கூறினார்.