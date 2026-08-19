கல்வெட்டுகளை புரிந்துகொள்ள AI உதவியுடன் தரவு தளம் - அமைச்சர் ராஜ்மேகன் அறிவிப்பு
கலை பண்பாட்டுத் துறையின் கீழ் பணிபுரியும் தொகுப்பூதிய ஆசிரியர்களின் ஊதியம் ரூ.20,000-இல் இருந்து ரூ.25,000-ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவித்துள்ளார்.
Published : August 19, 2026 at 10:44 PM IST
சென்னை: பண்டைய கால தமிழர் கல்வெட்டுகளை எளிமையாக புரிந்து கொள்ள AI மூலம் இணையதளம் உருவாக்க ரூ.1.50 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டசபையில் கலை பண்பாட்டுத் துறை மானியக் கோரிக்கை குறித்த கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
மண்ணின் கலைகளை மரபு மாறாமல் மேம்படுத்திடும் வகையில், கலை ஆராய்ச்சி மையங்கள் அமைக்க ரூ.2 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- நலிந்த கலைஞர்களுக்கு நிதியுதவி அதிகரிப்பு
58 வயது நிறைவடைந்த நலிந்த கலைஞர்களுக்கு தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் மாதாந்திர நிதியுதவி ரூ.3,000-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது
- கலை பண்பாட்டுத் துறைக்கு ரூ.5 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு
கலை பண்பாட்டுத் துறையின் பல்வேறு கட்டிடப் பணிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், துறையின் கட்டிடப் பராமரிப்புக்காக வழங்கப்பட்டு வரும் நிதியும் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
- நாட்டுப்புறக் கலைஞர்களுக்கான நிதியுதவி உயர்வு
நாட்டுப்புறக் கலைஞர்களுக்கு இசைக் கருவிகள், ஆடை, அணிகலன்கள் வாங்குவதற்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வரும் ரூ.10,000 நிதியுதவி, ரூ.20,000/-ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும். இத்திட்டம் மேலும் 500 இளம் கலைஞர்களுக்கு விரிவாக்கம் செய்யப்படும்.
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கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படும்
கலை பண்பாட்டுத் துறையின் கீழ் உள்ள கல்வி நிறுவன வளாகங்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படும். மேலும், இத்துறையின் இணையதளம் மேம்படுத்தப்படும்.
- தமிழர் கல்வெட்டுகளுக்காக AI மூலம் இணையதளம்
பண்டைய கால தமிழர் கல்வெட்டுகளை எளிமையாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவினை (Artificial Intelligence - AI) பயன்படுத்தி ஒரு தரவு தளத்தினை உருவாக்கும் பணி ரூ.1.50 கோடி மதிப்பில் மேற்கொள்ளப்படும்
- தொகுப்பூதிய ஆசிரியர்களின் ஊதியம் உயர்வு
கலை பண்பாட்டுத் துறையின் கீழ் பணிபுரியும் தொகுப்பூதிய ஆசிரியர்களின் ஊதியம் ரூ.20,000-இல் இருந்து ரூ.25,000- ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்
- மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கலை பயிற்சிகள்
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 50 கலை ஆசிரியர்கள் மூலம் கலைப் பயிற்சிகள், மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறையுடன் இணைந்து வழங்கப்படும்
- இசைக் கருவிகள் பழுது நீக்கம் செய்ய நிதி ஒதுக்கீடு
தமிழ்நாடு அரசு இசைக் கல்லூரிகள், மாவட்ட அரசு இசைப் பள்ளிகளில், மாணாக்கர்கள் பயன்பாட்டில் உள்ள இசைக் கருவிகள் பழுது நீக்கம் செய்ய நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.