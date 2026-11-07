பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு புத்தகங்கள் வாங்கிய விவகாரம்: லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகார்
சுமார் ரூ. 300 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள பெரியார் அறிவுலக நூலகம் கடந்த தி.மு.க ஆட்சிக் காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட திட்டமாகும்.
Published : November 7, 2026 at 8:07 AM IST
சென்னை: கோவை பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறப்படும் விவகாரம் தொடர்பாக, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிடம் புகாரளித்துள்ளார்.
கோவை காந்திபுரத்தில் சுமார் 300 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட பெரியார் அறிவுலக நூலகம், கடந்த தி.மு.க ஆட்சிக் காலத்தில் தொடங்கப்பட்ட திட்டமாகும். இதற்கான கட்டுமானப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில், த.வெ.க ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு, இதற்கான பணிகள் நிறைவடைந்தன. இதையடுத்து கடந்த மாதம் முதலமைச்சர் விஜய், பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தை திறந்து வைத்தார்.
இந்த நூலகத்திற்கு தேவையான புத்தகங்களை வாங்குவதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்முதலில் மிகப்பெரிய அளவில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளதாக எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். குறிப்பாக, புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விதம், பதிப்பகங்களின் தேர்வு மற்றும் வாங்கப்பட்ட புத்தகங்களின் தரம் தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்தன.
இந்த விவகாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், நூலகத்திற்கு புத்தகங்கள் வாங்கியதில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது. இந்நிலையில், அமைச்சர் ராஜ்மோகன், பெரியார் அறிவுலக நூலகத்திற்கு புத்தகங்கள் வாங்கியதில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் குறித்து, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் புகார் அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
முன்னதாக, ஒரு பதிப்பகத்திடம் இருந்து மட்டும் சுமார் 1,800-க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், அவ்வாறு வாங்கப்பட்ட புத்தகங்களின் தரம் குறித்து தற்போது சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், முறையான முகவரி இல்லாததாகக் கூறப்படும் ஒரு பதிப்பகத்தின் பெயரில் நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டிருப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு முறைகேடுகள் குறித்துத் துறை ரீதியான விசாரணை நடத்தப்படும் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், அமைச்சர் ராஜ்மோகன், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் அளித்துள்ள புகாரில், பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகளுடன் மட்டும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் விசாரணையை நிறுத்திவிடாமல், இதற்கு முன்பு தமிழ்நாட்டின் பிற நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டத்தில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளனவா என்பதையும் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகத்தில் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் குற்றச்சாட்டு முன்வைத்த நிலையில், அது தொடர்பாக தற்போது அவர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினரிடம் உரிய விசாரணை நடத்த புகார் அளித்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.