224 படங்களின் தயாரிப்பாளர்களுக்கு ரூ.15.68 கோடி நிதி - தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்ட திரைப்பட மானியம்
ஓய்வுபெற்ற நீதியரசர் எஸ்.கே.கிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழு, 2015 முதல் 2022 வரையிலான 8 ஆண்டுகளுக்கு, ஆண்டிற்கு 28 திரைப்படங்கள் வீதம் மொத்தம் 224 திரைப்படங்களைத் தேர்வு செய்து அரசுக்குப் பரிந்துரை செய்தனர்
Published : October 31, 2026 at 11:21 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் திரைப்பட மானியமாக 224 படங்களின் தயாரிப்பாளர்களுக்கு ரூ. 15.68 கோடி நிதியை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வழங்கினார்.
தமிழ்நாட்டில் நல்ல கருத்துகளையும், சமுதாய விழிப்புணர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தும் வகையில் குறைந்த செலவில் தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்படும் தமிழ்த் திரைப்படங்களை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் அரசு மானியம் வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் ஆணைப்படி, 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2022ஆம் ஆண்டு வரை உள்ள 8 ஆண்டுகளுக்குரிய திரைப்பட மானியத் தொகையை வழங்குவதற்கான் விழா, சென்னை, சேப்பாக்கத்தில் உள்ள கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்றது. இந்த அரசு திரைப்பட மானியம் வழங்கும் விழாவில், தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கலந்து கொண்டு 224 திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு மானியத்திற்கான காசோலைகளை வழங்கினார்.
மானியம் பெற விண்ணப்பித்த திரைப்படங்களைப் பார்வையிட்டுத் தகுதி வாய்ந்தவற்றைத் தேர்வு செய்ய, ஓய்வுபெற்ற நீதியரசர் எஸ்.கே. கிருஷ்ணன் தலைமையில் தேர்வுக்குழு அமைக்கப்பட்டது. இக்குழுவினர் 2015 முதல் 2022 வரையிலான 8 ஆண்டுகளுக்கு, ஆண்டிற்கு 28 திரைப்படங்கள் வீதம் மொத்தம் 224 திரைப்படங்களைத் தேர்வு செய்து அரசுக்குப் பரிந்துரை செய்தனர்.
தேர்வு செய்யப்பட்ட 224 திரைப்படங்களின் தயாரிப்பாளர்களுக்குத் தலா 7 இலட்சம் ரூபாய் வீதம், மொத்தம் 15 கோடியே 68 இலட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலைகள் அமைச்சரால் வழங்கப்பட்டுச் சிறப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த விழாவில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசுகையில், “தமிழ் சினிமா மக்களின் வாழ்க்கை, பண்பாடு, உணர்வுகள் மற்றும் சமூகப் பிரச்சனைகளைப் பிரதிபலிப்பதோடு, சமூகத்தில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது. பெண் சிசு கொலை போன்ற சமூகத் தீமைகளுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியதில் 'கருத்தம்மா' போன்ற திரைப்படங்களின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
வணிக நோக்கத்தைத் தாண்டி, சமூக அக்கறையுடனும் நல்ல கருத்துகளுடனும் சிறந்த படைப்புகளை உருவாக்கி வரும் தயாரிப்பாளர்கள் பாராட்டுக்குரியவர்கள். கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக வழங்கப்படாமல் இருந்த திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களுக்கான மானியங்கள் தற்போது மீண்டும் வழங்கப்படுவதன் மூலம் அவர்களுக்குரிய அங்கீகாரமும் மரியாதையும் மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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இனி வருங்காலங்களில் தமிழ் சினிமாவிற்கான விருதுகள், கலைமாமணி விருதுகள், மாநில விருதுகள், மற்றும் மானியங்கள் தகுதியினை அடிப்படையாகக் கொண்டு மட்டுமே நேர்மையாகவும், வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் வழங்கப்படும். இதுவே முதலமைச்சரின் உறுதியான வழிகாட்டுதலாகும். திரைத்துறையின் வளர்ச்சிக்கும், அதனைச் சார்ந்தவர்களின் நலனுக்கும், கோரிக்கைகளுக்கும் அரசு தொடர்ந்து உறுதுணையாக இருந்து உரிய தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கும்” என தெரிவித்தார்.