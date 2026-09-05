தொட்டவர்களை விடமாட்டோம் - கே.என். நேரு வீட்டில் நடக்கும் சோதனை குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கருத்து
ஒரு தலைமுறையையே அரசியல் படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் எங்கள் தலைவர் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். இதை நீங்கள் வரவேற்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 5, 2026 at 2:25 PM IST
சென்னை: “தொடவும் மாட்டோம், தொட்டவர்களையும் விடமாட்டோம்” என முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனைக்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சிதம்பரனாரின் 155-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் இன்று சென்னை கிண்டி, காந்தி மண்டப வளாகத்தில் அமைந்துள்ள வ.உ.சிதம்பரனாரின் திருவுருவச் சிலைக்கு அருகில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு அமைச்சர்கள் என். ஆனந்த், அருண்ராஜ், வெங்கடரமணன், ராஜ்மோகன், ராஜேஷ்குமார் உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்கள்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகனிடம், தமிழ்நாட்டில் 'மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம்' அமைக்கப்படும் என்ற முதலமைச்சரின் அறிவிப்புக்கு நடிகர் அஜித்குமார் நன்றி தெரிவித்துள்ளது தொடர்பாக நிருபர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு, “நடிகர் அஜித்குமார் நன்றி கூறியது அவருடைய பேரன்பையும், அத்துறையின் மீது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாட்டையும் காட்டுகிறது. எங்கள் முதலமைச்சர் மீது நம்பிக்கை வைத்து வாழ்த்து கூறிய அஜித்குமாருக்கு நாங்களும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என்றார்.
சட்டமன்றம் பிக்-பாஸ் நிகழ்ச்சி போல மாறிவிட்டதாக நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சனம் செய்தது குறித்த கேள்விக்கு, “தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை தாழ்த்தியும், அரசியல் நிகழ்ச்சியை உயர்த்தியும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் உவமைக்காக அதை சொல்லியிருப்பார்.
சட்டமன்ற நிகழ்ச்சிகள் குறித்து குழந்தைகள் பேசும் காணொளி சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாகி வருகிறது. பலரும் அதை எனக்கு பகிர்ந்து வருகின்றனர். தற்போது, குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை சட்டமன்ற நிகழ்வுகளை காண எப்போது காலை 9.30 மணி ஆகும் என காத்திருக்கும் சூழலை உருவாக்கியுள்ளோம். இதனை வரவேற்க வேண்டும்.
அதேபோல, சினிமா வசனங்களையும், பஞ்ச் டயலாக்களையும் ரீல்ஸ்களாக போட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள், தற்போது சட்டமன்ற நிகழ்வுகளை ரீல்ஸ்களாக மாற்றி வருகின்றனர். ஒரு தலைமுறையையே அரசியல் படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் எங்கள் தலைவர் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய். இதை நீங்கள் வரவேற்க வேண்டும்” எனக் கூறினார்.
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முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடத்தி வருவது தொடர்பான கேள்விக்கு, “சம்பந்தப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு மூத்த அரசியல்வாதி. இதை அவர் சட்டரீதியாக எதிர்கொள்வார். எங்கள் தலைவர் சொன்னது போல் தான். நாங்கள் ஒரு ரூபாய் கூட தொடமாட்டோம், தொடவும் விடமாட்டோம். தொட்டவர்களையும் விடமாட்டோம்” என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, “கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பாலன் இல்லம் சென்று மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தோம். அரசியல் ரீதியாக பேசினோம். ஆதரவு கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்தோம். எங்கள் உறவு ஆழமாக வலுப்பெற்றுள்ளது" என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.