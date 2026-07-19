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கீழடி அகழாய்வு பணிகள் தொடரும்; நல்ல திட்டங்கள் நிறுத்தப்படாது - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உறுதி

கீழடியின் பெருமையை அறிவியல் ஆதாரங்களுடன் உலகிற்கு எடுத்துரைக்கும் முயற்சி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 5:09 PM IST

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சிவகங்கை: கீழடி அகழாய்வு பணிகள் எவ்வித தடையுமின்றி தொடர்ந்து நடைபெறும் என தமிழக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் அருகே உள்ள கீழடி திறந்தவெளி அருங்காட்சியகத்தை பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பார்வையிட்டு, பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "முந்தைய ஆட்சிகள் தொடங்கிய நல்ல திட்டங்களை தற்போதைய அரசு ஒருபோதும் நிறுத்தாது. அவற்றில் உள்ள குறைபாடுகளை நீக்கி மேலும் மேம்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொள்ளும். பழிவாங்கும் அரசியல் தங்களது அரசில் இல்லை. அதனை தவெக அரசு ஒருபோதும் மேற்கொள்ளாது.

கீழடி மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய அடையாளமாக விளங்குகிறது. அங்கு கண்டெடுக்கப்பட்ட நெசவுத் தொழில், வணிகம், கழிவுநீர் மேலாண்மை மற்றும் மறுசுழற்சி தொடர்பான சான்றுகள் அக்கால மக்களின் உயர்ந்த நாகரிகத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. கீழடி மட்டுமின்றி அகரம், கொந்தகை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் அகழாய்வுப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தொல்லியல் ஆய்வுகளை மேலும் விரிவுபடுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்" என்றார்.

2023-ஆம் ஆண்டு இந்திய தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்திடம் (ASI) சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கீழடி ஆய்வு அறிக்கை இன்னும் வெளியிடப்படாதது குறித்து கேட்கப்பட்டபோது, "கீழடியின் பெருமையை அறிவியல் ஆதாரங்களுடன் உலகிற்கு எடுத்துரைக்கும் முயற்சி தொடர்ந்து நடைபெறும். தேவையான அனைத்து சான்றுகளையும் சமர்ப்பித்து ASI-யுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும்" என்றார்.

தனியார் பள்ளிகளின் கட்டண விவரங்களை வெளியிடாதது தொடர்பான கேள்விக்கு, "புகார்கள் வந்த பள்ளிகளுக்கு ஏற்கனவே எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்தாலும் எந்தப் பள்ளியும் மூடப்படாது, தேவையெனில் வீடு வீடாகச் சென்று மாணவர் சேர்க்கை நடத்தப்படும். பள்ளிகளின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் விளையாட்டு வசதிகள் வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில் மேம்படுத்தப்படும்" என்றும் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக கீழடி அகழாய்வில் தங்க அணிகலன்கள், மண்பாண்ட ஓடுகள் உள்பட 5,000- க்கும் மேற்பட்ட தொல்லியல் பொருட்கள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. மேலும், கீழடி ஒரு பெரிய நகரமாக இருந்திருக்கலாம் என்ற கருத்து வலுப்பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில், அகழாய்வில் கிடைக்கப் பெற்ற தொல்லியல் பொருட்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள கீழடி அருங்காட்சியத்திற்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

கீழடி அகழாய்வு பணிகள்
MINISTER RAJMOHAN
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உறுதி
KEEZHADI EXCAVATION

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