அரசுப் பள்ளிகளின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவது தான் முதல் வேலை; அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உறுதி

அரசுப் பள்ளிகளில் கழிப்பறைகள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்குத் தான் முதலில் கையெழுத்திட்டுள்ளேன் என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக வளாகத்தில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு (TN DIPR)
Published : May 20, 2026 at 8:24 PM IST

சென்னை: அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, கூடிப்பேசி மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஆசிரியர்களுக்கும் நல்ல முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உறுதியளித்துள்ளார்.

சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக வளாகத்தில் உள்ள கலையரங்கம், கூட்டரங்கம், கருத்தரங்கம் மற்றும் செந்தமிழ் சிற்பிகள் அரங்கம் ஆகியவற்றை பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று (மே 20) நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். மேலும் நூலக வாசகர்களுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள குடிநீர், கழிப்பிட வசதிகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார். அதைத் தொடர்ந்து நூலகத்தில் புதியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள கலை அரங்கத்தையும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் 8-வது தளத்தில் புதிய அரங்கைத் திறந்து வைத்துள்ளோம். இந்த அரங்கு மாணவர்கள், மக்களுக்கானது. கலை பண்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள், புத்தக வெளியீட்டு விழாக்கள், அரசு நிகழ்ச்சிகள், மண்ணிற்கும், மக்களுக்கும் பயன்தரும் வகையில் அமையட்டும்.

இந்த அரங்கில் இருந்து பார்த்ததால் பசுமை நிறைந்த மரங்கள் காட்சியும், தொட்டுவிடும் தூரத்தில் புத்தகங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. கீழ் தளத்தில் வீடியோ கான்பரன்சிங் நடத்தும் வகையில் அரங்கம் அமைக்கும் பணியும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மக்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும், கலை பண்பாட்டு ஆர்வலர்களுக்கும் நல்லது நடக்கட்டும்.

10- ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டதில் நெஞ்சம் நிறைந்து இருக்கிறது. மாணவர்களின் கனவுப்பலித்து சிறகடித்து பறக்கட்டும். தேர்வு முடிவுகள் என்பது மாபெரும் சகாப்தத்திற்கான வரலாற்று சாதனைக்கான மற்றொருப்படி, இதில் ஏறி சாதிக்கட்டும் என வாழ்த்துகிறேன். மாணவர்களின் தேர்ச்சி விகிதங்களைப் பிரித்து பார்க்கக் கூடாது. மாணவிகள் அதிகளவில் தேர்ச்சி பெறுகின்றனர்.

வட மாவட்டங்களில் தேர்ச்சிக் குறைவாக இருக்கிறது. வட மாவட்டங்களைப் பொறுத்தவரையில் பல்வேறு பணிகளை முன்னெடுத்துள்ளோம். இன்னும் சிறப்புத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி மாணவர்களுடன் அனைவரும் சேர்ந்து ஜெயிக்க வேண்டும் என்று தான் பார்க்கிறோம். 97.5 சதவீதம் தேர்ச்சிக்கும், 97.3 சதவீதம் தேர்ச்சிக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை.

ஆசிரியர்கள் நியமனம் குறித்து எங்களுக்கும் பல்வேறு கோரிக்கைகள் வந்துள்ளது. சட்டமன்றம், நீதிமன்றம், மக்கள் மன்றத்தில் என பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. அனைத்தும் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, கூடிப்பேசி மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஆசிரியர்களுக்கும் நல்ல முடிவுகள் எடுக்கப்படும். புதிய பாடத்திட்டம் குறித்து கருத்தாளர்கள் மூலம் பயிற்சி அளித்துள்ளோம்.

அதனைத் தொடர்ந்து அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் கொண்டுச் செல்லப்படும். இந்தப் பாடப்புத்தகம் வார்த்தைகளின் குவியலாக இருக்காமல், அதற்கு பதிலாக மாணவர்களை மகிழ்ச்சிக் கடலில் ஆழ்த்த கூடிய படங்கள், பார்கோட், வீடியோ போன்றவையும் இருக்கும். மாணவர்களுக்கு புரியாமல் உள்ளவற்றையும் புரியும் வகையில் ஆக்கப்பூர்வமான பாடத்திட்டமாக இருக்கிறது.

அரசுப் பள்ளிகளில் கழிப்பறைகளையும், அடிப்படை வசதிகளையும் மேம்படுத்துவதற்குத் தான், நான் அமைச்சரான உடன் முதல் கையெழுத்து போட்டேன். அரசுப் பள்ளிகளில் கழிப்பறைகளை மேம்படுத்துவது, குடிநீர் வசதி, தண்ணீர் வசதி, வகுப்பறையின் அடிப்படை வசதிகள், பழுதடைந்தவைகளை மேம்படுத்தவும் உள்ளோம். தவெக அரசில் பள்ளிகளில் அனைத்து வசதிகளும் மேம்படுத்தப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

