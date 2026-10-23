பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களை தீவிரவாதிகளை போல அணுகாதீர்கள்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அட்வைஸ்

பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களை தீவிரவாதிகளை போல அணுகாதீர்கள்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அட்வைஸ்
பொதுத்தேர்வு எழுத போகும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துகிறோம் என்ற பெயரில் அவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டாம் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
Published : October 23, 2026 at 5:20 PM IST
சென்னை: பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களை தீவிரவாதிகளை போல அணுகாதீர்கள் என பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவுரை கூறினார்.
சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக விவேகானந்தா கலையரங்கில் பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான ‘உயர்கல்வி வழிகாட்டி-கல்லூரி களப்பயணம் 2026’ நிகழ்ச்சி இன்று துவங்கியது. இதனை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தொடங்கி வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசுகையில், “இந்தியா–பாகிஸ்தான் எல்லையைவிட ஒரு இடம் மிகவும் பதற்றமானதாகவும், பயங்கரமானதாகவும் இருக்கும். அது எந்த இடம் தெரியுமா? 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களின் வீடு தான் அது. சிறிது நேரம் கூட அவர்களை டிவி பார்க்க பெற்றோர்கள் விட மாட்டார்கள். வீட்டில் சொந்தக்காரர்கள் வந்தால் கூட, என்ன படிக்கிற, பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதப் போறியா, பாஸ் ஆயிருவியா என பயமுறுத்துவார்கள். ஏதோ தீவிரவாதிகளை அணுகுவதை போல மாணவர்களிடம் நடந்து கொள்வார்கள். தயவுசெய்து அப்படி செய்யாதீர்கள்.
மாணவர்களை கொஞ்சம் அதிகம் சாப்பிட கூட விட மாட்டார்கள். இவ்வளவு சாப்பிட்டால் எப்படி படிப்பு ஏறும் என கேட்பார்கள். குறைவாக சாப்பிடுபவர்கள் எல்லாம் கலெக்டர் ஆகிவிட்டார்களா என்ன? மாணவர்களை மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாக்காதீர்கள். பொதுத்தேர்வு எழுதப்போகும் மாணவர்களுக்கு ஊக்கப்படுத்துகிறோம் என்ற பெயரில், பேச்சாளர்களை அழைத்து வந்து பள்ளிகளில் 'மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்' எல்லாம் கொடுக்க செய்வார்கள்.
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எனக்கும் இது எல்லாம் நடந்தது. நானும் 10-ம் வகுப்பு படிக்கும் போது இப்படித்தான் மோட்டிவேஷன் கிளாஸுக்கு கொண்டு போனார்கள். அங்கு பேசியவர், மாணவர்களே நீங்கள் மலையை தாண்டலாம், கடலை தாண்டலாம் என்றெல்லாம் பேசினார்கள். 10-ம் வகுப்பை தாண்ட நான் பட்ட கஷ்டம் எனக்குதான் தெரியும். 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் நான் பாஸ் ஆனதெல்லாம் உலக அதிசயம்.
12-ம் வகுப்பு பாஸ் ஆனதும் எனது அப்பா பிஏ , பிகாம் படிப்புகளில் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது; அதனால் அதை படி எனக் கூறினார். இன்ஜினியரிங் படிப்பில் மட்டும் சேர்ந்துவிடாதே என கூறினார். ஆனால், வீட்டில் உள்ளவர்களை சரி செய்து இன்ஜினியரிங் சேர்ந்து விட்டேன். இன்ஜினியரிங் என்றால் மாணவர்கள் பயப்பட வேண்டாம். நாம் பயன்படுத்தும் பொருட்களை கண்டுபிடிப்பது தான் இன்ஜினியரிங். அவ்வளவுதான். புரிந்து படித்தால் எதையும் எளிதாக வெல்லலாம். மிகவும் வறுமை நிறைந்த குடும்பத்தில் இருந்து வந்து, தமிழ் வழியில் படித்து வந்த அப்துல் கலாம் மிகப்பெரிய அணு விஞ்ஞானியாக ஆனதை மாணவர்கள் மோட்டிவேஷனாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்" என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசினார்.