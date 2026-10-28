நொய்யல் ஆற்றில் நுரை ஏற்படுவதற்கு சாக்கடை கழிவுகளே காரணம்: அமைச்சர் ராஜீவ் விளக்கம்
"பொதுமக்களிடம் இருந்து வரும் புகார்களின் அடிப்படையில், நொய்யல் ஆறு, காவிரி மற்றும் பாலாறு போன்ற நீர்நிலைப் பகுதிகளிலும், கழிவுநீர் வெளியேறும் இடங்களிலும் உடனடியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது"
Published : October 28, 2026 at 8:17 PM IST
சென்னை: நொய்யல் ஆற்றில் நுரை ஏற்படுவதற்கு சோப்பு, ஷாம்புவும் காரணம் என சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜீவ் கூறியிருந்தது பெரும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளான நிலையில், தற்போது அது குறித்து அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜீவ் செய்தியாளர்களை இன்று சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "நொய்யல் ஆற்றில் நுரை ஏற்படுவது தொடர்பாக ஏற்கெனவே விளக்கம் அளித்திருந்தேன். ஆனால், சோப்பு மற்றும் ஷாம்பு காரணமாகவே ஆற்றில் நுரை ஏற்படுவதாக நான் கூறியதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜுவும் இதுபற்றி தவறாக சித்தரித்து பேசியுள்ளார்.
அவரை போலவே என்னையும் அவர் நினைத்துவிட்டார் போல இருக்கிறது. ஆறுகளில் நுரை ஏற்படுவதற்கான காரணம் குறித்து மத்திய அரசு மேற்கொண்ட ஆய்வில், சாக்கடை கழிவுகளில் உள்ள வேதிப்பொருட்களே நுரை உருவாவதற்கு காரணம் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர், மேட்டுப்பகுதியில் இருந்து தாழ்வான பகுதிகளுக்கு செல்லும் போது அதில் உள்ள வேதிப்பொருட்களால் இது போன்ற நுரை ஏற்படுகிறது. நொய்யல் ஆற்றில் தொழிற்சாலை கழிவுகளால் நுரை ஏற்படவில்லை.
முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் பணம் பெற்றுக் கொண்டு கழிவுநீரை திறந்துவிடும் நிலை இருந்ததது. ஆனால், தவெக ஆட்சியில் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
தொழிற்சாலைக் கழிவுகளால் பொதுமக்கள் எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதில் அரசு தீவிரமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இதற்காக துரிதமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு வரும் தண்ணீரைத் தூய்மைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஆற்றுப் படுகைகளில் தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதன் காரணமாக, மழைக்காலங்களில் தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் ஆறுகளில் திறந்துவிடப்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. எனவே, அனுமதியின்றிச் செயல்படும் தொழிற்சாலைகளைக் கண்டறிந்து அவற்றை அகற்றுவது, உரிய அனுமதி பெற வலியுறுத்துவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
ஆறுகளில் சாக்கடை கழிவுகள் கலப்பதை தடுப்பதற்காக செயற்கைக்கோள் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தித் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம்" என அமைச்சர் ராஜீவ் கூறினார்.
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முன்னதாக, திருப்பூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ராஜீவ், "பொதுமக்களிடம் இருந்து வரும் புகார்களின் அடிப்படையில், நொய்யல் ஆறு, காவிரி மற்றும் பாலாறு போன்ற நீர்நிலைப் பகுதிகளிலும், கழிவுநீர் வெளியேறும் இடங்களிலும் உடனடியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது.
முறையான அனுமதியின்றி அல்லது விதிகளை மீறி செயல்படும் எந்தவொரு பெரிய அல்லது சிறிய தொழிற்சாலையாக இருந்தாலும், பாரபட்சமின்றி உடனடியாகத் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என எச்சரித்தார்.