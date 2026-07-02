கன்னியாகுமரி அணுக் கனிம சுரங்க கால நீட்டிப்பு: அமைச்சரின் கோரிக்கைக்கு முதல்வரின் பதில்
மக்களை பாதிக்கும் எந்தவொரு திட்டத்துக்கும் அரசு அனுமதி அளிக்காது என்றும், அவர்களது கோரிக்கை மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார்.
Published : July 2, 2026 at 3:21 PM IST
சென்னை: கன்னியாகுமரி அணுக் கனிம சுரங்க கால நீட்டிப்பு அரசாணையை ரத்து செய்யக்கோரி சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் மற்றும் கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்று சேர்ந்து முதலமைச்சர் விஜயை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்தனர். மக்களை பாதிக்கும் எந்தவொரு திட்டத்தையும் அரசு அனுமதிக்காது என முதலமைச்சர் உறுதியளித்துள்ளார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இந்தியன் ரேர் எர்த்ஸ் லிமிடெட் (IREL) நிறுவனத்திற்கு அணுக் கனிம சுரங்கம் அமைப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட நில ஒதுக்கீட்டின் கால அவகாசத்தை, கடந்த ஜூன் 10ஆம் தேதியன்று தமிழக அரசின் இயற்கை வளங்கள் துறை மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டித்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த கால நீட்டிப்பு அரசாணையை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு சட்டமன்ற காங்கிரஸ் தலைவரும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சருமான செ. ராஜேஷ்குமார் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயை நேரில் சந்தித்து விரிவான கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்தார். அவருடன், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான தாரகை கர்பட் மற்றும் டி.டி பிரவீன் ஆகியோரும் உடனிருந்தனர்.
முதலமைச்சரிடம் இந்த சுரங்க திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சினைகள் குறித்து அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் விரிவாக எடுத்துரைத்தார். அப்போது, கடந்த ஜூன் 10ஆம் தேதியன்று அணுக் கனிம சுரங்கத் திட்டத்திற்காக வழங்கப்பட்ட ஓராண்டு கால நீட்டிப்பு அரசாணையை உடனடியாக மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். ஏனெனில், இந்த சுரங்கத் திட்டம் ரத்து செய்யப்படாவிட்டால் பலரின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்றார்.
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குறிப்பாக கீழ்மிடாலம், மிடாலம், இனயம், புத்தன்துறை, ஏழுதேசம் மற்றும் கொல்லங்கோடு உள்ளிட்ட கடலோர கிராமங்களில் இச்சுரங்கத் திட்டம் அமைந்தால், அப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரம், உடல்நலம் மற்றும் கடலோரச் சூழல் ஆகியவை கடுமையாகப் பாதிக்கும் என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் முதலமைச்சரிடம் விளக்கமாக எடுத்துக் கூறினர்.
அமைச்சர் மற்றும் கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகள் மற்றும் விளக்கத்தை கேட்ட முதலமைச்சர், மக்களை பாதிக்கும் எந்தவொரு திட்டத்தையும் இந்த அரசு ஒருபோதும் அனுமதிக்காது என்றார். மேலும், அவர்களுடைய கோரிக்கையின் மீது நிச்சயமாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.