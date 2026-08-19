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சொகுசு கப்பல் சுற்றுலா; சாத்தியக்கூறு அறிக்கை தயாரிக்க ரூ.2 கோடி ஒதுக்கீடு - அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார்

59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் காங்கிரஸ் சார்பில் அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் மானியக் கோரிக்கை தாக்கல் செய்தார்.

சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார்
சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் (Tamilnadu Assembly (Youtube Channel))
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 7:10 PM IST

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சென்னை: சென்னை-கோவளம், பூம்புகார் - தரங்கம்பாடி - நாகப்பட்டினம், இராமேஸ்வரம் - தூத்துக்குடி - கன்னியாகுமரி போன்ற வழித்தடங்களில் சொகுசு கப்பல் சுற்றுலா மற்றும் சொகுசு படகு சாத்தியக்கூறு தொடர்பான அறிக்கைகள் ரூ.2 கோடி மதிப்பீட்டில் தயாரிக்கப்படும் என அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் இன்று 3 முக்கியத் துறைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. ஊரக வளர்ச்சி, நீர்வளத்துறை மற்றும் சுற்றுலாத் துறை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. இதில் சுற்றுலாத்துறை சார்பாக அத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் விவாதங்களில் பங்கேற்று பல அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில்,

4 மாவட்ட அணைப்பகுதிகளில் ரூ. 48 கோடி மதிப்பீட்டில் சுற்றுலா வளர்ச்சிப் பணிகள்

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேச்சிப்பாறை அணைப்பகுதியில் ரூ.13 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டிலும், திருப்பூர் மாவட்டம் திருமூர்த்தி அணைப்பகுதியில் ரூ.19 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டிலும், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கே.ஆர்.பி அணைப்பகுதியில் ரூ.9 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டிலும், ஈரோடு மாவட்டம் கொடிவேரி அணைப்பகுதியில் ரூ.7 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டிலும் சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்கும் வகையில் பூங்கா மேம்பாடு மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் உள்ளிட்ட சுற்றுலா வளர்ச்சிப் பணிகள் மொத்தம் ரூ.48 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும்.

ரூ.30 கோடி மதிப்பீட்டில் சுற்றுலாத் தலங்களை மேம்படுத்த விரிவான திட்ட அறிக்கைகள்

தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை புரியும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வசதிக்காக முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் குடிநீர் வசதி, அணுகு சாலை வசதி, ஓய்வுக்கூடம், நிழற்குடைகள் அமைத்தல், வாகன நிறுத்துமிடம், நடைபாதை, நிலச்சீரமைப்பு பூங்காக்கள் மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சுற்றுலா கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த தேவையான சுற்றுலா பெருந்திட்டங்களுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் ரூ.30 கோடி மதிப்பீட்டில் தயாரிக்கப்படும்.

கன்னியாகுமரியில் ரூ. 18 கோடி மதிப்பீட்டில் சுற்றுலா வளர்ச்சிப் பணிகள்

சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் நோக்கில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கன்னியாகுமரி கடற்கரை பகுதியில் ரூ.10 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டிலும், தேங்காய்பட்டினம் கடற்கரை பகுதியில் ரூ.5 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டிலும் மற்றும் குளச்சல் கடற்கரை பகுதியில் ரூ.1.50 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டிலும் சுற்றுலா வளர்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், கன்னியாகுமரி மாவட்டம், சித்தாறு-2 அணைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள குடில்கள் ரூ.1.50 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் மேம்படுத்தப்படும். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் சுற்றுலா வளர்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ள மொத்த திட்ட மதிப்பீடு ரூ.18 கோடி ஆகும்.

ரூ.2 கோடி மதிப்பீட்டில் சொகுசு கப்பல் சுற்றுலா மற்றும் சொகுசு படகு சாத்திக்கூறு அறிக்கைகள்

உலகளவில் சொகுசு கப்பல் சுற்றுலா மற்றும் சொகுசு படகு சுற்றுலா போன்றவை சுற்றுலாப் பயணிகளை பெரிதும் கவர்ந்து வருகின்றன. சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஆழ்ந்த சுற்றுலா அனுபவங்களை வழங்கும் வகையில், கடலோர சொகுசு கப்பல் சுற்றுலா (Cruise Tourism) மற்றும் சொகுசு படகு (Ferry Tourism) சுற்றுலாத் திட்டம் ஆகியனவற்றை சென்னை-கோவளம், பூம்புகார் - தரங்கம்பாடி - நாகப்பட்டினம், இராமேஸ்வரம் - தூத்துக்குடி - கன்னியாகுமரி போன்ற வழித்தடங்களில் அறிமுகப்படுத்த சாத்தியக்கூறு அறிக்கைகள் ரூ.2 கோடி மதிப்பீட்டில் தயாரிக்கப்படும்.

முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ரூ.2 கோடி மதிப்பீட்டில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள்

தமிழ்நாட்டின் புவியல், கலாச்சாரம், பாரம்பரியம், ஆன்மிகம் மற்றும் சுற்றுச் சூழல் பன்முகத்தன்மை ஆகியவை காரணமாக உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளால் அதிகம் ஈர்க்கப்படும் மாநிலமாகத் திகழ்கிறது. தமிழ்நாட்டில் அதிகம் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தரும் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களுக்கு சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்துவதற்கும் கண்காணிப்பதற்கும் மற்றும் பெண் சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பினை உறுதிசெய்யும் வகையில் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ரூ. 2 கோடி மதிப்பீட்டில் செயற்கை நுண்ணறிவு (A I) தொழில்நுட்பத்துடன் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படும்.

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ரூ.1 கோடி மதிப்பீட்டில் சுற்றுலாத் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி

சுற்றுலாத் தொழில் சார்ந்த அமைப்புகளின் திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் சுற்றுலா வழிகாட்டிகள், உணவு விடுதி பணியாளர்கள், சுற்றுலா ஏற்பாட்டாளர்கள், வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் உயிர்காப்பாளர்கள் (Lifeguards) போன்ற சுற்றுலா தொடர்புடைய தொழில்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி ரூ.1 கோடி மதிப்பீட்டில் வழங்கப்படும்.

கிராமிய சுற்றுலாத் திட்டம் ரூ.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்படும்

தமிழ்நாட்டில் கிராமிய சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் நோக்கிலும், கிராமத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி, கலாச்சாரப் பாதுகாப்பு, நகர-கிராம இணைப்பு, கைவினைப் பொருட்கள் விற்பனை மற்றும் உள்நாட்டு உணவு வகைகளின் சிறப்புகளை வெளிக்கொணரும் வகையில் ரூ.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் "கிராமிய சுற்றுலாத் திட்டம்" அறிமுகப்படுத்தப்படும்.

ஐந்து இடங்களில் சுற்றுலா பாதுகாப்பு அமைப்பு

சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பான மற்றும் வசதியான பயணத்தை உறுதிசெய்யும் முதன்மையான நோக்கத்துடன் சுற்றுலா பாதுகாப்பு அமைப்பு சுற்றுலாத் துறையின் கீழ் கொடைக்கானல், ஊட்டி, மாமல்லபுரம், கன்னியாகுமரி மற்றும் இராமேஸ்வரம் ஆகிய இடங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்தும் வகையில், மதுரை, திருச்சிராப்பள்ளி, தஞ்சாவூர், பூம்புகார் மற்றும் ஓகேனக்கல் ஆகிய ஐந்து இடங்களில் சுற்றுலா பாதுகாப்பு அமைப்புகள் (Tourist Security Organisation) புதியதாக ஏற்படுத்தப்படும்.

புகழ்பெற்ற திரைப்பட சுற்றுலா படப்பிடிப்புத் தளங்களில் அடிப்படை வசதிகள்

தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற திரைப்பட படப்பிடிப்புத் தளங்களில் சுற்றுலா அனுபவத்தை வழங்கிடும் வகையில் அனுபவ கூடம், வழிகாட்டுப்பலகைகள், நிழற்குடைகள், தேனீரகம், வாகனம் நிறுத்துமிடம், அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் அந்த இடங்களுக்கும் திரைப்படங்களுக்கும் உள்ள தொடர்புகள் குறித்த விபரங்களை QR Code மூலம் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் பொது-தனியார் பங்களிப்புடன் ஏற்படுத்தப்படும்.

உதகை, கொடைக்கானலில் ரோப் கார் அமைத்திட சாத்தியக்கூறு அறிக்கை

திண்டுக்கல் மாவட்டம், கொடைக்கானல் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்கள் மற்றும் கும்பக்கரை அருவியிலிருந்து வெள்ளகவி வட்டக்கானல் வழியாக கொடைக்கானல் பேருந்து நிலையம் வரையிலும் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டம், ஊட்டியில் அரசு மருத்துவமனை, இரயில் நிலையம் மற்றும் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களை கம்பிவட ஊர்தி வசதி மூலம் இணைப்பது தொடர்பான சாத்தியக்கூறு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. சாத்தியக்கூறு அறிக்கை பெறப்பட்டவுடன் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

சுற்றுலாத் தலங்களை மேம்படுத்த விரிவான திட்ட அறிக்கைகள்

மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம், கடலூர் மாவட்டம் வீராணம் பகுதி, தேனி மாவட்டம் வைகை அணை, சுருளி மற்றும் கும்பக்கரை அருவிகள், சிவகங்கை மாவட்டம் காணாடுகாத்தான், திருப்பத்தூர் மாவட்டம் புலியனூர் ஏரி, நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வெள்ளையார் ஆறு மற்றும் இதர சில முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வசதிக்காக குடிநீர் வசதி, அணுகு சாலை வசதி, ஓய்வுக்கூடம், நிழற்குடைகள் அமைத்தல், வாகன நிறுத்துமிடம், நடைபாதை, நிலச்சீரமைப்பு பூங்காக்கள் மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சுற்றுலா கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த தேவையான விரிவான திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படும். மேலும், சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் கடற்கரைப் பகுதியில் சுற்றுலா வசதிகள் ஏற்படுத்த சாத்தியக் கூறு அறிக்கை தயாரிக்கப்படும்.

"Chennai MICE Promotion Bureau" என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்படும்

MICE அமைப்பு (கூட்டங்கள், ஊக்குவிப்புகள், மாநாடுகள் மற்றும் கண்காட்சிகள்) சுற்றுலா ஒரு முக்கிய உயர் மதிப்புப் பிரிவாக வளர்ந்து வருகிறது. இது தங்கும் விடுதிகள், போக்குவரத்து, விருந்தோம்பல் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க வருவாயை ஈட்டுவதோடு, முதலீட்டையும் உலகளாவிய அங்கீகாரத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. சிறந்த சர்வதேச இணைப்பு வசதிகள், தரமான தங்கும் விடுதிகள், சென்னை வர்த்தக மையம், ஒரு வலுவான தொழில்துறை குழல் அமைப்பு மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை சாலையான மாமல்லபுரம் சுற்றுலா வழித்தடம் ஆகியவற்றுடன் சென்னை ஒரு முன்னணி MICE நகரமாக உருவெடுக்க உகந்த நிலையில் உள்ளது. சென்னையை இந்தியாவின் முன்னணி MICE நகரமாக உயர்த்திட "Chennai MICE Promotion Bureau" என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்படும்.

ரூ.33.80 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் மறுகட்டமைக்கப்படும் தங்கும் விடுதிகள்

தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்சிக் கழகத்தால் இராமநாதபுரம் மாவட்டம், மண்டபத்தில் அமைந்துள்ள தங்கும் விடுதி பொது-தனியார் பங்களிப்புடன் ரூ. 30 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் மறுகட்டமைக்கப்படும். தென்காசி மாவட்டம், குற்றாலத்தில் அமைந்துள்ள தங்கும் விடுதிகள் ரூ.3.80 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டில் மறுகட்டமைக்கப்படும்.

படகு இல்லங்களில் உள்ள இயந்திரப் படகுகள், மின்படகுகளாக மாற்ற 17.82 கோடி ஒதுக்கீடு

பசுமையான சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கும் வகையிலும், சுற்றுலாவை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தால் இயக்கப்படும் படகு இல்லங்களில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து இயந்திரப் படகுகளும் ரூ. 17.82 கோடி மதிப்பீட்டில் படிப்படியாக மின்படகுகளாக மாற்றி அமைக்கப்படும்.

ரூ.5 கோடி மதிப்பீட்டில் தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் படகு இல்லங்களில் இ-சார்ஜிங் நிலையங்கள்

தமிழ்நாட்டின் பசுமையான சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையிலும், இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கும் வகையிலும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் தங்கும் விடுதிகள் அமைந்துள்ள மாமல்லபுரம், இராமேஸ்வரம், திருச்செந்தூர், கிருஷ்ணகிரி, ஏற்காடு, மதுரை ஆகிய இடங்களிலும் மற்றும் உதகமண்டலம், பைக்காரா ஆகிய படகு இல்லங்களிலும் இ-சார்ஜிங் நிலையங்கள் ரூ.5.00 கோடி மதிப்பீட்டில் ஏற்படுத்தப்படும் என இவ்வாறு அந்த அறிவப்பில், சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் கூறியுள்ளார்.

TAGGED:

MINISTER RAJESH KUMAR
TOURISM
அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார்
சுற்றுலாத்துறை மானியக் கோரிக்கை
MINISTER INTRODUCE SHIP BOAT TOUR

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