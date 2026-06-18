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மேகதாது அணை கட்டுவதை தடுக்க அமைச்சர் பதவியை துறக்க தயார் - ராஜேஷ் குமார் பேட்டி

தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் உரிமையை பாதுகாக்கும் வகையில் எந்த காலத்திலும் மேகதாது அணை கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவிப்பேன் என அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் பேட்டி
அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 9:48 AM IST

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திருவள்ளூர்: கர்நாடகா அரசு மேகதாது அணை கட்டினால் அமைச்சர் பதவியை துறக்க தயார் என சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் உழவர் சந்தை அருகே அமைந்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்திற்கு தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் வருகை புரிந்தார். அவருக்கு திருவள்ளூர் வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் சசிகுமார் தலைமையில் மாலை அணிவித்து உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

பின்னர் அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த காங்கிரஸ் தலைவர்களான முத்துரங்கம், பக்தவச்சலம், மரகதம் சந்திரசேகர் உள்ளிட்டோரின் திருவுருவப் படங்களுக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து காமராஜர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், காங்கிரஸைச் சேர்ந்தவரின் குடும்ப திருமண விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்திருந்ததாக தெரிவித்தார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நான் அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, சுற்றுலாத் துறை மற்றும் சுற்றுலாத்துறை மேம்பாட்டு கழகங்கள் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய பணிகளை ஆய்வு செய்திருக்கிறேன்.

அந்த வகையில் திருவள்ளூரில் இருக்கக் கூடிய பூண்டி, பழவேற்காடு, குடியம் குகை போன்ற சுற்றுலாத்தலங்களுக்கும் நேரடியாக சென்று ஆய்வு செய்து, அதன் பின்னர் தான் அங்கு என்னென்ன மேம்படுத்தலாம், வளர்ச்சி பணிகளை செய்யலாம் என்பதை முடிவு செய்யமுடியும்” என்றார்.

சுற்றுலாத் துறையிடம் ஏதேனும் புதிய திட்டங்கள் இருக்கிறதா? என செய்தியாளார் கேட்டதற்கு, “திட்டங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் நாளை தான் சட்டமன்றம் தொடங்குகிறது. கவர்னர் உரை முடிந்த பிறகு முக்கிய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும். அதில் தான் என்னென்ன புதிய திட்டங்கள் வரப் போகிறது என்பது தெரிய வரும். இதுகுறித்த விவரங்கள் முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டிருக்கிறது.

அதேபோல், நமது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சசிகாந்த் செந்தில், ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தின் 3, 4 திட்டங்கள் குறித்து கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அவை அனைத்துமே நல்ல திட்டங்கள் என்பதால், அவை குறித்து நன்றாக ஆய்வுசெய்து முடிவு எடுக்கப்படும்” என்றார்.

பூண்டி, பழவேற்காடு சுற்றுலாத் தலங்களுக்கு திட்டங்கள் இருக்கிறதா என செய்தியாளர் கேட்டதற்கு, “அங்கு பறவை சரணாலயம் அமைப்பது குறித்து கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு முழுமையாக ஆய்வு செய்து கட்டாயம் மேம்படுத்தப்படும். மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் ஒரு நல்ல சுற்றுலா மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்” என்றார்.

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மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு கர்நாடகா தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருவது குறித்து கேட்டதற்கு, “தமிழ்நாட்டு மக்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் உரிமையை பாதுகாக்கும் வகையில், எந்த காலகட்டத்திலும் மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை எதிர்ப்போம். அவர்களால ஒரு பிடி மண்ணை கூட எடுக்க முடியாது. அப்படி ஒரு நிலைமை வந்தால் எதையும் துறக்க தயாராக இருக்கிறோம்” என்றார்.

எதையும் துறக்கிறோம் என்றால் அமைச்சர் பதவியையுமா? என்று செய்தியாளர் கேட்டதற்கு, ‘அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் அமைச்சர் பதவியையும் துறக்க தயாராக இருக்கிறேன்” என்றார்.

TAGGED:

MEKEDATU DAM ISSUE
TOURISM DEPARTMENT
மேகதாது அணை விவகாரம்
அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார்
MINISTER RAJESH KUMAR

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