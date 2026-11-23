நெல்லை நயினார் குளத்தில் படகு சவாரி தொடக்கம் - அல்வா சிட்டி மக்களின் கனவு திட்டம் நிறைவேறியது
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் வழக்கில் அரசு எடுக்கும் முடிவுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தருவோம் என காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 23, 2026 at 1:04 PM IST
திருநெல்வேலி: பொதுமக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையான நயினார் குளம் படகு சவாரி திட்டத்தை தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் தொடங்கி வைத்தார்.
திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோயிலுக்கு ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள், சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருகின்றனர். குறிப்பாக, மாநகரின் மையப்பகுதியான இங்கு ஐயப்ப பக்தர்கள் சீசனில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் வருகை தரும் நிலையில், கோயிலுக்கு அருகேயுள்ள நயினார் குளத்தில் படகு சவாரி தொடங்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
தாமிரபரணியில் விரைவில் படகு சவாரி - அமைச்சர் கொடுத்த அப்டேட் #boatinginauguration | #thamirabharaniriver | #tirunelveli | #ministerrajeshkumar | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/2pB1YyizH2— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 23, 2026
சுமார் 40 ஏக்கர் பரப்பளவில் 9 மடைகளுடன் அமைந்துள்ள நயினார் குளத்தில் ஆண்டுதோறும் 7 மாதங்கள்வ் வரை தண்ணீர் நிரம்பி இருக்கும் நிலையில், தனியார் பங்களிப்புடன் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.22) அங்கு படகு சவாரியை தொடங்கியுள்ளது. இதற்கான தொடக்க விழா நேற்று மாலை நடைபெற்றது. தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் படகு சவாரியை தொடங்கி வைத்தார். திருநெல்வேலி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராபர்ட் புரூஸ் உள்ளிட்ட பலரும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார், “நெல்லை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட நயினார் குளத்தில் மாவட்ட சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் மூலம் தனியார் பங்களிப்புடன் படகு சவாரி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 4 மிதி படகுகள் மற்றும் ஒரு மோட்டார் படகு இயக்கப்படுகின்றன. சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் புதிய முயற்சியாக இது தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கு சுற்றுலா பயணிகளுக்கான உணவுக்கூடங்கள், கழிப்பறைகள் போன்ற சுற்றுலா மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்து கள ஆய்வு செய்யப்பட்டு, நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட உள்ளன. தாமிரபரணி ஆற்றிலும் படகு சவாரி விடுவது தொடர்பாக ஓரிரு நாட்களில் அரசாணை முழுமையாக பெறப்பட்டு, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி, அதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்” என தெரிவித்தார்.
அவரிடம் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உங்களது நிலைப்பாடு என்ன? என செய்தியாளர் கேட்டதற்கு, “இந்த விவகாரத்தில் அரசு எடுக்கும் முடிவுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிப்போம்” என்று பதிலளித்தார்.
கட்டணம் எவ்வளவு?
நயினார் குளத்தில் படகு சவாரி தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நாகப்பட்டினம், திருச்சூர், காரைக்கால் பகுதிகளிலிருந்து 5 படகுகள் இங்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. 3 பேர் அமர்ந்து மிதித்து செல்லும் ஒரு படகு, 4 பேர் அமர்ந்து மிதித்து செல்லும் 3 படகுகள், 12 பேர் பயணிக்கும் ஒரு மோட்டார் படகு என மொத்தம் 5 படகுகள் இயக்கப்படுகின்றன. தினமும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை இங்கு படகு சவாரி நடைபெற உள்ளது.
ஒரு நபருக்கு ரூ. 100 கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் இலவசமாக பயணிக்கலாம். மோட்டார் படகில் சுமார் 20 நிமிடங்களும், மிதி படகுகளில் அரை மணி நேரமும் சவாரி செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது. மேலும் ஒரு வாரத்திற்குள் 5 படகுகள் கூடுதலாக கொண்டுவரப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.