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தரம் தாழ்ந்து விமர்சிப்பதை நயினார் நாகேந்திரன் தவிர்க்க வேண்டும் - அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார்

தமிழ்நாட்டில் சட்டம்-ஒழுங்கு சிறப்பாக உள்ளது, மக்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளதாக அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் தெரிவித்தார்.

சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார்
சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 10:09 PM IST

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திருச்சி: தரம் தாழ்ந்து விமர்சிப்பதை நயினார் நாகேந்திரன் தவிர்க்க வேண்டும் என சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார், திருச்சி மாவட்ட காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறியதாவது, "சுற்றுலாத்துறையின் மானிய கோரிக்கை வரும் 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. மானியக் கோரிக்கை விவாதம் முடிந்த பிறகு, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 38 வருவாய் மாவட்டங்களிலும் சுற்றுலா மேம்பாட்டுக்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் கண்டறிந்து, அதற்கேற்ப புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்த முதலமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு சென்று, அதன் அடிப்படையில் நல்ல வளர்ச்சிமிகு திட்டங்களை அறிவிப்போம்.

டாம் சைட் போன்ற பகுதிகளில் பூங்காக்கள் அமைப்பது, நதிகளை இணைக்கும் சுற்றுலா முறையை உருவாக்குவது மற்றும் வேளாங்கண்ணி, நாகூர் போன்ற ஆன்மீகத் தலங்களுக்குச் சென்று வருபவர்கள் ஓய்வெடுக்கும் வகையில் வசதிகளை ஏற்படுத்துவது போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் பரிசீலனையில் உள்ளன. மேலும், மகாபலிபுரத்தில் 200 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்பீட்டில் பெரிய திட்டம் கொண்டுவருவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

60 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் ஆன்மீகத் தலங்கள் மற்றும் கோயில்களுக்கு எளிதாகச் சென்று வர பேருந்து வசதிகள் மற்றும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்வது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார்.

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தொடர்ந்து நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சு குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அரசியல் ஆரோக்கியமாகவும், நாகரீகமாகவும் இருக்க வேண்டும். தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்களை செய்வது தவறு. மூத்த அரசியல்வாதி இப்படி பேசியது மிகப்பெரிய தவறு" என்றார்.

தமிழகத்தில் ஜோக்கர் ஆட்சி நடைபெறுவதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, "முதலில் அவர்கள் கட்சி ஆட்சிக்கு வராமல் போன காரணத்தை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும். இப்போது நடைபெறுவது மக்களாட்சி. லஞ்சம், லாவண்யம் இல்லாத வெளிப்படைத்தன்மையான ஆட்சி என முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார். ஏற்கனவே தரம் தாழ்ந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு வந்தது அனைவருக்கும் தெரியும். இது போன்ற தரம் தாழ்ந்த வார்த்தைகளால் விமர்சிப்பதை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் சட்டம்-ஒழுங்கு சிறப்பாக உள்ளது. மக்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளனர்" என்றார்.

TAGGED:

MINISTER RAJESH KUMAR
NAINAR NAGENDRAN
அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார்
நயினார் நாகேந்திரன்
MINISTER RAJESH CONDEMNED NAINAR

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