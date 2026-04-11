அமைச்சருக்கு எதிராக சுயேட்சையாக களமிறங்கிய திமுக பிரமுகர்
சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அமைச்சர் ராஜேந்திரனுக்கு எதிராக சொந்த கட்சி பிரமுகரே களமிறங்கியுள்ளதால் திமுகவினரிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : April 11, 2026 at 4:26 PM IST
சேலம்: சுயேட்சை வேட்பாளராக திமுகவைச் சேர்ந்த பிரமுகர் களமிறங்கியுள்ளதால் சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளரும், சுற்றுலாத்துறை அமைச்சருமான ராஜேந்திரனுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள், சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் என 4,023 பேர் தேர்தலில் களமிறங்கியுள்ளனர்.
இந்த தேர்தலில் திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுகிறது.
இந்நிலையில், சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூர் (தனி), கெங்கவல்லி (தனி), ஏற்காடு (தனி), எடப்பாடி, சங்ககிரி, ஓமலூர், மேட்டூர், சேலம் மேற்கு, சேலம் வடக்கு, சேலம் தெற்கு, வீரபாண்டி ஆகிய 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த 11 தொகுதிகளிலும் மொத்தம் 193 பேர் களம் காண்கின்றனர்.
சேலத்தில் நட்சத்திர தொகுதியாக விளங்கும் எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி போட்டியிடுகிறார்.
அதற்கு அடுத்தப்படியாக சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுகவின் சேலம் மத்திய மாவட்டச் செயலாளரும், தற்போதைய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சருமான ராஜேந்திரன், மூன்றாவது முறையாக மீண்டும் போட்டியிடுகிறார்.
இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் ராஜேந்திரன், அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பில் மேட்டூர் தொகுதி எம்எல்ஏ சதாசிவம், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் குணசீலா உள்பட 14 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.
இந்த சூழலில், அமைச்சர் ராஜேந்திரனுக்கு எதிராக திமுகவைச் சேர்ந்த மகபூப் ஜான் என்பவர் சுயேட்சையாக போட்டியிடுகிறார். இவருக்கு மைக் சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சேலத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மகபூப் ஜான், "இஸ்லாமிய மக்களின் வாக்குகளால் மட்டுமே அமைச்சர் ராஜேந்திரன் இரண்டு முறை சேலம் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏ ஆனார். ஆனால், வெற்றி பெற்றதும் எங்களை மறந்துவிடுவார். சேலம் வடக்கு தொகுதிக்குட்பட்ட அண்ணாநகர், கோட்டை, முகமது புறா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இஸ்லாமியர்களின் வாக்குகள் அதிகம் உள்ளன.
அடிப்படை வசதிகள் கூட அவரால் நிறைவேற்றித் தர முடியவில்லை. அதனால் திமுக தலைமையிடம் இஸ்லாமிய மக்களின் நலன்களை முன்னிறுத்தும் வேட்பாளருக்கு சீட் கேட்டேன். திமுக தலைமையும் தருவதாகக் கூறியது; அத்துடன், அமைச்சர் ராஜேந்திரனையும் அழைத்து உட்கட்சி சிக்கல்களைப் பேசி ஒழுங்குபடுத்துமாறு அறிவுறுத்தியது.
ஆனால், இதுவரை அமைச்சர் ராஜேந்திரன் எங்களை அழைத்துப் பேசவில்லை. அதனால் இந்த முறை நாங்களே வேட்பாளராகக் களம் இறங்கியுள்ளோம். நான் இன்னும் திமுகவில் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் நீடிக்கிறேன். எனவே இந்த முறை அமைச்சர் ராஜேந்திரனை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதே எங்களின் நோக்கமாக இருக்கிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
நெருக்கடிகளைத் தாண்டி அமைச்சர் வெற்றி பெறுவாரா என்பது வரும் மே 4-ஆம் தேதி தெரிந்துவிடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.