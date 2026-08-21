ETV Bharat / state

எண்ணூரில் மீன்கள் செத்து மிதந்தது ஏன்? அமைச்சர் ராஜீவ் விளக்கம்

எந்த தொழிற்சாலைகளும், நிறுவனங்களும் மீன்வளத்தை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் தவறு செய்தால் தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுச்சூழல் துறை பாரபட்சம் பார்க்காமல் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கும் என அமைச்சர் ராஜீவ் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் ராஜீவ்
அமைச்சர் ராஜீவ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: எண்ணூர் முகத்துவாரத்தில் மீன்கள் செத்து மிதந்தது ஏன் என சட்டப் பேரவையில் அமைச்சர் ராஜீவ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் கடந்த திங்களன்று தொடங்கிய நிலையில், இன்று ஐந்தாம் நாளாக தொடர்கிறது. அப்போது எண்ணூர் முகத்துவாரம் பகுதியில், கொத்துக் கொத்தாக மீன்கள் செத்து மிதந்தத விவகாரம் தொடர்பாக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை அதிமுக மற்றும் பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கொண்டு வந்தனர்.

அப்போது பேசிய திமுக உறுப்பினர் தங்கம் தென்னரசு, "எண்ணூர் கொசஸ்தலை ஆறு மற்றும் பக்கிங்காம் கால்வாய்களிலும் இருந்து வரும் நீர் கடலில் கலப்பதால், எண்ணுர் முகத்துவாரம் பகுதியில் மீன்கள் செத்து மிதந்ததன. பசுமை தீர்ப்பாயம் எச்சரித்த நிலையிலும், தொழிற்சாலை கழிவுகள் கொசஸ்தலை ஆற்றில் கலப்பதால் மீன்கள் அடிக்கடி இறக்கின்றன. இதனால் மீனவர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே அரசு தலையிட்டு மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் ராஜீவ் பதிலளித்தார். அப்போது அவர், “எண்ணூர் முகத்துவாரம் பகுதியில் கொத்துக்கொத்தாக மீன்கள் செத்து மிதந்தது குறித்த தகவல் கிடைக்கப் பெற்றவுடன், அப்பகுதியை சுற்றியுள்ள ஐந்து இடங்களில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பக்கிங்காம் கால்வாய் ரயில்வே மேம்பாலம், பக்கிங்காம் கால்வாய்யும் கொசஸ்தலை ஆறும் சேரும் பகுதி, எண்ணூர் முகத்துவாரம், காட்டுப்பாக்கம், ஆகிய பகுதிகளில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

ஆய்வுகள் மூலமாக மீன்கள் இறந்து கிடந்த பகுதிகளிலும், பக்கிங்காம் கால்வாய் பகுதிகளிலும், நீரில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பொதுவாக ஒரு லிட்டர் நீரில் ஆக்சிஜன் 4 மில்லி கிராம் அளவுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும். ஆனால், இரண்டு மில்லி கிராம் தான் இருந்தது. மனிதக் கழிவுகளால் தான் நீரில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

ஆறுகளை சுற்றியுள்ள தொழிற்சாலைகளில் மூலம் கழிவு நீர் கலக்கப்படுகிறதா என்று ஆய்வு செய்ததில், அவ்வாறு தொழிற்சாலை கழிவுகள் கலக்கப்படவில்லை என்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும் இறந்த மீன்கள் ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளன. எண்ணூர் முகத்துவாரம் பகுதியில் இறந்து கிடந்த 2,150 மீன்கள், சென்னை மாநகராட்சியில் ஒத்துழைப்போடு மாசு ஏற்படாத வகையில் அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் நீரும் ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: எண்ணூரில் ரசாயன கழிவுகளால் டன் கணக்கில் மீன்கள் உயிரிழப்பு - மீனவர்கள் குற்றச்சாட்டு

கடந்த 18 ஆம் தேதி மீன்வளத்துறை இணை இயக்குநர் ஜாய்ஸ் ரேச்சல், எம்.ஜி.ஆர் மீன்வள கல்லூரியின் பேராசிரியர் மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 10 நாட்களுக்குள் இந்த குழு ஆய்வு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும். எந்த தொழிற்சாலையும், நிறுவனங்களும் மீன்வளத்தை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் தவறு செய்தால் பாரபட்சம் பார்க்காமல் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்” என அவர் எச்சரித்தார்.

TAGGED:

ENNORE FISHES DEATH
ENNORE KOSASTHALAIYAR RIVER
MINISTER RAJEEV
TN ASSEMBLY
ENNORE KOSASTHALAI FISH DEATH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.