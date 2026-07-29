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அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 'சிக்கன் பிரியாணி' - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கொடுத்த 'அப்டேட்'

உப்புமாவிலிருந்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு எப்போது விடுதலை கிடைக்கப்போகிறது எனத் தெரியவில்லை. எனவே, காலை உணவை ஊட்டச்சத்து நிறைந்ததாகவும், அறுசுவை நிறைந்ததாகவும் மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 3:32 PM IST

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சென்னை: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி வழங்க வேண்டும் என்பதே தனது ஆசை எனவும், இது தொடர்பாக முதலமைச்சருடன் ஆலோசித்துள்ளதாகவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.

சென்னை எத்திராஜ் கல்லூரியில் வணிகப் பொருளாதார பாடப்பிரிவு தொடங்கி 35 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த விழா இன்று (ஜூலை 29) நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மாணவிகளிடம் உரையாற்றினார்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதன்முறையாக மூன்றாவதாகப் பாடப்பட்டது என கூறுவது தவறு. ஏனென்றால், அமைச்சர் பொன்முடி இருக்கும் போது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் 85-ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழாவில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து மூன்றாவது இடத்தில் பாடப்பட்டது.

கடந்த ஆட்சியில் மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக இருந்த போது, ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழாவிலும் தேசிய கீதத்திற்குப் பின்னர் தான் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது. எங்களை பொறுத்தவரை எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும்போதும் சரி, ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும்போதும் சரி தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை முதன்மைப்படுத்துகிறோம். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதன்மையாக பாடப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களின் நிலைப்பாடு” என்றார்.

சிக்கன் பிரியாணி

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நேற்று ஆசிரியர் சங்க பிரதிநிதிகளுடன் நடந்த கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தில், காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது‌. மதிய உணவுத் திட்டத்தில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு, தற்போது உணவுடன் முட்டையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

உப்புமாவில் இருந்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு எப்போது விடுதலை கிடைக்கப்போகுது எனத் தெரியவில்லை. எனவே, காலை உணவை ஊட்டச்சத்து நிறைந்ததாகவும் அறுசுவை நிறைந்ததாகவும் எப்படி மாற்றலாம்? வாரத்தில் ஒருநாள் சிக்கன் பிரியாணி போடலாமே என்ற எனது ஆசை குறித்தும் முதலமைச்சரிடம் வேண்டுகோள் வைத்துள்ளோம்.

இது பல்வேறு துறைகள் சம்பந்தப்பட்டது என்பதால், இதுகுறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம்” என்றார்.

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தொடர்ந்து, கொளத்தூர் தொகுதியில் தோல்வியுற்ற மு.க.ஸ்டாலின் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை மீண்டும் சரிபார்ப்பது குறித்த கேள்விக்கு, “அவர் மட்டுமல்ல, இன்னும் சிலர் தோல்விக்கான காரணங்களை ஆராய்ச்சி செய்கின்றனர். தோல்விக்கான காரணங்களை சமூக வலைதளங்களில் தேடாமல், அவர்கள் சுயபரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.

கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் நடவடிக்கை

மேலும், “பள்ளிகளை தனியார்மயப்படுத்துவது அரசின் நோக்கம் இல்லை. சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பதால், அரசு பள்ளிகளுக்கு எந்த வகையிலும் பாதிப்பு ஏற்படாது.

தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக இத்தனை ஆண்டுக்காலம் அவர்கள் வழங்கிய கட்சி நிதி முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர்களுக்கு பல கோடி ரூபாய் மிச்சமாகி இருக்கிறது. அதற்கு பரிகாரமாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு கட்டணங்களை குறையுங்கள் என்று வேண்டுகோள் வைத்திருக்கிறேன்.

ஆனால், தற்போது வரை தனியார் பள்ளிகள் கட்டணங்களை குறைத்ததாக எனக்கு தகவல் வரவில்லை. கட்டணங்களை குறைக்காவிட்டால், அரசு நிர்ணயிக்கும் கட்டணங்களை மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் என திட்டவட்டமாக நடவடிக்கை எடுப்போம்.

இதற்காக பள்ளிக்கல்வித்துறை கல்வி கட்டண நிர்ணயக்குழு மறு சீரமைப்பு செய்யப்பட்டு, குழு நிர்ணயிக்கும் கட்டணம் மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்படும். மேலும், தனியார் பள்ளிகள் கூடுதலாக செய்யும் வசதிகளை, அவர்கள் இணையத்தளத்தில் போட்டு அதற்கு கட்டணம் பெறலாம். ஆனால் நன்கொடைகள் பெறுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

மேலும், தமிழக பட்ஜெட்டில் அதிகமான எதிர்பார்ப்பு பள்ளிக்கல்வித்துறை, தமிழ் வளர்ச்சித் துறைகளில் இருக்கிறது. அந்த எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், அறிவிப்புகள் இருக்கும்” என அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

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அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
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