காங்கிரஸ் கட்சியில் உள்ள சிலர் உயிரை வாங்குகிறார்கள் - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்
தமிழக முதல்வர் சட்டமன்ற தேர்தலில் தனியாக நிற்கலாம் என்று கூறினாலும் அதற்கும் தயாராகவே திமுகவினர் இருக்கிறார்கள் என அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் கூறியுள்ளார்.
Published : February 10, 2026 at 10:01 PM IST
புதுக்கோட்டை: காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்துகொண்டு ஒரு சிலர் தங்களின் உயிரை வாங்குவதாக அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கீரமங்கலத்தில் திமுக சார்பில் 'தமிழகம் தலைகுனியாது' என்ற தலைப்பில் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில், அமைச்சர்கள் ராஜகண்ணப்பன், ரகுபதி, மெய்யநாதன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்தில் பேசிய வனத்துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன், ''பிரதமரை எதிர்த்து பேசக்கூடிய ஆற்றல் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு தான் உள்ளது. எங்களை போன்றவர்கள் எல்லாம் அமைச்சராக வேண்டும் என்றால் அது திமுக ஆட்சி வந்தால் தான் முடியும். எல்லோருக்கும் எல்லாம் தான் திமுக அரசின் கொள்கை. அதிமுகவில் இருந்த முக்கியமானவர்கள் எல்லாம் திமுகவில் சேர்ந்துவிட்டனர். மீதி இருப்பவர்களும் வந்து விடுங்கள். திமுக தான் உங்களது தாய் கழகம்.
காங்கிரஸில் சிலர் இருந்து கொண்டு உயிரை வாங்குகிறார்கள். 1967 வரை காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தது. அதன் பின்னர் அவர்களால் ஆட்சிக்கு வர முடிந்ததா? இதை சொன்னால் கோபித்து கொள்வார்கள். நேற்று கூட நானும், செல்வப்பெருந்தகையும் ஒரு திருமண நிகழ்வில் சந்தித்துக் கொண்டோம். என்ன செய்வது கூட்டணியில் இருக்கிறார்கள், போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுக்கிறோம். எந்த கூட்டணி என்றாலும் சரிதான், முதல்வர் ஸ்டாலின் சொல்வதை கேட்பது தான் நம் கொள்கை. தேர்தலில் தனியாக நிக்க சொன்னாலும் தயாராகத்தான் இருக்கிறோம். திராவிட இயக்கத்தை வெல்ல இனிமேல் ஒருவன் பிறந்து தான் வர வேண்டும். திமுக வளர்ந்து வந்த இயக்கம் '' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''சாலை சரியில்லை என மக்கள் கேட்கிறார்கள், சாலை அமைத்து கொடுத்தால் வேகமாக வாகனத்தை ஓட்டுகிறார்கள், அதனால் விபத்து நடக்கிறது. அதில் இறந்து போய் விடுகிறார்கள். எல்லோருக்கும் உடல்நலம் தான் முக்கியம். எனது துறையில் 108 ஐ.எப்.எஸ் உள்ளனர். அவர்களை மேய்ப்பதே பெரிய சிக்கலாக உள்ளது. பதவி உயர்வு கொடுத்து சிலரை டிஎப்ஓ ஆக்கி ஒரு மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். நிர்வாகத்தில் பல விதம் உள்ளன'' என்றார்.