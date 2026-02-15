அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பனின் நிகழ்ச்சிகள் திடீர் ரத்து; காங்கிரஸை வசைபாடியது தான் காரணமா?
தலைமையிடம் இருந்து அழைப்பு வந்துள்ளதால் உடனடியாக சென்னைக்கு செல்ல வேண்டும் எனக் கூறி, நெல்லை பொதுக்கூட்டத்தை அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பன் ரத்து செய்துள்ளார்.
Published : February 15, 2026 at 9:51 AM IST
திருநெல்வேலி: அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பன் கலந்து கொள்ளவிருந்த பொதுக்கூட்டம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்ட சம்பவம், திமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கியுள்ள நிலையில், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் களப்பணிகளில் பம்பரமாய் சுழன்று வருகின்றனர். அந்த வகையில், 'தமிழ்நாடு தலைகுனியாது' என்ற தலைப்பில், 234 தொகுதிகளிலும் பிப்ரவரி மாதம் முழுவதும் பரப்புரை பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் என திமுக தலைமை அறிவித்தது. இதற்காக திமுகவின் 20 நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, தொகுதி வாரியாக பரப்புரை பயணம் செய்து வருகின்றன.
அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் தச்சநல்லூர் பகுதியில் நேற்றைய தினம் அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பன் கலந்துகொள்ளும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டு, அதற்கான ஏற்பாடுகளும் பரபரப்பாக செய்யப்பட்டது. அதற்காக, நெல்லை வந்த அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பன், நேராக முன்னாள் சட்டமன்ற பேரவைத் தலைவர் ஆவுடையப்பன் இல்லத்திற்கு சென்றார்.
இந்நிலையில், திடீரென பொதுக்கூட்டம் ஏற்பாட்டாளர்களை அழைத்து நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்யுங்கள் என்று கூறிய அவர், தலைமையிடம் இருந்து அழைப்பு வந்துள்ளதால் உடனடியாக சென்னைக்கு செல்ல வேண்டும் எனக் கூறிவிட்டு சென்னை புறப்பட்டார்.
ஏற்கனவே, திமுக - காங்கிரஸ் இடையே பல முரண்பாடுகள் எழுந்து வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் குறித்து அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பன் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வந்தார். குறிப்பாக, திமுக பொதுக்கூட்டங்களில் அவர் பேசும் கருத்துக்கள், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியதாகத் தெரிகிறது. அதிலும், "காங்கிரஸ் வந்தால் என்ன, வரவில்லை என்றால் என்ன? அதை தலைவர் பார்த்துக் கொள்வார். காங்கிரஸ் கட்சியினர் கூடவே இருந்து உயிரை வாங்குகின்றனர்" என சமீபத்தில் ராஜகண்ணப்பன் பேசியதாக தெரிகிறது.
|இதையும் படிங்க: 'இது அவர்களின் அரசியல்' - விஜய் குறித்த நயினார் நாகேந்திரனின் சர்ச்சை பேச்சுக்கு கமல் பதில்
இது, ஏற்கனவே எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய்யை ஊற்றுவது போல் உள்ளதாக காங்கிரசார் தெரிவிக்கின்றனர். இதுதொடர்பாக அவரிடம் விளக்கம் கேட்கவும், சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை பொதுவெளியில் தவிர்க்க அறிவுறுத்தவும் திமுக தலைமை சென்னைக்கு அவரை வரவழைத்திருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.
நெல்லை பொதுக்கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, இன்றைய தினம் அமைச்சர் ராஜ கண்ணப்பன் கலந்துகொள்ளவிருந்த அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்றத் தொகுதி பொதுக்கூட்டமும் ரத்து செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அமைச்சரின் கூட்டம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டது திமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.