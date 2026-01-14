ETV Bharat / state

'ஜனநாயகன்' மூலமாக விஜய்யின் தைரியம் தெரிந்துவிட்டது: அமைச்சர் ரகுபதி பேச்சு

மகாராஷ்டிராவில் அண்ணாமலை பேசியது பெரிய சர்ச்சையாகியுள்ளது. ஆனால், அவர் இந்தியில் என்ன பேசினார் என நமக்கும் புரியவில்லை. அங்குள்ளவர்களுக்கும் புரியவில்லை எனக் கூறினார்.

அமைச்சர் ரகுபதி (கோப்புப்படம்)
அமைச்சர் ரகுபதி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 14, 2026 at 3:23 PM IST

புதுக்கோட்டை: தனது 'ஜனநாயகன்' படத்துக்கு குரல் கொடுக்காத போதே விஜய்யின் தைரியம் வெளிப்பட்டுவிட்டது என சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி கூறினார்.

புதுக்கோட்டையில் திமுக சார்பில் சமத்துவ பொங்கல் விழா இன்று நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ரகுபதி கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பேசுகையில், "வரும் தேர்தலில் திமுகவுக்கு நெருக்கடி ஏற்படும் என எதிர்க்கட்சிகள் கூறுகிறார்கள். எங்களுக்கு யாராலும் நெருக்கடி கொடுக்க முடியாது. அதேபோல, பாஜகவும் வலுவான கூட்டணியை அமைக்க முடியாது" எனக் கூறினார்.

தொடர்ந்து, திராவிட பொங்கல் என்ற வார்த்தையை சீமான் விமர்சிப்பது குறித்து அமைச்சர் ரகுபதியிடம் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "எங்களை பொருத்தவரையில் தமிழர்கள் கொண்டாடுவதுதான் திராவிட பொங்கல். சீமான் கொண்டாடுவது என்ன பொங்கல் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது" என்றார்.

பின்னர், அண்ணாமலைக்கு மகாராஷ்டிராவில் எதிர்ப்பு கிளம்பியிருப்பது குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த ரகுபதி, "மகாராஷ்டிராவில் அண்ணாமலை பேசியது பெரிய சர்ச்சையாகியுள்ளதாக கேள்விப்பட்டேன். அண்ணாமலை இந்தியில் என்ன பேசினார் என்று நமக்கும் புரியவில்லை. அங்கு உள்ளவர்களுக்கும் புரியவில்லை. அப்படியிருக்கையில், இரு தரப்பும் என்ன கூறினார்கள் என்பது பற்றி நமக்கு தெரியாது" என்றார்.

பராசக்தி படத்துக்கு காங்கிரஸார் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரகுபதி, "1965-இல் தமிழக மாணவர்களின் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் குறித்த படம்தான் 'பராசக்தி'. மாணவர்கள் கிளர்ந்தெழுந்து நடத்திய போராட்டம் அது. காங்கிரஸ்காரர்கள் இந்த படத்தை இன்றைக்கு எதிர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது பழைய காங்கிரஸ். தற்போது இருப்பது புதிய காங்கிரஸ். இந்த விவகாரத்தால் கூட்டணிக்குள் பிரச்சனை ஏற்படாது" எனக் கூறினார்.

தொடர்ந்து, ஜனநாயகன் படத்துக்கு ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல் குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிளித்த அவர், 'ஜனநாயகன்' பட விவகாரத்தில் விஜய் தொடர்ந்து அமைதியாக இருக்கிறார். ஒரு இடத்தில் கூட குரல் கொடுக்கவில்லை. இதிலிருந்தே அவரது தைரியத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம்" எனக் கூறினார்.

தொடர்ந்து, பாஜக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக நிதி கொடுக்கப்படுவதாக பாஜகவினர் கூறுகிறார்களே என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரகுபதி, "காங்கிரஸ் ஆட்சிக்காலத்தில் மத்திய அரசுக்கு வந்த வருமானத்தை விட, தற்போது பாஜக ஆட்சி காலத்தில் மத்திய அரசுக்கு அதிக வருமானம் கிடைக்கிறது. அதிலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சிறு துளியை மட்டுமே அவர்கள் தருகின்றனர். நிச்சயமாக, அதிக தொகையை அவர்கள் தரவில்லை.

ஒன்றியத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கும் போது கிடைத்த நிதி, தற்போது தமிழகத்துக்கு கிடைக்கவில்லை. காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி ஆட்சிக்காலத்தில்தான், தமிழ்நாட்டிற்கு சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள் கிடைத்தன. பாஜக ஆட்சியில் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. ஆகவே, மோடி, அமித்ஷா மட்டுமல்ல, இன்னும் யார் யார் வந்தாலும் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது. அவர்களுக்கு ஏமாற்றம்தான் கிடைக்கும்" எனக் கூறினார்.

