ETV Bharat / state

ராஜ்பவனுக்கு ஆட்சி அதிகாரம் எதுவும் கிடையாது: ஆளுநரை காட்டமாக விமர்சித்த அமைச்சர் ரகுபதி!

தமிழர்களுக்கு எதிராக பேசுவதை ஒரு முழுநேர வேலையாகவே ஆளுநர் ரவி வைத்திருக்கிறார் என அமைச்சர் ரகுபதி விமர்சித்தார்.

தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி
தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 9:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பீகாரிகள் அச்சுறுத்தப்படுவதாக ஆளுநர் ரவி தெரிவித்த கருத்துக்கு சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ராஜ்பவனுக்கு ஆட்சி அதிகாரம் எதுவும் கிடையாது எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இதுகுறித்து சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "பாஜகவின் ஊதுக்குழல் போல ஆளுநர் ரவி முழங்கி இருக்கிறார். திராவிடம் என்பது ஒரு கற்பனை. தமிழ்நாட்டில் பீகாரிகள் அச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள் என்று கூறுகிறார். தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் பீகாரிகள் இங்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாக கூறுகிறார்கள்.

தமிழ்நாட்டில் தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் மற்ற மொழி பேசுபவர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்கள் அனைவருடனும் தமிழர்கள் ஒற்றுமையாகவே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் யாரும் தமிழ்நாட்டை குறைக்கூறியது இல்லை. தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக அவர்கள் பெருமையுடன் சொல்கிறார்கள்.

ஆளுநர் ரவி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிட்டார் போல. எதற்கெடுத்தாலும் தமிழ்நாடு தனித்து நிற்கிறது என்று அவர் கூறுகிறார். பல மாநில முதலமைச்சர்களை ஒரே நிகழ்ச்சியில் அழைத்து வந்து நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம். பிரதமர், குடியரசு தலைவரை அழைத்து வந்து நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம். ஒருமைப்பாட்டை பறைசாற்றவே நாங்கள் இவ்வாறு செய்கிறோம்.

இதையும் படிங்க:ஜனவரி 6 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்தது ஜாக்டோ ஜியோ!

ஒற்றுமைதான் இந்தியாவின் பலம் என்று எண்ணுவதுதான் திராவிட மாடல். இதுபோன்ற செயல்பாடுகளால்தான் உச்சநீதிமன்றம் ஆளுநருக்கு குட்டு வைக்கிறது. ஒரு மாநிலத்தில் 2 அதிகார மையங்கள் இருக்கக் கூடாது என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. மாநிலத்தை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசுதான் ஆள வேண்டும். ராஜ் பவனுக்கு ஆட்சி அதிகாரம் கிடையாது.

தமிழர்களுக்கு எதிராக பேசுவதை தனது முழு வேலையாக ஆளுநர் ரவி வைத்திருக்கிறார். திராவிட மாடல் அரசு யாருக்கும் எதிரானது கிடையாது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, இந்தியை வைத்து மலிவான அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை.

இருமொழிக் கொள்கைதான் எங்கள் கொள்கை. தமிழக மக்களும் அதைதான் விரும்புகிறார்கள். இங்கு எந்த மொழிக்கும், மொழியினருக்கும் அச்சுறுத்தல் கிடையாது. இது எல்லாம்தான் ஆளுநரின் கற்பனை. சிறிதுகாலம் அமைதியாக இருந்த ஆளுநர், தற்போது மீண்டும் ஏதோ ஒரு உள்நோக்கத்துடன் பேசி வருகிறார்" என அமைச்சர் ரகுபதி கூறினார்.

பின்னர், எஸ்ஐஆர் குறித்து பேசிய அமைச்சர் ரகுபதி, "வாக்காளர் பட்டியல் சீர்திருத்த பணியால் பல அரசு ஊழியர்கள் கடும் மனஉளைச்சலில் இருக்கிறார்கள். இதற்கு ஒரு மாத அவகாசம் போதுமானதாக இல்லை. குறைந்தபட்சம், மூன்று மாதங்களாவது தேவை. இதற்காகத்தான்,தேர்தல் முடிந்த பிறகு எஸ்ஐஆர் பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் என நாங்கள் கூறினோம்" என ரகுபதி தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ஆளுநர் ரவி பீகாரிகள்
தமிழ்நாடு பீகாரிகள்
RN RAVI
MINISTER RAGUPATHY
TN GOVERNOR RAVI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஆதிக்க சங்கிலிகளை தகர்த்தெறிந்த இரும்பு மனிதன் பிடல் காஸ்ட்ரோ! ஒரு கலகக்காரனின் கதை!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.