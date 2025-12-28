'சீட்டுக்கான டிமாண்ட்'; தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்த பேச்சுகளுக்கு அமைச்சர் ரகுபதி கருத்து
பணம் கொடுக்காமல் தேர்தலில் வெற்றியடைய வேண்டும் என்பதே திமுகவின் எண்ணம் என்று அமைச்சர் ரகுபதி கூறினார்.
Published : December 28, 2025 at 5:18 PM IST
புதுக்கோட்டை: சீட் அதிகமாக கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக சில டிமாண்ட்டுகளை வைப்பது வழக்கம் என காங்கிரஸ் நிர்வாகி வேலுச்சாமியின் பேச்சுக்கு அமைச்சர் ரகுபதி எதிர்வினையாற்றியுள்ளார்.
புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள காவலர் நல சமுதாய கூடத்தில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பாக, ஆதரவற்ற பெண்களுக்கான திருமண நிதி உதவி மற்றும் 8 கிராம் தங்கம் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஆட்சியர் அருணா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், தமிழ்நாடு இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் ரகுபதி கலந்து கொண்டு 129 பெண்களுக்கு 1 கோடியே 77 லட்சத்து 52,858 ரூபாய் மதிப்பிலான 8 கிராம் தங்க நாணயத்துடன் திருமண நிதி உதவியை வழங்கினார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ரகுபதியிடம், '' திட்டங்களில் 5 சதவீதம் மட்டுமே செய்துவிட்டு, 95 சதவீதம் செய்ததாக திமுக விளம்பரம் செய்வதாக, எடப்பாடி பழனிசாமியின் குற்றச்சாட்டு குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு அமைச்சர், '' அதிமுக ஆட்சியில் டெண்டர்களை விட்டுவிட்டு சென்றால்கூட, அதற்கெல்லாம் பணத்தை செட்டில்மெண்ட் செய்துவிட்டு இன்று அனைத்தையும் திமுக அரசு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. அவர்கள் (அதிமுக) பல கோடி ரூபாய்க்கு டெண்டர் விட்டுவிட்டு கமிஷன் வாங்கிக்கொண்டு சென்றவர்கள். எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆட்சி காலத்தில் சட்டமன்றத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பு உள்ளிட்ட எதுவும் செய்யவில்லை. நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் கேள்வி நேரத்தில் நடைபெறக்கூடியதை நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்கின்றோம். முக்கியமான நிகழ்வுகள் மட்டும் காண்பிக்கப்படுகிறது, முழு நேரமும் காண்பிக்கப்படுவதில்லை.'' என்றார்.
ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டோம்...
தேர்தலுக்காக ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் திமுக பணத்தை பதுக்கியுள்ளதாக நயினார் நாகேந்திரனின் குற்றச்சாட்டுக்கு, '' பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு ரயிலில் பணம் அனுப்பி தப்பிக்கின்ற வழி எல்லாம் தெரியும். எங்களுக்கு அது தெரியாது. அந்த அளவுக்கு டெல்லியில் எங்களுக்கு ஆதரவும் கிடையாது. அதனால் பணத்தை வைத்து மாட்டிக்கொள்ளவும் மாட்டோம், பணத்தையும் கொடுக்க மாட்டோம். பணம் கொடுக்காமல் தேர்தலில் வெற்றியடைய வேண்டும், அதுதான் எங்களின் எண்ணம்.'' என்றார்.
தொடர்ந்து பல்வேறு விவகாரங்களை குறித்து பேசிய அமைச்சர், '' காவிரி -வைகை -குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தில் நிலத்தை கையகப்படுத்துவது பெரும் சவாலாக உள்ளது. நிலத்தை கையகப்படுத்துவதற்காக வருவாய் அலுவலர் தனியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகளை முதலில் செய்வோம். அதற்குப் பிறகு மற்ற பணிகள் தொடரும், அதுதான் அடிப்படை. அதை செய்துவிட்டு தான் மற்ற பணிகளை செய்வோம். அரசு ஊழியர்கள் போராட்டங்களை எங்களது தலைவர் (ஸ்டாலின்) பார்த்துக் கொள்வார். அனைவரையும் அரவணைத்து செல்வதுதான் அவரின் பழக்கம். நிச்சயமாக அரசு ஊழியர்கள் அனைவரையும் அரவணைத்து செல்கின்ற தலைவராகத்தான் எங்களது தலைவர் இருப்பார்.'' என்றார்.
காங்கிரஸ் நிர்வாகி திருச்சி வேலுச்சாமி, தவெக கூட்டணிக்கு செல்ல காங்கிரஸ் தலைவர்கள் விரும்புவதாக பேசியதற்கு, '' தேர்தல் நேரத்தில் குட்டையை குழப்பி விடுவது எங்கேயும் வழக்கம்தான். சீட் அதிகமாக கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக சில டிமாண்ட்டுகளை வைப்பது வழக்கம் தான். ஆனால் எதுவும் நடக்காது. கடந்த தேர்தலை போலவே எல்லாருமே இருப்பார்கள். ஆட்சியை திமுக பிடிக்கும்.'' என தெரிவித்தார்.