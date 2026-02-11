ETV Bharat / state

மனவளர்ச்சி குன்றிய இளைஞரின் பிறந்தநாள் விழாவில் கலங்கிய அமைச்சர் - ராணிப்பேட்டையில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

தனது மனவளர்ச்சி குன்றிய மகனின் 30வது பிறந்தநாள் விழாவில் அவரது தாய் பேசிக் கொண்டிருந்த போது, மனவேதனையுடன் அழுத அமைச்சர், அந்த இளைஞரை அமைதியாக பார்த்தபடி புறப்பட்டுச் சென்றார்.

கண்கலங்கிய திமுக அமைச்சர் ஆர்.காந்தி
கண்கலங்கிய திமுக அமைச்சர் ஆர்.காந்தி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 11, 2026 at 4:46 PM IST

ராணிப்பேட்டை: மனவளர்ச்சி குன்றிய இளைஞரின் பிறந்தநாள் விழாவில் அமைச்சர் ஆர்.காந்தி கலங்கி அழுத சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது.

ராணிப்பேட்டை பகுதியில் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் மனவளர்ச்சி குன்றிய மாணவர்களுக்கான 'விஸ்வாஸ்' என்ற சிறப்பு பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பள்ளியில் பல ஆண்டுகளாக தங்கியிருந்து கல்வி மற்றும் சிறப்பு பராமரிப்பு பெற்று வரும் மாணவர்களில் ஒருவரான ஜாஃபர், தனது 30வது பிறந்தநாளை இன்று பள்ளி வளாகத்தில் கொண்டாடினார்.

ராணிப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த நூர்ஜகான் என்பவரின் மூன்று பிள்ளைகளில் இரண்டாவது மகனான ஜாஃபர் (30), சிறுவயதில் இருந்தே மூளையில் ஏற்பட்ட குறைபாடு காரணமாக மனவளர்ச்சி குன்றியவராக இருந்து வருகிறார். குடும்பத்தின் பொருளாதார சூழ்நிலை காரணமாக, அவருக்கு தேவையான சிகிச்சை மற்றும் சிறப்பு பராமரிப்பை அளிக்க இயலாமல், பெற்றோர் அவரை விஸ்வாஸ் சிறப்பு பள்ளியில் சேர்த்தனர். கடந்த 29 ஆண்டுகளாக இப்பள்ளி ஜாஃபருக்கு கல்வி மற்றும் பராமரிப்பு வழங்கி வருகிறது.

இந்நிலையில், ஜாஃபரின் 30வது பிறந்தநாளை பள்ளி நிர்வாகம் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து கொண்டாடியது. இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஆர்.காந்தி தனது குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டு, மாணவர் ஜாஃபருடன் இணைந்து கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர் முன்னிலையில் நிகழ்ச்சி உற்சாகமாக நடைபெற்றது.

கண்கலங்கிய திமுக அமைச்சர் ஆர்.காந்தி

பின்னர், ஜாஃபரின் தாயார் நூர்ஜகான் தனது மகனின் சிறுவயதில் எதிர்கொண்ட சவால்கள் மற்றும் பள்ளி வழங்கிய ஆதரவுகள் குறித்து உருக்கமாக பேசினார். அவர் பேசுகையில், எனது மகனுக்கு ஆயுள் குறைந்து வருகிறது என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் மூளைக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் மற்றும் ரத்தம் குறைந்து வருகிறது" என்றும் ஆதங்கம் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: ரூ.9,000 கோடி முதலீட்டில் டாடா மோட்டார்ஸ் தொழிற்சாலை - ராணிப்பேட்டையில் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார்

அவரது உரையை கேட்டுக் கொண்டிருந்த அமைச்சர் ஆர்.காந்தி திடீரென மனவேதனையுடன் கண்கலங்கி, இரு கைகளையும் உயர்த்தி தேம்பி அழுதார். அதன் பின்னர் ஜாஃபரை நோக்கி, உணர்ச்சிபூர்வமாக பார்த்தபடி அமைதியாக அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார். அமைச்சரின் இந்த உணர்ச்சி மிகுந்த தருணம் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவரிடமும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. திமுக அமைச்சர் ஆர்.காந்தி அழுத வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

