வண்டல் மண் திருட்டு விவகாரம்; அமைச்சர் Vs இபிஎஸ் வார்த்தை மோதல்
விவசாயிகள் என்ற பெயரில் மண்ணை அதிகமாக அள்ளும் மாஃபியாக்களை விடமாட்டோம் என அமைச்சர் பிரபு பேசினார்.
Published : August 18, 2026 at 6:22 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 6:41 PM IST
சென்னை: சட்டப்பேரவையில் வண்டல் மண் திருட்டு தொடர்பான விவாதத்தில் அமைச்சர் பிரவு மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.
இன்றைய சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில், அதிமுக ஓமலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மணி உரையாற்றினார். அப்போது, விவசாயிகள் வண்டல் மண் எடுப்பதற்கு முறையாக அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்தார்.
அதற்கு பதிலளித்த கனிமவளங்கள் துறை அமைச்சர் பிரபு, "விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வண்டல் மண் வழங்கும் திட்டத்தில், இதுவரை ஒரு லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 260 பயனாளிகளுக்கு, 1.51 கோடி கனமீட்டர் வண்டல் மண் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், விவசாயிகள் என்ற பெயரில் மண்ணை அதிகமாக அள்ளும் மாஃபியாக்களை விடமாட்டோம்.
வண்டல் மண் எங்கே பாகிஸ்தானுக்கா போகிறது என்று உறுப்பினர் கேட்கிறார். வண்டல் மண் விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் போக வேண்டும் என்பதுதான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் உத்தரவு. பாகிஸ்தானுக்கு அல்ல பக்கத்து ஊருக்கு கூட போக விடமாட்டோம். திருடிக் கொண்டு போக விடமாட்டோம். விவசாயிகளுக்காக தான் இந்த திட்டமே. ஆனால் விவசாயிகள் என்ற பெயரில், அதிகமாக மண் அள்ளுவதைத்தான் இந்த அரசு தடுக்கிறது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, “வண்டல் மண்ணை எதற்கும் பயன்படுத்த முடியாது. நிலத்திற்குதான் இயற்கை உரமாக பயன்படுத்த முடியும். செங்கல் சூளைக்கு வண்டல் மண்ணை அதிகமாக பயன்படுத்த முடியாது, களிமண்ணையும், செம்மண்ணையும்தான் பயன்படுத்த முடியும்.
அதிமுக ஆட்சியில்தான் குடிமராமத்து திட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டு, நீண்ட காலமாக கிடப்பிலிருந்த வண்டல் மண் அள்ளும் திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. மழைநீரை வீணடிக்காமல் நிலத்தடி நீரை பெருக்குவதற்காகத்தான் குடிமராமத்து பணிகள் கொண்டுவரப்பட்டது.
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83 ஆண்டுக்காலமாக மேட்டூர் அணை தூர்வாராமல் இருந்தது. தமிழ்நாடு முழுவதும் பொதுப்பணித்துறை சார்பாக 8,000 ஏரிகள் அதிமுக ஆட்சியில் தூர்வாரப்பட்டது. முழுக்க முழுக்க விவசாயிகளின் பங்களிப்போடுதான் இத்திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆனால், விவசாயிகளை மாஃபியா என்று அமைச்சர் கூறுவதை தவறு. அதனை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
அதற்கு பதிலளித்த துணை சபாநாயகர், "விவசாயிகள் குறித்து அமைச்சர் கூறியிருந்தால் அவை ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டு அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்படும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் பிரபு, "விவசாயிகளை மாஃபியா என்று சொல்லவில்லை. விவசாயிகள் என்ற போர்வையில் செயல்படுபவர்களை மட்டுமே மாஃபியா என்று சொன்னேன். அவ்வாறு செயல்படுபவர்கள் யார் என்று இந்த பேரவைக்கு தெரியும்" என பேசினார்.