கந்தன்மலை படத்தில் அறநிலையத்துறையை விமர்சிப்பதா? எச்.ராஜா தமிழ்நாட்டின் சாபக்கேடு: அமைச்சர் சேகர்பாபு
திருப்பரங்குன்றத்தை அயோத்தியை போல் மாற்றுவோம் என்கிற பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் கனவு, பகல் கனவாகத்தான் இருக்கும் என அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறினார்.
Published : December 7, 2025 at 7:05 PM IST
சென்னை:''கந்தன்மலை'' படத்தின் டிரெய்லரில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையை விமர்சிப்பது போல காட்சி வெளியான நிலையில், எச்.ராஜா தமிழ்நாட்டின் சாபக்கேடு என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு சாடியுள்ளார்.
சென்னை மண்ணடி தம்புச்செட்டி தெருவில் காளிகாம்பாள் கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலின் கிழக்கு ராஜகோபுரத்தை நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் உயர்த்தும் பணிகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
இதனை தொடர்ந்து அமைச்சர் சேகர்பாபு செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''பழமையான சோயில்களில் காலப்போக்கில் தரைமட்டம் உயர்ந்ததால், தாழ்ந்துபோன ராஜகோபுரங்களை இடிக்காமல் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் உயர்த்தும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் அறநிலையத்துறைக்கு உட்பட்ட 25 திருக்கோயில்களின் ராஜகோபுரங்கள் 3 அடி உயரத்திற்கு உயர்த்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் 11 கோயில்களின் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. அதே போல, சென்னைப் பெரம்பூரில் உள்ள ரவீஸ்வரர் ஆலய ராஜகோபுரமும் இதே நவீன தொழில்நுட்பத்தில் உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது. பிப்ரவரி மாதம் இரண்டாம் வாரத்தில் அந்த கோயிலிலும் குடமுழுக்கு நடைபெற உள்ளது" என சேகர்பாபு கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திருப்பரங்குன்றம் திருத்தலத்தை அயோத்தியைப் போல் மாற்றுவோம் என்கிற பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் கனவு, பகல் கனவாகத்தான் இருக்கும். தமிழக மண் திராவிட மண். இங்கு மத நல்லிணக்கமும், சகோதரத்துவமும் பேணி பாதுகாக்கப்படும். இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தமிழக மக்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள். அவர்களது எண்ணங்கள் வடமாநிலத்தில் வேண்டுமானால் நடக்கலாம். ஆனால் இங்கு நடைபெறாது. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் பாஜகவின் பக்கம் அதிமுக நிற்கிறது. பாஜகவுக்கு அடிமைப்பட்டு விட்டதால் 2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் மக்கள் அவர்களை முழுவதுமாக நிராகரிப்பார்கள்" எனக் கூறினார்.
மேலும் பேசிய சேகர்பாபு, "எச்.ராஜா நடித்துள்ள ''கந்தன்மலை'' திரைப்படத்தில் தமிழ்நாட்டின் இந்து சமய அறநிலையத்துறையை விமர்சிக்கும் வசனம் இருக்கிறது. அறம் காக்கும் துறைதான் தமிழ்நாட்டின் இந்து அறநிலையத்துறை. எச். ராஜா போன்ற தரம் தாழ்ந்த அரசியல்வாதிகள் தமிழ்நாட்டின் சாபக்கேடு.
திருவொற்றியூர் கோவிலில் 3 லட்சம் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தபோதும் சிறு அசம்பாவிதமும் இல்லாமல் நிகழ்ச்சி நிறைவேறியது. குறைகள் இருந்தால் சுட்டிக்காட்டலாம். ஆனால் காஞ்சியில் 24 அடி உயர தங்கத்தேர் ஒப்படைக்கப்பட்டது போன்ற நேர்மறையான விஷயங்களையும் ஊடகங்கள் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும்'' என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறினார்.