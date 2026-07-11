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இடைத்தேர்தலிலும் திமுகவுக்கு மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்கள்: கொதித்து பேசிய அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன்

குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு விரைவில் காஸ் சிலிண்டர்களை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் தெரிவித்தார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 4:25 PM IST

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தேனி: திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலில் திமுக உள்ளிட்ட பிற கட்சிகளுக்கு பாடம் புகட்ட மக்கள் தயாராக உள்ளதாக தமிழக உணவு வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் கூறியுள்ளார்.

தேனி பழனிசெட்டிபட்டி அருகே உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக கிடங்கில் உணவு வழங்கல் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் இன்று (ஜூலை 11) ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது, ரேஷன் கடை வாயிலாக பொதுமக்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும் அரிசிகளின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்த அவர், மக்களுக்கு தரமான அரிசி வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகளை அறிவுறுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்த போது, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன், "50 ஆண்டு கால திராவிட கட்சிகளை தவிர்த்துவிட்டு, தவெகவுக்கு மக்கள் வாக்களித்து உள்ளனர். திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலிலும் திமுக உள்ளிட்ட பிற கட்சிகளுக்கு பாடம் புகட்ட மக்கள் தயாராக உள்ளனர்" என தெரிவித்தார்.

முன்னதாக பேசிய அவர், "ரேஷன் கடைகளில் தரம் இல்லாத அரிசி கிடைப்பதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில் பழனிசெட்டிபட்டி அருகே உள்ள நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக கிடங்கில் இன்று ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தேனியில் 15 தற்காலிக கொள்முதல் நிலையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தேவைக்கேற்ப, நிரந்தர கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். காலநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்றவாறு திறந்தவெளி குடோனில் வைக்கப்படும் அரிசி உள்ளிட்ட பிற தானியங்களை பாதுகாப்பதற்கு தரம் உயர்த்தப்பட்ட அறிவியல் பூர்வமான குடோன் கட்டப்பட்டு வருகிறது. அங்கு அரிசி போன்றவை பாதுகாப்பாக சேமித்து வைக்கப்படும்" என்றார்.

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தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ரேஷன் கடைகளில் தேங்காய் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய்கள் விற்பனை செய்வது குறித்து உரிய ஆலோசனை செய்து பின் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மாநில எல்லைகளில் எந்தவித கடத்தலும், கையூட்டும் பெறாத வகையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். இதேபோல், குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வெகு விரைவில் சமையல் எரிவாயு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் கூறினார்.

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அமைச்சர் ஆய்வு
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