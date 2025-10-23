பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய்? சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த அமைச்சரின் அதிரடி பதில்!
தீபாவளி காலங்களில் மது விற்பனை அதிகமாக இருப்பது வழக்கம், மது விற்பனையை அதிகரிக்க அரசு எந்த கூடுதல் நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என அமைச்சர் முத்துசாமி கூறியுள்ளார்.
Published : October 23, 2025 at 2:35 PM IST
ஈரோடு: டாஸ்மாக்கில் பாட்டில்களை திரும்பி ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாட்டிலுடன் பத்து ரூபாய் வசூலிக்கப்படுகிறது என அமைச்சர் முத்துசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மூங்கில் விழிப்புணர்வு மற்றும் பசுமை முயற்சி கருத்தரங்கம் இன்று நடைபெற்றது. அந்த நிகழ்வில் மது விலக்கு ஆயத் தீர்வைத் துறை அமைச்சர் முத்துசாமி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். கருத்தரங்கத்தை தொடர்ந்து வெப்பநிலை அதிகரித்து வருவதை கருத்தில் கொண்டு ஈரோடு மாவட்டத்தை குளிர்ச்சியுடன் வைத்து கொள்ள பீமா வகை மூங்கில் வளர்ப்பது குறித்து பேசப்பட்டது. அதில் விவசாயிகள் மற்றும் தன்னார்வ அமைப்பினர் மூங்கில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் பல வகையான பொருட்கள், மற்றும் அதனால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் பயன் குறித்து குறும்படமாக திரையிடப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அமைச்சர் முத்துசாமி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவரிடம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் ரூ.790 கோடிக்கு மது விற்பனையாகியுள்ளது. இதனை விமர்சித்த பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இது திராவிட மாடலா? அல்லது டாஸ்மார்க் மாடலா? என கேள்வியெழுப்பியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டனர். அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் முத்துசாமி, “தீபாவளி போன்ற காலங்களில் வழக்கமாகவே மது விற்பனை அதிகமாக தான் இருக்கும். அதே போல் தான் இந்த ஆண்டும் மது விற்பனை அதிகளவில் நடந்துள்ளது. இதற்காக அரசு எந்த கூடுதல் நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. நயினார் நாகேந்திரன் கேட்க கூடிய கேள்வியே தவறானது. அரசு மது விற்பனையை ஒரு போதும் அதிகரிக்க வேண்டும் என நினைக்கவில்லை.
மாறாக அரசு படிப்படியாக மதுக் கடைகளை மூடும் முயற்சியில் இறங்கி வருகிறது. மது போதைக்கு அடிமையாகி இருப்பவர்களை மீட்க அரசு பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. தீபாவளி பண்டிகை காலங்களை தவிர மற்ற நாட்களில் இது போன்று மது விற்பனை இருப்பதில்லை. அது அனைவரும் சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம். தொடர் விடுமுறை என்பதால் மது விற்பனை அதிகரித்து உள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து மது பாட்டில்களுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 வசூலிக்கும் விவகாரம் குறித்து கேட்டதற்கு, “மது பாட்டில்களில் உள்ள மதுவை ஒருவர் அருந்தி முடித்து விட்டு அதனை சரியாக அப்புறப்படுத்தாமல் எங்காவது போட்டு விடுகின்றனர். இது ஆபத்தான குப்பையாக மாறுகிறது. அதனை தவிர்க்கும் வகையில் மறுசுழற்சிக்காக பாட்டில்களை மது வாங்குபவர்கள் டாஸ்மாக்கில் பாட்டில்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாட்டிலுடன் பத்து ரூபாய் வசூலிக்கப்படுகிறது. அந்த பணம் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட துறையின் வங்கிக்கு செல்கிறது. பின் அந்த பாட்டிலை ஒப்படைப்பவர்களுக்கு பத்து ரூபாய் திருப்பி கொடுக்கப்படுகிறது. சிலர் பாட்டில்களை ஒப்படைக்காமல் அவர்களுடன் வைத்து கொள்கின்றனர். அப்போது அவர்களுக்கு பத்து ரூபாய் கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை” என்றார்.